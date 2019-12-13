Как сделать постные сырники из тофу с бананом

Рецепт вкусных сырников из соевого творога

Сырники из тофу с бананом Фото: Depositphotos

Сырники из тофу с бананом и рисовой мукой можно сделать на завтрак во время Рождественского поста, который продлится с 28 ноября по 6 января.

Смотрите видео, как приготовить необычные розовые сырники:

Выбирайте для их приготовления именно твердый тофу: с мягким тесто будет слишком жидким. Но и из твердого тофу не готовьте тесто заранее, а сразу приступайте к жарке.

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Сырники из тофу постные

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

190 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 г твердого тофу

1 спелый банан

1.5 ст.л. рисовой муки

Щепотка соли

1 ст.л. сахара

Щепотка корицы

Способ приготовления:

Разомните тофу вилкой в мелкую крошку. Банан очистите, измельчите в пюре и смешайте с тофу. Добавьте в смесь рисовую муку, соль, сахар и корицу, тщательно перемешайте. Сформируйте шесть сырников, выложите на разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла. Готовьте под крышкой несколько минут, затем переверните сырники и обжарьте их с другой стороны, уже не накрывая.

Как подавать постные сырники

Подавайте сырники теплыми вместе с соевой сметаной, вареньем, медом или кленовым сиропом.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить на завтрак из тофу. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить полезный перекус из тофу.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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