Как сделать постные сырники из тофу с бананом
Рецепт вкусных сырников из соевого творога
Сырники из тофу с бананом и рисовой мукой можно сделать на завтрак во время Рождественского поста, который продлится с 28 ноября по 6 января.
Смотрите видео, как приготовить необычные розовые сырники:
Выбирайте для их приготовления именно твердый тофу: с мягким тесто будет слишком жидким. Но и из твердого тофу не готовьте тесто заранее, а сразу приступайте к жарке.
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Сырники из тофу постные
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 190 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г твердого тофу
- 1 спелый банан
- 1.5 ст.л. рисовой муки
- Щепотка соли
- 1 ст.л. сахара
- Щепотка корицы
Способ приготовления:
- Разомните тофу вилкой в мелкую крошку.
- Банан очистите, измельчите в пюре и смешайте с тофу.
- Добавьте в смесь рисовую муку, соль, сахар и корицу, тщательно перемешайте.
- Сформируйте шесть сырников, выложите на разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла.
- Готовьте под крышкой несколько минут, затем переверните сырники и обжарьте их с другой стороны, уже не накрывая.
Как подавать постные сырники
Подавайте сырники теплыми вместе с соевой сметаной, вареньем, медом или кленовым сиропом.
Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить на завтрак из тофу. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить полезный перекус из тофу.
Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020
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