Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сделать постные сырники из тофу с бананом

Рецепт вкусных сырников из соевого творога

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Сырники из тофу с бананом
Сырники из тофу с бананом
Фото: Depositphotos

Сырники из тофу с бананом и рисовой мукой можно сделать на завтрак во время Рождественского поста, который продлится с 28 ноября по 6 января.

Смотрите видео, как приготовить необычные розовые сырники:

Выбирайте для их приготовления именно твердый тофу: с мягким тесто будет слишком жидким. Но и из твердого тофу не готовьте тесто заранее, а сразу приступайте к жарке.

Читайте также:
Как сделать постные начинки для блинов

Сырники из тофу постные

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 190 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 г твердого тофу
  • 1 спелый банан
  • 1.5 ст.л. рисовой муки
  • Щепотка соли
  • 1 ст.л. сахара
  • Щепотка корицы

Способ приготовления:

  1. Разомните тофу вилкой в мелкую крошку.
  2. Банан очистите, измельчите в пюре и смешайте с тофу.
  3. Добавьте в смесь рисовую муку, соль, сахар и корицу, тщательно перемешайте.
  4. Сформируйте шесть сырников, выложите на разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла.
  5. Готовьте под крышкой несколько минут, затем переверните сырники и обжарьте их с другой стороны, уже не накрывая.

Как подавать постные сырники

Подавайте сырники теплыми вместе с соевой сметаной, вареньем, медом или кленовым сиропом.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить на завтрак из тофу. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить полезный перекус из тофу.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как испечь постный пирог с замороженной вишней Как сделать постный салат оливье на Новый год Как приготовить постные рыбные котлеты: три простых рецепта Ленивая овсянка в банке: зимний рецепт с мандаринами и медом
завтрак бананы Рождественский пост сырники постные рецепты тофу
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

ТОП-7 комнатных растений, которые нельзя держать в доме
ТОП-7 комнатных растений, которые нельзя держать в доме
Рецепт потрясающей запеканки из цветной капусты
Рецепт потрясающей запеканки из цветной капусты
Влюбленная: популярная украинская певица выходит замуж - СМИ
Влюбленная: популярная украинская певица выходит замуж - СМИ
В сети показали, где на самом деле снимали сериал
В сети показали, где на самом деле снимали сериал "Сваты"
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 09:10Fun

Поздравления с днем Андрея Первозванного: картинки, открытки, стихи и смс

Сегодня, 08:45Fun

13 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

Сегодня, 08:31Fun

День Андрея Первозванного: история, традиции и приметы

Сегодня, 07:07Fun

День Андрея Первозванного 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 13:17Events

Пятница 13: приметы и ритуалы мистического дня

Вчера, 08:42Wellness

Посуда может быть опасной для здоровья и провоцировать онкологию

Вчера, 08:05Fun

Стоит 25 тысяч долларов: уютное жилье для четырех человек показали на видео

11 декабряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной – СМИ

11 декабряШоу-бизнес

От Меган Маркл отвернулись все: кто поддержал экс-актрису в трудную минуту

11 декабряFun

Гадания на Андрея 2019: как правильно гадать и когда

11 декабряШоу-бизнес

Развод Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу: экс-супруг певицы забрал иск из суда

11 декабряTravel

"Уступите бабушке нижнюю полку": почему нельзя меняться местами в поезде

11 декабряFood

Горячие закуски на Новый год: три необычных рецепта с грибами

10 декабряШоу-бизнес

Неожиданно: Лилия Ребрик рассекретила настоящее имя

10 декабряШоу-бизнес

Влад Яма впервые показал лицо сына Леона

10 декабряFun

Стоит 84 тысячи гривен: куровод показал необычного четвероногого цыпленка

Новости партнеров

Бегите, если мужчина произнес хотя бы одну из этих фраз
Бегите, если мужчина произнес хотя бы одну из этих фраз
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Сын Сафронова о сбитой им насмерть пенсионерке
Сын Сафронова о сбитой им насмерть пенсионерке
Михайлов рассказал о реакции жены на клип «Спаси меня» с Климовой
Михайлов рассказал о реакции жены на клип «Спаси меня» с Климовой
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
7 случаев, когда лучше промолчать
7 случаев, когда лучше промолчать
Подробности самого скандального эфира «Танців з зірками»
Подробности самого скандального эфира «Танців з зірками»