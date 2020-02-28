Как сделать постные тефтели из гречки в томатном соусе

Рецепт вкусного постного обеда

Великий пост в 2020 году начнется 2 марта и продлится семь недель, до самой Пасхи. В течение этого периода церковный устав запрещает употреблять продукты животного происхождения: мясо, яйца и молочные продукты. Рыба разрешена лишь в некоторые дни.

Если вы хотите приготовить вкусный и сытный обед в пост, сделайте тефтели из гречки с грибами и томатным соусом. По вкусу они совсем не уступают мясным.

Гречневые тефтели в томатном соусе

Гречневые тефтели с грибами постные Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

173 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 г гречки

100 г шампиньонов

4 ст. л. томатной пасты

2 ст. л. муки + для панировки

1 репчатый лук

Растительное масло – по вкусу

Петрушка – для подачи

Соль, перец

Смотрите видео, как приготовить постный плов из гречки:

Способ приготовления:

Гречку перебрать, помыть и отварить до готовности. Очищенные лук и грибы нарезать. Обжарить на сковороде с растительным маслом до мягкости. Гречку и грибы с луком пропустить через мясорубку, посолить и поперчить по вкусу. Добавить муку и влажными руками сформировать небольшие шарики. Обвалять их в муке и обжарить на растительном масле со всех сторон. Томатную пасту немного развести водой, выложить тефтели и томить на среднем огне еще пять минут. Попробовать соус, по желанию досолить. Добавить тефтели и тушить на среднем огне еще пять минут.

Как подавать гречневые тефтели

Выложить на тарелку и посыпать мелко нашинкованной зеленью петрушки. Тефтели можно дополнить домашними солениями: огурцами, помидорами, кабачками, квашеной капустой.

Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных постных завтраков.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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