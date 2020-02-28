Как сделать постные тефтели из гречки в томатном соусе
Рецепт вкусного постного обеда
Великий пост в 2020 году начнется 2 марта и продлится семь недель, до самой Пасхи. В течение этого периода церковный устав запрещает употреблять продукты животного происхождения: мясо, яйца и молочные продукты. Рыба разрешена лишь в некоторые дни.
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Если вы хотите приготовить вкусный и сытный обед в пост, сделайте тефтели из гречки с грибами и томатным соусом. По вкусу они совсем не уступают мясным.
Гречневые тефтели в томатном соусе
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 173 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г гречки
- 100 г шампиньонов
- 4 ст. л. томатной пасты
- 2 ст. л. муки + для панировки
- 1 репчатый лук
- Растительное масло – по вкусу
- Петрушка – для подачи
- Соль, перец
Смотрите видео, как приготовить постный плов из гречки:
Способ приготовления:
- Гречку перебрать, помыть и отварить до готовности.
- Очищенные лук и грибы нарезать. Обжарить на сковороде с растительным маслом до мягкости.
- Гречку и грибы с луком пропустить через мясорубку, посолить и поперчить по вкусу.
- Добавить муку и влажными руками сформировать небольшие шарики.
- Обвалять их в муке и обжарить на растительном масле со всех сторон.
- Томатную пасту немного развести водой, выложить тефтели и томить на среднем огне еще пять минут. Попробовать соус, по желанию досолить.
- Добавить тефтели и тушить на среднем огне еще пять минут.
Как подавать гречневые тефтели
Выложить на тарелку и посыпать мелко нашинкованной зеленью петрушки. Тефтели можно дополнить домашними солениями: огурцами, помидорами, кабачками, квашеной капустой.
Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных постных завтраков.
Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты
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