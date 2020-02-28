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Как сделать постные тефтели из гречки в томатном соусе

Рецепт вкусного постного обеда

Ирина Павлина
Сегодня, 20:04

Великий пост в 2020 году начнется 2 марта и продлится семь недель, до самой Пасхи. В течение этого периода церковный устав запрещает употреблять продукты животного происхождения: мясо, яйца и молочные продукты. Рыба разрешена лишь в некоторые дни.

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Если вы хотите приготовить вкусный и сытный обед в пост, сделайте тефтели из гречки с грибами и томатным соусом. По вкусу они совсем не уступают мясным.

Гречневые тефтели в томатном соусе

Гречневые тефтели с грибами постные
Гречневые тефтели с грибами постные
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 173 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 г гречки
  • 100 г шампиньонов
  • 4 ст. л. томатной пасты
  • 2 ст. л. муки + для панировки
  • 1 репчатый лук
  • Растительное масло – по вкусу
  • Петрушка – для подачи
  • Соль, перец

Смотрите видео, как приготовить постный плов из гречки:

Способ приготовления:

  1. Гречку перебрать, помыть и отварить до готовности.
  2. Очищенные лук и грибы нарезать. Обжарить на сковороде с растительным маслом до мягкости.
  3. Гречку и грибы с луком пропустить через мясорубку, посолить и поперчить по вкусу.
  4. Добавить муку и влажными руками сформировать небольшие шарики.
  5. Обвалять их в муке и обжарить на растительном масле со всех сторон.
  6. Томатную пасту немного развести водой, выложить тефтели и томить на среднем огне еще пять минут. Попробовать соус, по желанию досолить.
  7. Добавить тефтели и тушить на среднем огне еще пять минут.

Как подавать гречневые тефтели

Выложить на тарелку и посыпать мелко нашинкованной зеленью петрушки. Тефтели можно дополнить домашними солениями: огурцами, помидорами, кабачками, квашеной капустой.

Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных постных завтраков.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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Источник: Сегодня
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