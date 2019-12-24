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Как сделать постный яблочный крамбл с корицей

Рецепт вкусного постного десерта без масла и яиц

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:18
Крамбл с яблоками
Крамбл с яблоками
Фото: Depositphotos

Крамбл – английский пирог из крошки песочного теста. Это блюдо может послужить и прекрасным завтраком, и десертом.

Смотрите видео, как испечь вкусный вишневый пирог:

Крамбл обычно готовят осенью и зимой, когда есть много яблок. Чтобы сделать десерт ароматнее, в тесто добавляют корицу и ваниль.

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Яблочный крамбл постный

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 181 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 6 шт. зеленых кислых яблок
  • 3-4 ст.ложки жидкого меда – в яблоки
  • 7-8 ст.ложек жидкого меда – в овсянку
  • 2 ст.ложки крахмала
  • 1 ч.ложка корицы
  • 3/4 стакана муки
  • 1 стакан овсяных хлопьев
  • 1 ч.ложка соды
  • 1 ч.ложка разрыхлителя
  • 1/2 стакана растительного масла

Способ приготовления:

  1. Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте их небольшими кусочками.
  2. В отдельной миске смешайте крахмал и корицу, добавьте к яблокам и перемешайте. Залейте медом и еще раз перемешайте.
  3. В другой миске смешайте муку, овсянку, соду, разрыхлитель.
  4. Добавьте к мучной смеси масло и мед, перемешайте и сделайте крупную крошку.
  5. Выложите яблоки на дно небольшой сковороды или специальной формочки. Сверху добавьте овсяно-мучную смесь.
  6. Запекайте при 180 ºС около 45 минут.

Как подавать крамбл

По желанию десерт можно посыпать просеянной сахарной пудрой и подать к нему шарик фруктового или ягодного сорбета.

Напомним, ранее мы делились рецептами постной выпечки с вишнями.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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Источник: Сегодня
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