Как сделать постный яблочный крамбл с корицей
Рецепт вкусного постного десерта без масла и яиц
Крамбл – английский пирог из крошки песочного теста. Это блюдо может послужить и прекрасным завтраком, и десертом.
Смотрите видео, как испечь вкусный вишневый пирог:
Крамбл обычно готовят осенью и зимой, когда есть много яблок. Чтобы сделать десерт ароматнее, в тесто добавляют корицу и ваниль.
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Яблочный крамбл постный
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 181 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 6 шт. зеленых кислых яблок
- 3-4 ст.ложки жидкого меда – в яблоки
- 7-8 ст.ложек жидкого меда – в овсянку
- 2 ст.ложки крахмала
- 1 ч.ложка корицы
- 3/4 стакана муки
- 1 стакан овсяных хлопьев
- 1 ч.ложка соды
- 1 ч.ложка разрыхлителя
- 1/2 стакана растительного масла
Способ приготовления:
- Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте их небольшими кусочками.
- В отдельной миске смешайте крахмал и корицу, добавьте к яблокам и перемешайте. Залейте медом и еще раз перемешайте.
- В другой миске смешайте муку, овсянку, соду, разрыхлитель.
- Добавьте к мучной смеси масло и мед, перемешайте и сделайте крупную крошку.
- Выложите яблоки на дно небольшой сковороды или специальной формочки. Сверху добавьте овсяно-мучную смесь.
- Запекайте при 180 ºС около 45 минут.
Как подавать крамбл
По желанию десерт можно посыпать просеянной сахарной пудрой и подать к нему шарик фруктового или ягодного сорбета.
Напомним, ранее мы делились рецептами постной выпечки с вишнями.
Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020
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Источник: Сегодня