Как сделать постный яблочный крамбл с корицей

Рецепт вкусного постного десерта без масла и яиц

Крамбл с яблоками Фото: Depositphotos

Крамбл – английский пирог из крошки песочного теста. Это блюдо может послужить и прекрасным завтраком, и десертом.

Смотрите видео, как испечь вкусный вишневый пирог:

Крамбл обычно готовят осенью и зимой, когда есть много яблок. Чтобы сделать десерт ароматнее, в тесто добавляют корицу и ваниль.

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Яблочный крамбл постный

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

181 ккал на 100 г

Ингредиенты:

6 шт. зеленых кислых яблок

3-4 ст.ложки жидкого меда – в яблоки

7-8 ст.ложек жидкого меда – в овсянку

2 ст.ложки крахмала

1 ч.ложка корицы

3/4 стакана муки

1 стакан овсяных хлопьев

1 ч.ложка соды

1 ч.ложка разрыхлителя

1/2 стакана растительного масла

Способ приготовления:

Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте их небольшими кусочками. В отдельной миске смешайте крахмал и корицу, добавьте к яблокам и перемешайте. Залейте медом и еще раз перемешайте. В другой миске смешайте муку, овсянку, соду, разрыхлитель. Добавьте к мучной смеси масло и мед, перемешайте и сделайте крупную крошку. Выложите яблоки на дно небольшой сковороды или специальной формочки. Сверху добавьте овсяно-мучную смесь. Запекайте при 180 ºС около 45 минут.

Как подавать крамбл

По желанию десерт можно посыпать просеянной сахарной пудрой и подать к нему шарик фруктового или ягодного сорбета.

Напомним, ранее мы делились рецептами постной выпечки с вишнями.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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