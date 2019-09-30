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Как сделать простой чизкейк из творога

Готовим классический творожный чизкейк из творога

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Бабушкин творожный чизкейк
Бабушкин творожный чизкейк
Фото: Depositphotos

Для настоящего американского чизкейка нужен сливочный сыр, но не менее вкусный десерт можно сделать из творога.

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

Такой чизкейк очень просто готовится, и к тому же содержит не так много калорий.

Бабушкин чизкейк из творога

Время приготовления:

  • 1 час 10 минут

Калорийность:

  • 239 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • 1/4 стакана масла
  • 1 чашка измельченного в крошку печенья
  • 2 ст.л. белого сахара
  • 1/4 чайной ложки молотой корицы
  • 2 чашки творога
  • 1/2 чашки молока
  • 2 яйца
  • 3 ст.л. муки
  • 2 ст.л. лимонного сока
  • 1 ч.л. ванильного экстракта
  • 2/3 чашки белого сахара
  • 1/4 ч.л. соли
  • Клубничный джем – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 165 º C.
  2. Растопить сливочное масло форме 20 см. Добавить крошки печенья, 2 ст.л. сахара и 1/4 ч.л. корицы. Разровнять по дну и стенкам формы. Отложить в сторону.
  3. В блендере смешать творог, молоко, яйца, муку, лимонный сок, ваниль, 2/3 стакана сахара и 1/4 ч.л. соли. Взбить до получения однородной массы.
  4. Вылить на подготовленную основу.
  5. Выпекать в предварительно разогретой духовке в течение 60 минут или до тех пор, пока начинка не загустеет. Дать полностью остыть.
  6. Холодный чизкейк намазать клубничным джемом.

Какое печенье выбрать для чизкейка

Для настоящего американского чизкейка используют крекеры Грэм. Это сладкое печенье со вкусом корицы. Вместо него можно взять сахарное печенье. У нас оно называется "К чаю", "К кофе", "Юбилейное", "Топленое молоко".

Напомним, ранее мы писали, как приготовить чизкейк без выпечки с ягодами. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного чизкейка с коньяком.

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Источник: Сегодня
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