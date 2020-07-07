Как сделать простой клубничный лимонад
Рецепт самого летнего напитка с ягодами
Лимонад с клубникой – это вкусный и полезный напиток, который можно легко приготовить на собственной кухне. Вам понадобятся всего пять ингредиентов: ягоды, вода, сахар, лимоны и лед.
Из указанного количества продуктов получается две порции клубничного лимонада.
Клубничный лимонад
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 172 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 100 г свежей клубники
- 2 лимона
- 1 стакан воды
- 1-2 ст.л. сахара или по вкусу
- 3 кубика льда
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Способ приготовления:
- Лимоны ошпарьте кипятком и срежьте кожуру, удаляя белую мякоть под ней (иначе ваш лимонад приобретет неприятную горечь).
- Залейте цедру водой, добавьте сахар и доведите до кипения. Дайте сиропу настояться 3 часа.
- Из лимонов выдавите сок. Клубнику перебейте в блендере.
- Соедините лимонад и ягодное пюре, добавьте лед и быстро подавайте.
Полезный совет
Вместо клубники можно взять любые другие ягоды, абрикос, персик.
Смотрите видео, как сделать малиновый лимонад с базиликом:
Напомним, ранее мы делились рецептом персикового лимонада, а также рассказывали, как сделать лимонад с вишней.
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