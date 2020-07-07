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Как сделать простой клубничный лимонад

Сегодня, 15:43

Рецепт самого летнего напитка с ягодами

Лимонад с клубникой – это вкусный и полезный напиток, который можно легко приготовить на собственной кухне. Вам понадобятся всего пять ингредиентов: ягоды, вода, сахар, лимоны и лед.

Из указанного количества продуктов получается две порции клубничного лимонада.

Клубничный лимонад

Лимонад с клубникой
Лимонад с клубникой
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 172 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 100 г свежей клубники
  • 2 лимона
  • 1 стакан воды
  • 1-2 ст.л. сахара или по вкусу
  • 3 кубика льда

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Способ приготовления:

  1. Лимоны ошпарьте кипятком и срежьте кожуру, удаляя белую мякоть под ней (иначе ваш лимонад приобретет неприятную горечь).
  2. Залейте цедру водой, добавьте сахар и доведите до кипения. Дайте сиропу настояться 3 часа.
  3. Из лимонов выдавите сок. Клубнику перебейте в блендере.
  4. Соедините лимонад и ягодное пюре, добавьте лед и быстро подавайте.

Полезный совет

Вместо клубники можно взять любые другие ягоды, абрикос, персик.

Смотрите видео, как сделать малиновый лимонад с базиликом:

Напомним, ранее мы делились рецептом персикового лимонада, а также рассказывали, как сделать лимонад с вишней.

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Источник: Сегодня
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