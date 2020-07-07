Как сделать простой клубничный лимонад

Рецепт самого летнего напитка с ягодами

Лимонад с клубникой – это вкусный и полезный напиток, который можно легко приготовить на собственной кухне. Вам понадобятся всего пять ингредиентов: ягоды, вода, сахар, лимоны и лед.

Из указанного количества продуктов получается две порции клубничного лимонада.

Клубничный лимонад

Лимонад с клубникой Фото: freepik.com

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

172 ккал на 100 г

Ингредиенты:

100 г свежей клубники

2 лимона

1 стакан воды

1-2 ст.л. сахара или по вкусу

3 кубика льда

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Способ приготовления:

Лимоны ошпарьте кипятком и срежьте кожуру, удаляя белую мякоть под ней (иначе ваш лимонад приобретет неприятную горечь). Залейте цедру водой, добавьте сахар и доведите до кипения. Дайте сиропу настояться 3 часа. Из лимонов выдавите сок. Клубнику перебейте в блендере. Соедините лимонад и ягодное пюре, добавьте лед и быстро подавайте.

Полезный совет

Вместо клубники можно взять любые другие ягоды, абрикос, персик.

Смотрите видео, как сделать малиновый лимонад с базиликом:

Напомним, ранее мы делились рецептом персикового лимонада, а также рассказывали, как сделать лимонад с вишней.

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