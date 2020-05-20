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Как сделать простой суп-пюре из грибов

Легкий и вкусный суп для обеда

Ирина Павлина
Сегодня, 12:25

Этот суп-пюре из грибов получается невероятно вкусным, ароматным и нежным. Для него можно использовать как шампиньоны, так и лесные грибы.

А чтобы сделать этот суп вегетарианским, используйте овощной бульон вместо куриного.

Грибной суп-пюре

Суп с грибами в блендере
Суп с грибами в блендере
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 54 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 50 г сливочного масла
  • 2 шт. репчатого лука
  • 3 зубчика чеснока
  • 300 г грибов
  • 1 ст.л. муки
  • 2-3 веточки свежого тимьяна
  • Куриный бульон – 600 мл

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Способ приготовления:

  1. Лук и чеснок нарежьте, обжарьте до прозрачности на сливочном масле.
  2. Добавьте нарезанные грибы и тимьян. Тушите, пока грибы не выпустят сок. Всыпьте муку и перемешайте.
  3. Влейте в смесь бульон и готовьте еще 5-10 минут.
  4. Перебейте суп в пюре с помощью погружного блендера.

Как подавать

Подавайте суп горячим, по желанию добавив сухарики, жареные грибы, зелень или тертый пармезан.

Смотрите видео, как сделать суп-пюре из моркови:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить суп с лесными грибами.

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Источник: Сегодня
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