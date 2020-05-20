Как сделать простой суп-пюре из грибов
Легкий и вкусный суп для обеда
Этот суп-пюре из грибов получается невероятно вкусным, ароматным и нежным. Для него можно использовать как шампиньоны, так и лесные грибы.
А чтобы сделать этот суп вегетарианским, используйте овощной бульон вместо куриного.
Грибной суп-пюре
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 54 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 50 г сливочного масла
- 2 шт. репчатого лука
- 3 зубчика чеснока
- 300 г грибов
- 1 ст.л. муки
- 2-3 веточки свежого тимьяна
- Куриный бульон – 600 мл
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Способ приготовления:
- Лук и чеснок нарежьте, обжарьте до прозрачности на сливочном масле.
- Добавьте нарезанные грибы и тимьян. Тушите, пока грибы не выпустят сок. Всыпьте муку и перемешайте.
- Влейте в смесь бульон и готовьте еще 5-10 минут.
- Перебейте суп в пюре с помощью погружного блендера.
Как подавать
Подавайте суп горячим, по желанию добавив сухарики, жареные грибы, зелень или тертый пармезан.
Смотрите видео, как сделать суп-пюре из моркови:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить суп с лесными грибами.
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Источник: Сегодня