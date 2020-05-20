Как сделать простой суп-пюре из грибов

Легкий и вкусный суп для обеда

Этот суп-пюре из грибов получается невероятно вкусным, ароматным и нежным. Для него можно использовать как шампиньоны, так и лесные грибы.

А чтобы сделать этот суп вегетарианским, используйте овощной бульон вместо куриного.

Грибной суп-пюре

Суп с грибами в блендере Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

54 ккал на 100 г

Ингредиенты:

50 г сливочного масла

2 шт. репчатого лука

3 зубчика чеснока

300 г грибов

1 ст.л. муки

2-3 веточки свежого тимьяна

Куриный бульон – 600 мл

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Способ приготовления:

Лук и чеснок нарежьте, обжарьте до прозрачности на сливочном масле. Добавьте нарезанные грибы и тимьян. Тушите, пока грибы не выпустят сок. Всыпьте муку и перемешайте. Влейте в смесь бульон и готовьте еще 5-10 минут. Перебейте суп в пюре с помощью погружного блендера.

Как подавать

Подавайте суп горячим, по желанию добавив сухарики, жареные грибы, зелень или тертый пармезан.

Смотрите видео, как сделать суп-пюре из моркови:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить суп с лесными грибами.

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