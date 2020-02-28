Как сделать простые круассаны из слоеного теста

Рецепт круассанов с шоколадом

Выпечка из слоеного теста получается очень вкусной. И сейчас уже не нужно тратить множество времени и сил, чтобы сделать его дома – оно продается практически в любом магазине. Для приготовления домашних круассанов с шоколадом подойдет как пресное, так и дрожжевое слоеное тесто. Все зависит от ваших предпочтений.

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Чем больше в тесте слоев, тем вкуснее получается выпечка. Поэтому, выбирая тесто, следует поискать на упаковке надпись, указывающую на количество слоев в полуфабрикате. Хороший показатель слоистости для дрожжевого теста – 48, а для бездрожжевого – 256.

Круассаны с шоколадом домашние

Круассаны из слоеного теста с шоколадом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

447 ккал

Ингредиенты:

2 листа слоеного теста

240 г тертого шоколада

1 яйцо

50 г сахарной пудры

Мука – для раскатывания

Смотрите видео, как появились круассаны:

Способ приготовления:

Размороженное тесто раскатать на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной 5 мм. Разрезать на треугольники. У основания положить шоколадную крошку или кусочки шоколада, затем свернуть круассаны в трубочку. Сверху смазать взбитым яйцом. Духовку разогреть до 220 ºС. Выпекать круассаны 20 минут до золотистого цвета. Дать остыть в течение пяти минут, затем посыпать сахарной пудрой и подавать теплыми.

Как правильно разморозить слоеное тесто

Чтобы получить пышную выпечку, нужно правильно разморозить тесто перед приготовлением. Весь процесс занимает не менее двух часов. Правильнее всего размораживать тесто в холодильнике, а затем 30-40 минут при комнатной температуре. Если сделать это в микроволновой печи, выпечка не поднимется.

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