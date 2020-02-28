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Как сделать простые круассаны из слоеного теста

Рецепт круассанов с шоколадом

Ирина Павлина
Сегодня, 10:12

Выпечка из слоеного теста получается очень вкусной. И сейчас уже не нужно тратить множество времени и сил, чтобы сделать его дома – оно продается практически в любом магазине. Для приготовления домашних круассанов с шоколадом подойдет как пресное, так и дрожжевое слоеное тесто. Все зависит от ваших предпочтений.

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Чем больше в тесте слоев, тем вкуснее получается выпечка. Поэтому, выбирая тесто, следует поискать на упаковке надпись, указывающую на количество слоев в полуфабрикате. Хороший показатель слоистости для дрожжевого теста – 48, а для бездрожжевого – 256.

Круассаны с шоколадом домашние

Круассаны из слоеного теста с шоколадом
Круассаны из слоеного теста с шоколадом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 447 ккал

Ингредиенты:

  • 2 листа слоеного теста
  • 240 г тертого шоколада
  • 1 яйцо
  • 50 г сахарной пудры
  • Мука – для раскатывания

Смотрите видео, как появились круассаны:

Способ приготовления:

  1. Размороженное тесто раскатать на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной 5 мм.
  2. Разрезать на треугольники. У основания положить шоколадную крошку или кусочки шоколада, затем свернуть круассаны в трубочку.
  3. Сверху смазать взбитым яйцом.
  4. Духовку разогреть до 220 ºС. Выпекать круассаны 20 минут до золотистого цвета.
  5. Дать остыть в течение пяти минут, затем посыпать сахарной пудрой и подавать теплыми.

Как правильно разморозить слоеное тесто

Чтобы получить пышную выпечку, нужно правильно разморозить тесто перед приготовлением. Весь процесс занимает не менее двух часов. Правильнее всего размораживать тесто в холодильнике, а затем 30-40 минут при комнатной температуре. Если сделать это в микроволновой печи, выпечка не поднимется.

Напомним, ранее мы писали, как сделать ленивые чебуреки из слоеного теста. "Сегодня" также делились рецептом слоеного пирога с лососем и рисом.

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Источник: Сегодня
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