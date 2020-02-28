Как сделать простые круассаны из слоеного теста
Рецепт круассанов с шоколадом
Выпечка из слоеного теста получается очень вкусной. И сейчас уже не нужно тратить множество времени и сил, чтобы сделать его дома – оно продается практически в любом магазине. Для приготовления домашних круассанов с шоколадом подойдет как пресное, так и дрожжевое слоеное тесто. Все зависит от ваших предпочтений.
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Чем больше в тесте слоев, тем вкуснее получается выпечка. Поэтому, выбирая тесто, следует поискать на упаковке надпись, указывающую на количество слоев в полуфабрикате. Хороший показатель слоистости для дрожжевого теста – 48, а для бездрожжевого – 256.
Круассаны с шоколадом домашние
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 447 ккал
Ингредиенты:
- 2 листа слоеного теста
- 240 г тертого шоколада
- 1 яйцо
- 50 г сахарной пудры
- Мука – для раскатывания
Смотрите видео, как появились круассаны:
Способ приготовления:
- Размороженное тесто раскатать на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной 5 мм.
- Разрезать на треугольники. У основания положить шоколадную крошку или кусочки шоколада, затем свернуть круассаны в трубочку.
- Сверху смазать взбитым яйцом.
- Духовку разогреть до 220 ºС. Выпекать круассаны 20 минут до золотистого цвета.
- Дать остыть в течение пяти минут, затем посыпать сахарной пудрой и подавать теплыми.
Как правильно разморозить слоеное тесто
Чтобы получить пышную выпечку, нужно правильно разморозить тесто перед приготовлением. Весь процесс занимает не менее двух часов. Правильнее всего размораживать тесто в холодильнике, а затем 30-40 минут при комнатной температуре. Если сделать это в микроволновой печи, выпечка не поднимется.
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