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Как сделать домашнюю настойку из айвы с пряностями

Рецепт ароматной алкогольной настойки с айвой

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 17:35
Айвовая настойка
Айвовая настойка
Фото: Depositphotos

Айва – прекрасная основа для кулинарных экспериментов. Из нее делают варенье, желе и пастилу, добавляют в мясные блюда. Но мало кто знает, что из этого осеннего фрукта получаются отличные алкогольные настойки.

Смотрите видео, как приготовить медовое вино:

Для приготовления вам понадобится стеклянная бутылка или банка подходящего размера с плотно закрывающейся крышкой.

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Айвовая настойка с пряностями

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 2 л водки, бренди или коньяка
  • 2 больших спелых айвы
  • 500 г мелкого коричневого сахара
  • 1 ч. л. корицы
  • 1/2 ч. л. тертого мускатного ореха
  • 1 звездочка бадьяна
  • 1/2 ч. л. тертого корня имбиря

Способ приготовления:

  1. Айву вымыть с помощью щетки. Натереть на крупной терке, косточки можно не удалять.
  2. Сложить в емкость натертую айву, засыпать сахаром, положить корицу, бадьян, мускат и имбирь. Залить все водкой или другим крепким алкогольным напитком.
  3. Закрыть крышкой и аккуратно взболтать. Убрать в темное место для настаивания на 1-2 месяца. Несколько раз в неделю встряхивать бутыль с содержимым.
  4. После настаивания процедить напиток, отфильтровать его через кофейный фильтр несколько раз. Разлить по бутылкам, закрыть пробками и дать отстояться еще несколько дней для того, чтобы выпал осадок, если при фильтровании не удалось сразу достичь прозрачности.
  5. После выпадения осадка настойку перелить в чистые бутыли, закупорить их и убрать на хранение.

Как пить айвовую настойку

Напиток употребляют охлажденным из маленьких рюмочек или стаканчиков.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить домашнее варенье из айвы. "Сегодня" также делились рецептом драников с айвой и сельдью.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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