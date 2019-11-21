Как сделать домашнюю настойку из айвы с пряностями
Рецепт ароматной алкогольной настойки с айвой
Айва – прекрасная основа для кулинарных экспериментов. Из нее делают варенье, желе и пастилу, добавляют в мясные блюда. Но мало кто знает, что из этого осеннего фрукта получаются отличные алкогольные настойки.
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Для приготовления вам понадобится стеклянная бутылка или банка подходящего размера с плотно закрывающейся крышкой.
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Айвовая настойка с пряностями
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 2 л водки, бренди или коньяка
- 2 больших спелых айвы
- 500 г мелкого коричневого сахара
- 1 ч. л. корицы
- 1/2 ч. л. тертого мускатного ореха
- 1 звездочка бадьяна
- 1/2 ч. л. тертого корня имбиря
Способ приготовления:
- Айву вымыть с помощью щетки. Натереть на крупной терке, косточки можно не удалять.
- Сложить в емкость натертую айву, засыпать сахаром, положить корицу, бадьян, мускат и имбирь. Залить все водкой или другим крепким алкогольным напитком.
- Закрыть крышкой и аккуратно взболтать. Убрать в темное место для настаивания на 1-2 месяца. Несколько раз в неделю встряхивать бутыль с содержимым.
- После настаивания процедить напиток, отфильтровать его через кофейный фильтр несколько раз. Разлить по бутылкам, закрыть пробками и дать отстояться еще несколько дней для того, чтобы выпал осадок, если при фильтровании не удалось сразу достичь прозрачности.
- После выпадения осадка настойку перелить в чистые бутыли, закупорить их и убрать на хранение.
Как пить айвовую настойку
Напиток употребляют охлажденным из маленьких рюмочек или стаканчиков.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить домашнее варенье из айвы. "Сегодня" также делились рецептом драников с айвой и сельдью.
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