Как сделать домашнюю настойку из айвы с пряностями

Рецепт ароматной алкогольной настойки с айвой

Айвовая настойка Фото: Depositphotos

Айва – прекрасная основа для кулинарных экспериментов. Из нее делают варенье, желе и пастилу, добавляют в мясные блюда. Но мало кто знает, что из этого осеннего фрукта получаются отличные алкогольные настойки.

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Для приготовления вам понадобится стеклянная бутылка или банка подходящего размера с плотно закрывающейся крышкой.

Айвовая настойка с пряностями

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

2 л водки, бренди или коньяка

2 больших спелых айвы

500 г мелкого коричневого сахара

1 ч. л. корицы

1/2 ч. л. тертого мускатного ореха

1 звездочка бадьяна

1/2 ч. л. тертого корня имбиря

Способ приготовления:

Айву вымыть с помощью щетки. Натереть на крупной терке, косточки можно не удалять. Сложить в емкость натертую айву, засыпать сахаром, положить корицу, бадьян, мускат и имбирь. Залить все водкой или другим крепким алкогольным напитком. Закрыть крышкой и аккуратно взболтать. Убрать в темное место для настаивания на 1-2 месяца. Несколько раз в неделю встряхивать бутыль с содержимым. После настаивания процедить напиток, отфильтровать его через кофейный фильтр несколько раз. Разлить по бутылкам, закрыть пробками и дать отстояться еще несколько дней для того, чтобы выпал осадок, если при фильтровании не удалось сразу достичь прозрачности. После выпадения осадка настойку перелить в чистые бутыли, закупорить их и убрать на хранение.

Как пить айвовую настойку

Напиток употребляют охлажденным из маленьких рюмочек или стаканчиков.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить домашнее варенье из айвы. "Сегодня" также делились рецептом драников с айвой и сельдью.

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