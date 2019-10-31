Как сделать пудинг с семенами чиа за три минуты
Рецепт пудинга с семенами чиа на растительном молоке
Если вы раньше не пробовали пудинг с семенами чиа, обязательно приготовьте его по нашему рецепту. Всего за три минуты вы получите нежный десерт, который можно есть на завтрак или в качестве перекуса.
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Семена чиа – это маленькие темные зернышки. Они содержат довольно много омега-3 и омега-6 жирных кислот, которые не вырабатываются в организме, однако нужны для его нормального функционирования. Так, омега-3 необходимы для сердца и сосудов, а омега-6 – для суставов. Поэтому регулярное употребление семян – лучшая профилактика болезней сердечно-сосудистой системы, "таблетка" от высокого давления и воспаления суставов.
Также этот суперфуд – отличный источник кальция. Еще в продукте много магния, поэтому он восстанавливает нервную систему, снижает уровень стресса и даже может излечить от депрессии. Содержится в суперфуде растительный белок и незаменимые аминокислоты, которые тоже полноценно и быстро усваиваются.
Пудинг с семенами чиа
Время приготовления:
- 3 минуты + время для настаивания
Ингредиенты:
- 2 чашки растительного молока
- 6-8 столовых ложек семян чиа (добавьте 8, если вы хотите более густой пудинг)
- 1 чайная ложка корицы
- 2 чайные ложки экстракта ванили
- Немного кленового сиропа сверху (по желанию)
Способ приготовления:
- Смешайте семена чиа и молоко в миске или пластиковом контейнере.
- Добавьте корицу и ваниль, еще раз хорошо перемешайте.
- Накройте и поставьте в холодильник на два часа или на ночь.
- Полейте кленовым сиропом или медом.
Как подавать чиа пудинг
Чтобы сделать вкус пудинга с семенами чиа ярче, добавьте поджаренные орехи и свежие ягоды. Подойдут грецкие орехи и малина или черника.
Напомним, ранее мы делились рецептом десерта с семенами чиа от Татьяны Литвиновой.
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