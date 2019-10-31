Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сделать пудинг с семенами чиа за три минуты

Рецепт пудинга с семенами чиа на растительном молоке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Пудинг с семенами чиа
Пудинг с семенами чиа
Фото: Unsplash

Если вы раньше не пробовали пудинг с семенами чиа, обязательно приготовьте его по нашему рецепту. Всего за три минуты вы получите нежный десерт, который можно есть на завтрак или в качестве перекуса.

Смотрите видео, как суперфуды влияют на здоровье:

Семена чиа – это маленькие темные зернышки. Они содержат довольно много омега-3 и омега-6 жирных кислот, которые не вырабатываются в организме, однако нужны для его нормального функционирования. Так, омега-3 необходимы для сердца и сосудов, а омега-6 – для суставов. Поэтому регулярное употребление семян – лучшая профилактика болезней сердечно-сосудистой системы, "таблетка" от высокого давления и воспаления суставов.

Читайте также:
Фруктовый смузи с семенами чиа: полезный рецепт от Юлии Высоцкой

Также этот суперфуд – отличный источник кальция. Еще в продукте много магния, поэтому он восстанавливает нервную систему, снижает уровень стресса и даже может излечить от депрессии. Содержится в суперфуде растительный белок и незаменимые аминокислоты, которые тоже полноценно и быстро усваиваются.

Пудинг с семенами чиа

Чиа-пудинг
Чиа-пудинг
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 3 минуты + время для настаивания

Ингредиенты:

  • 2 чашки растительного молока
  • 6-8 столовых ложек семян чиа (добавьте 8, если вы хотите более густой пудинг)
  • 1 чайная ложка корицы
  • 2 чайные ложки экстракта ванили
  • Немного кленового сиропа сверху (по желанию)

Способ приготовления:

  1. Смешайте семена чиа и молоко в миске или пластиковом контейнере.
  2. Добавьте корицу и ваниль, еще раз хорошо перемешайте.
  3. Накройте и поставьте в холодильник на два часа или на ночь.
  4. Полейте кленовым сиропом или медом.

Как подавать чиа пудинг

Чтобы сделать вкус пудинга с семенами чиа ярче, добавьте поджаренные орехи и свежие ягоды. Подойдут грецкие орехи и малина или черника.

Напомним, ранее мы делились рецептом десерта с семенами чиа от Татьяны Литвиновой.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Простые завтраки: три рецепта быстрых и вкусных блюд Панна котта в домашних условиях: рецепт с малиной и белым шоколадом Оригинальные идеи для завтрака: ТОП-5 рецептов Как приготовить блины с яблоками и корицей: рецепт вкусного осеннего завтрака
завтрак десерт пудинг семена чиа суперфуд
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Заслуженная артистка РФ высажена из самолета, летевшего в Израиль
Заслуженная артистка РФ высажена из самолета, летевшего в Израиль
Котлеты в духовке: когда хочется вкусного, но лень готовить
Котлеты в духовке: когда хочется вкусного, но лень готовить
Квашеная капуста: 5 хитростей сделать закуску-шедевр
Квашеная капуста: 5 хитростей сделать закуску-шедевр
"Це що за бабище?": Ані Лорак шокувала своїм обличчям

Популярные статьи

Сегодня, 09:56Fun

31 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака: чем опасен этот день

Вчера, 13:42Fun

Обычное фото с подругой навсегда изменило жизнь 17-летней девушки

Вчера, 12:47Events

Когда Хэллоуин 2019 отмечается в Украине и мире

Вчера, 11:34Шоу-бизнес

"Я влюблена": откровенное признание Натальи Могилевской о личной жизни

29 октябряШоу-бизнес

Совсем другой: Потап сбрил бороду и отрастил усы

29 октябряFun

Жених ушел из жизни после семи часов брака

29 октябряШоу-бизнес

Принц Уильям и принц Гарри с женами временно объединятся ради Елизаветы ІІ

29 октябряСтиль

Посольство Японии прокомментировало желтый наряд Елены Зеленской

29 октябряTravel

От 19 евро в обе стороны: Wizz Air распродает авиабилеты в Польшу

29 октябряFun

Забавная головоломка с изображением кошки поставила сеть в тупик

28 октябряПсихология

Лучше промолчать: ТОП-7 женских фраз, которые срочно нужно забыть

28 октябряTravel

В Турции сообщили неприятную новость для туристов

28 октябряFun

Дочь четыре года писала SMS покойному отцу и получила ответ: "Боялся разбить тебе сердце"

28 октябряТехно

Apple заблокирует старые iPhone в ноябре: кто в зоне риска

28 октябряFood

Как приготовить вкусные рогалики: лучшие рецепты домашней выпечки

Новости партнеров

Торт Карамельная девочка: чудо-рецепт
Торт Карамельная девочка: чудо-рецепт
Секреты приготовления идеальных блинов
Секреты приготовления идеальных блинов
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
Заготовка из перца с чесноком: вся семья оторваться не может
Заготовка из перца с чесноком: вся семья оторваться не может
Готовим домашнюю вареную колбасу в кружке своими руками
Готовим домашнюю вареную колбасу в кружке своими руками
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Упражнения против целлюлита: суперкомплекс для бедер и ягодиц
Упражнения против целлюлита: суперкомплекс для бедер и ягодиц