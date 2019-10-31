Как сделать пудинг с семенами чиа за три минуты

Рецепт пудинга с семенами чиа на растительном молоке

Пудинг с семенами чиа Фото: Unsplash

Если вы раньше не пробовали пудинг с семенами чиа, обязательно приготовьте его по нашему рецепту. Всего за три минуты вы получите нежный десерт, который можно есть на завтрак или в качестве перекуса.

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Семена чиа – это маленькие темные зернышки. Они содержат довольно много омега-3 и омега-6 жирных кислот, которые не вырабатываются в организме, однако нужны для его нормального функционирования. Так, омега-3 необходимы для сердца и сосудов, а омега-6 – для суставов. Поэтому регулярное употребление семян – лучшая профилактика болезней сердечно-сосудистой системы, "таблетка" от высокого давления и воспаления суставов.

Также этот суперфуд – отличный источник кальция. Еще в продукте много магния, поэтому он восстанавливает нервную систему, снижает уровень стресса и даже может излечить от депрессии. Содержится в суперфуде растительный белок и незаменимые аминокислоты, которые тоже полноценно и быстро усваиваются.

Пудинг с семенами чиа

Чиа-пудинг Фото: Pixabay

Время приготовления:

3 минуты + время для настаивания

Ингредиенты:

2 чашки растительного молока

6-8 столовых ложек семян чиа (добавьте 8, если вы хотите более густой пудинг)

1 чайная ложка корицы

2 чайные ложки экстракта ванили

Немного кленового сиропа сверху (по желанию)

Способ приготовления:

Смешайте семена чиа и молоко в миске или пластиковом контейнере. Добавьте корицу и ваниль, еще раз хорошо перемешайте. Накройте и поставьте в холодильник на два часа или на ночь. Полейте кленовым сиропом или медом.

Как подавать чиа пудинг

Чтобы сделать вкус пудинга с семенами чиа ярче, добавьте поджаренные орехи и свежие ягоды. Подойдут грецкие орехи и малина или черника.

Напомним, ранее мы делились рецептом десерта с семенами чиа от Татьяны Литвиновой.

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