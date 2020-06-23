Как сделать пышные вареники с вишней на пару
Рецепт вареников на кефире с содой
Вареники на кефире с вишней получаются очень мягкими, нежными и вкусными. Для них подойдут как свежие, так и замороженные ягоды.
Из вишен нужно удалить косточки, а потом выложить в сито, чтобы стекла лишняя жидкость. А чтобы во время приготовления из вареников не вытекал сок, добавьте к ягодам немного крахмала.
Пышные вареники с вишней
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 172 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 стакан кефира
- 2,5 стакана муки + 0,5 стакана на подсыпку
- 0,25 ч.л. соли
- 0,25 ч.л. соды
Для начинки:
- Вишня
- Сахар
Смотрите видео, как приготовить вареники с халвой:
Способ приготовления:
- Муку просеять вместе с солью и содой в миску. Сделать углубление и постепенно влить кефир.
- Замесить мягкое тесто, при необходимости добавив еще муки. Накрыть его чистым полотенцем и оставить отдохнуть на 20 минут.
- Вишню помыть, удалить косточки.
- На посыпанном мукой столе раскатать тесто в пласт толщиной 0,5-0,7 см и вырезать из него кружочки с помощью стакана.
- На каждый кружок насыпать немного сахара, положить вишню и еще раз посыпать сахаром. Защипать края.
- Готовить вареники под крышкой на специальной пароварке-решетке, установленной над кастрюлей с кипящей водой. Процесс варки занимает 7-8 минут.
Как подавать вареники
Слейте воду, выложите вареники с вишней в миску и добавьте кусочек сливочного масла. Подавайте со сметаной и сахаром.
Напомним, ранее мы делились лучшими рецептами ленивых вареников.
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