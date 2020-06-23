Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сделать пышные вареники с вишней на пару

Сегодня, 13:59

Рецепт вареников на кефире с содой

Вареники на кефире с вишней получаются очень мягкими, нежными и вкусными. Для них подойдут как свежие, так и замороженные ягоды.

Из вишен нужно удалить косточки, а потом выложить в сито, чтобы стекла лишняя жидкость. А чтобы во время приготовления из вареников не вытекал сок, добавьте к ягодам немного крахмала.

Пышные вареники с вишней

Вареники с вишней на пару
Вареники с вишней на пару
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 172 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 стакан кефира
  • 2,5 стакана муки + 0,5 стакана на подсыпку
  • 0,25 ч.л. соли
  • 0,25 ч.л. соды

Читайте также:
С необычной начинкой: как приготовить вареники с клубникой

Для начинки:

  • Вишня
  • Сахар

Смотрите видео, как приготовить вареники с халвой:

Способ приготовления:

  1. Муку просеять вместе с солью и содой в миску. Сделать углубление и постепенно влить кефир.
  2. Замесить мягкое тесто, при необходимости добавив еще муки. Накрыть его чистым полотенцем и оставить отдохнуть на 20 минут.
  3. Вишню помыть, удалить косточки.
  4. На посыпанном мукой столе раскатать тесто в пласт толщиной 0,5-0,7 см и вырезать из него кружочки с помощью стакана.
  5. На каждый кружок насыпать немного сахара, положить вишню и еще раз посыпать сахаром. Защипать края.
  6. Готовить вареники под крышкой на специальной пароварке-решетке, установленной над кастрюлей с кипящей водой. Процесс варки занимает 7-8 минут.

Как подавать вареники

Слейте воду, выложите вареники с вишней в миску и добавьте кусочек сливочного масла. Подавайте со сметаной и сахаром.

Напомним, ранее мы делились лучшими рецептами ленивых вареников.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить домашний хлебный квас Рецепт аппетитной ватрушки с творогом и голубикой от Юлии Высоцкой Как сделать пюре из замороженной клубники Как испечь немецкий абрикосовый пирог в духовке
вареники вишня рецепт украинская кухня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Вера Брежнева попала под жесткую критику из-за клипа с Монатиком
Вера Брежнева попала под жесткую критику из-за клипа с Монатиком
Дочь
Дочь "Няни Вики" огорчила поклонников своей внешностью
Сердючка, Монро и Кончита Вурст поразили видом в обычной жизни
Сердючка, Монро и Кончита Вурст поразили видом в обычной жизни

Популярные статьи

Сегодня, 13:23Афиша

Куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха

Сегодня, 10:32Food

Как приготовить соус песто: три лучших рецепта

Вчера, 11:36Wellness

Как похудеть в ногах быстро и эффективно: ТОП-5 советов

Вчера, 11:11Шоу-бизнес

День рождения Сергея Притулы: ТОП-5 гугл-запросов о популярном ведущем

Вчера, 05:55Fun

Кот научился улыбаться и прославился в интернете: курьезные фото

Вчера, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня: Львам нужно добавить в жизнь романтики, а Дев ждет насыщенный день

21 июняEvents

Кольцевое солнечное затмение 21 июня: что нельзя делать в этот день

21 июняEvents

День медика-2020: поздравления с праздником в прозе и стихах

21 июняEvents

Сегодня День отца: поздравления любимому папе

21 июняШоу-бизнес

Постер Памелы Андерсон и вишневый торт: неожиданные факты о принце Уильяме

21 июняFun

Сегодня День летнего солнцестояния: интересные факты и приметы

21 июняEvents

День медика-2020 в Украине: история и значение праздника

21 июняEvents

Поздравления с Днем отца: яркие и прикольные открытки и пожелания

21 июняEvents

21 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

20 июняАфиша

Николь Кидман – 53! ТОП-5 фильмов с оскароносной актрисой

20 июняFood

Быстрый рецепт вишневого ликера

Новости партнеров

Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Маленька дочка Пугачової і Галкіна здивувала своїм новим талантом
Маленька дочка Пугачової і Галкіна здивувала своїм новим талантом
Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Могилевская восхитила смелым нарядом и необычными украшениями
Могилевская восхитила смелым нарядом и необычными украшениями
"Холостяк" Макс Михайлюк после скандала с изменой вывалил правду
«Все это чудовищно». Виновный в смертельном ДТП Михаил Ефремов
«Все это чудовищно». Виновный в смертельном ДТП Михаил Ефремов
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять