Как сделать пышные вареники с вишней на пару

Рецепт вареников на кефире с содой

Вареники на кефире с вишней получаются очень мягкими, нежными и вкусными. Для них подойдут как свежие, так и замороженные ягоды.

Из вишен нужно удалить косточки, а потом выложить в сито, чтобы стекла лишняя жидкость. А чтобы во время приготовления из вареников не вытекал сок, добавьте к ягодам немного крахмала.

Пышные вареники с вишней

Вареники с вишней на пару Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

172 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 стакан кефира

2,5 стакана муки + 0,5 стакана на подсыпку

0,25 ч.л. соли

0,25 ч.л. соды

Для начинки:

Вишня

Сахар

Смотрите видео, как приготовить вареники с халвой:

Способ приготовления:

Муку просеять вместе с солью и содой в миску. Сделать углубление и постепенно влить кефир. Замесить мягкое тесто, при необходимости добавив еще муки. Накрыть его чистым полотенцем и оставить отдохнуть на 20 минут. Вишню помыть, удалить косточки. На посыпанном мукой столе раскатать тесто в пласт толщиной 0,5-0,7 см и вырезать из него кружочки с помощью стакана. На каждый кружок насыпать немного сахара, положить вишню и еще раз посыпать сахаром. Защипать края. Готовить вареники под крышкой на специальной пароварке-решетке, установленной над кастрюлей с кипящей водой. Процесс варки занимает 7-8 минут.

Как подавать вареники

Слейте воду, выложите вареники с вишней в миску и добавьте кусочек сливочного масла. Подавайте со сметаной и сахаром.

Напомним, ранее мы делились лучшими рецептами ленивых вареников.

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