Как сделать пюре из замороженной клубники

Рецепт сладкого клубничного пюре с фото

Приготовить клубничное пюре в домашних условиях очень просто. Все, что вам нужно будет сделать – измельчить ягоды в блендере и перемешать их с сахаром и лимонным соком.

Пюре из клубники – хорошее дополнение к мороженому, чизкейку или бисквиту. А если соединить его со взбитыми сливками, вы получите идеальное сочетание вкусов.

Пюре из замороженной клубники

Пюре из клубники в блендере Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

60 ккал на 10 г

Ингредиенты:

600 г клубники

75 г сахара

Сок лимона – по желанию

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Способ приготовления:

Если вы используете замороженную клубнику, переложите ее в миску и разморозьте. Это может занять несколько часов. Поместите клубнику в блендер или комбайн. Измельчите до однородности. Переложите клубничное пюре в чистую миску и добавьте сахар. Хорошо перемешайте, чтобы сахар растворился. Попробуйте, при необходимости добавьте еще немного. Накройте пюре из клубники и храните в холодильнике не больше недели.

Полезный совет

Такое пюре можно сложить в контейнер с крышкой и заморозить.

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Напомним, ранее мы делились рецептами десертных соусов к пирогам и штруделям.

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