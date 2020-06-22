Как сделать пюре из замороженной клубники
Рецепт сладкого клубничного пюре с фото
Приготовить клубничное пюре в домашних условиях очень просто. Все, что вам нужно будет сделать – измельчить ягоды в блендере и перемешать их с сахаром и лимонным соком.
Пюре из клубники – хорошее дополнение к мороженому, чизкейку или бисквиту. А если соединить его со взбитыми сливками, вы получите идеальное сочетание вкусов.
Пюре из замороженной клубники
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 60 ккал на 10 г
Ингредиенты:
- 600 г клубники
- 75 г сахара
- Сок лимона – по желанию
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Способ приготовления:
- Если вы используете замороженную клубнику, переложите ее в миску и разморозьте. Это может занять несколько часов.
- Поместите клубнику в блендер или комбайн. Измельчите до однородности.
- Переложите клубничное пюре в чистую миску и добавьте сахар. Хорошо перемешайте, чтобы сахар растворился. Попробуйте, при необходимости добавьте еще немного.
- Накройте пюре из клубники и храните в холодильнике не больше недели.
Полезный совет
Такое пюре можно сложить в контейнер с крышкой и заморозить.
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Напомним, ранее мы делились рецептами десертных соусов к пирогам и штруделям.
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