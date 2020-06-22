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Как сделать пюре из замороженной клубники

Сегодня, 19:11

Рецепт сладкого клубничного пюре с фото

Приготовить клубничное пюре в домашних условиях очень просто. Все, что вам нужно будет сделать – измельчить ягоды в блендере и перемешать их с сахаром и лимонным соком.

Пюре из клубники – хорошее дополнение к мороженому, чизкейку или бисквиту. А если соединить его со взбитыми сливками, вы получите идеальное сочетание вкусов.

Пюре из замороженной клубники

Пюре из клубники в блендере
Пюре из клубники в блендере
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 60 ккал на 10 г

Ингредиенты:

  • 600 г клубники
  • 75 г сахара
  • Сок лимона – по желанию

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Способ приготовления:

  1. Если вы используете замороженную клубнику, переложите ее в миску и разморозьте. Это может занять несколько часов.
  2. Поместите клубнику в блендер или комбайн. Измельчите до однородности.
  3. Переложите клубничное пюре в чистую миску и добавьте сахар. Хорошо перемешайте, чтобы сахар растворился. Попробуйте, при необходимости добавьте еще немного.
  4. Накройте пюре из клубники и храните в холодильнике не больше недели.

Полезный совет

Такое пюре можно сложить в контейнер с крышкой и заморозить.

Смотрите видео, как приготовить гаспачо с клубникой:

Напомним, ранее мы делились рецептами десертных соусов к пирогам и штруделям.

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Источник: Сегодня
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