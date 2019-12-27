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Как сделать рулет из шпината со сливочным сыром и семгой

Рецепт вкусной холодной закуски на Новый год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:05
Шпинатный рулет с начинкой
Шпинатный рулет с начинкой
Фото: Depositphotos

Важно, чтобы новогодние блюда были не только аппетитными и праздничными, но еще и полезными. Шпинатный рулет с красной рыбой и сливочный сыром – один из таких вариантов.

Смотрите видео, как вкусно приготовить рыбу на мангале:

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Рулет из шпината со сливочным сыром и семгой

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 202 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 400 г шпината
  • 5 яиц
  • 100 г тертого сыра твердых сортов
  • 3-4 ст. л муки
  • Соль – по вкусу
  • 400 г сыра типа "Филадельфия"
  • 400 г слабосоленой семги или форели

Способ приготовления:

  1. Разморозить шпинат, измельчить в кухонном комбайне.
  2. Смешать со взбитыми яйцами. Добавить муку, тертый сыр и щепотку соли. Перемешать.
  3. Вылить шпинатную смесь на противень, застеленный пекарской бумагой и хорошо разровнять лопаткой.
  4. Выпекать при 180 ºС в течение 20 минут. Готовый корж выложить на полотенце вместе с бумагой, немного остудить.
  5. Удалить бумагу и свернуть корж в рулет. Оставить до полного остывания.
  6. Развернуть рулет и намазать сливочным сыром.
  7. Сверху на сыр выложить тонко нарезанные пластики семги.
  8. Свернуть в плотный рулет. Завернуть в фольгу и положить на несколько часов в холодильник.
  9. Достать из холодильника, нарезать кружочками и подавать к столу.

Полезный совет

Если вы не едите рыбу, добавьте в начинку нарезанные вяленые томаты или ломтики прошутто.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить заливной пирог со шпинатом. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить куриные рулетики на подушке из шпината.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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