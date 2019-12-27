Как сделать рулет из шпината со сливочным сыром и семгой
Рецепт вкусной холодной закуски на Новый год
Важно, чтобы новогодние блюда были не только аппетитными и праздничными, но еще и полезными. Шпинатный рулет с красной рыбой и сливочный сыром – один из таких вариантов.
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Рулет из шпината со сливочным сыром и семгой
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 202 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 г шпината
- 5 яиц
- 100 г тертого сыра твердых сортов
- 3-4 ст. л муки
- Соль – по вкусу
- 400 г сыра типа "Филадельфия"
- 400 г слабосоленой семги или форели
Способ приготовления:
- Разморозить шпинат, измельчить в кухонном комбайне.
- Смешать со взбитыми яйцами. Добавить муку, тертый сыр и щепотку соли. Перемешать.
- Вылить шпинатную смесь на противень, застеленный пекарской бумагой и хорошо разровнять лопаткой.
- Выпекать при 180 ºС в течение 20 минут. Готовый корж выложить на полотенце вместе с бумагой, немного остудить.
- Удалить бумагу и свернуть корж в рулет. Оставить до полного остывания.
- Развернуть рулет и намазать сливочным сыром.
- Сверху на сыр выложить тонко нарезанные пластики семги.
- Свернуть в плотный рулет. Завернуть в фольгу и положить на несколько часов в холодильник.
- Достать из холодильника, нарезать кружочками и подавать к столу.
Полезный совет
Если вы не едите рыбу, добавьте в начинку нарезанные вяленые томаты или ломтики прошутто.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить заливной пирог со шпинатом. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить куриные рулетики на подушке из шпината.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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