Как сделать рулет из шпината со сливочным сыром и семгой

Рецепт вкусной холодной закуски на Новый год

Шпинатный рулет с начинкой Фото: Depositphotos

Важно, чтобы новогодние блюда были не только аппетитными и праздничными, но еще и полезными. Шпинатный рулет с красной рыбой и сливочный сыром – один из таких вариантов.

Смотрите видео, как вкусно приготовить рыбу на мангале:

Рулет из шпината со сливочным сыром и семгой

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

202 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400 г шпината

5 яиц

100 г тертого сыра твердых сортов

3-4 ст. л муки

Соль – по вкусу

400 г сыра типа "Филадельфия"

400 г слабосоленой семги или форели

Способ приготовления:

Разморозить шпинат, измельчить в кухонном комбайне. Смешать со взбитыми яйцами. Добавить муку, тертый сыр и щепотку соли. Перемешать. Вылить шпинатную смесь на противень, застеленный пекарской бумагой и хорошо разровнять лопаткой. Выпекать при 180 ºС в течение 20 минут. Готовый корж выложить на полотенце вместе с бумагой, немного остудить. Удалить бумагу и свернуть корж в рулет. Оставить до полного остывания. Развернуть рулет и намазать сливочным сыром. Сверху на сыр выложить тонко нарезанные пластики семги. Свернуть в плотный рулет. Завернуть в фольгу и положить на несколько часов в холодильник. Достать из холодильника, нарезать кружочками и подавать к столу.

Полезный совет

Если вы не едите рыбу, добавьте в начинку нарезанные вяленые томаты или ломтики прошутто.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить заливной пирог со шпинатом. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить куриные рулетики на подушке из шпината.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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