Как сделать самую вкусную буженину из свинины

Простой рецепт буженины в духовке

Буженина – это цельный кусок свинины, запеченный в духовке одним куском. Ее традиционно едят с острыми приправами: горчицей или хреном.

Выбирая мясо для буженины, покупайте по возможности домашнюю свинину. Лучше всего выбрать шейку – в ней тонкие прослойки жира, которые не дают мясу пересохнуть.

Буженину обычно подают в холодном виде, но если терпения не хватает, можно есть ее и горячей.

Домашняя буженина с чесноком

Буженина домашняя Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

241 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 кг свинины

1 головка чеснока

2 ст. л. коричневого сахара

50 мл растительного масла

5 ст. л. острого томатного соуса

2 ст. л. соли

2 ст. л. перца

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Способ приготовления:

Соль развести в литре воды и замочить свинину примерно на сутки в холодильнике. Чеснок измельчить и смешать с 2 столовыми ложками коричневого сахара, перцем, томатным соусом и растительным маслом. Разогреть духовку до максимальной температуры. ⠀ Мясо промыть, хорошо втереть в него соус и плотно, со всем соусом, завернуть в фольгу так, чтобы верхний слой фольги мог открываться для доступа к мясу. Снизить температуру в духовке до 130-150 ºС. Мясо выложить на противень и оставить на 3-5-5 часов. Через 3 часа можно проверить готовность. Мясо должно быть мягким.

Как подавать буженину

Готовое мясо достать из духовки и оставить еще на 10-15 минут, чтобы лучше распределились соки. Подавать буженину со свежими овощами или использовать для приготовления бутербродов.

Смотрите видео, как приготовить буженину с яблоками:

Напомним, ранее мы делились рецептом буженины с розмарином. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить буженину с чесноком и морковью.

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