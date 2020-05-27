Как сделать самую вкусную буженину из свинины
Простой рецепт буженины в духовке
Буженина – это цельный кусок свинины, запеченный в духовке одним куском. Ее традиционно едят с острыми приправами: горчицей или хреном.
Выбирая мясо для буженины, покупайте по возможности домашнюю свинину. Лучше всего выбрать шейку – в ней тонкие прослойки жира, которые не дают мясу пересохнуть.
Буженину обычно подают в холодном виде, но если терпения не хватает, можно есть ее и горячей.
Домашняя буженина с чесноком
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 241 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 кг свинины
- 1 головка чеснока
- 2 ст. л. коричневого сахара
- 50 мл растительного масла
- 5 ст. л. острого томатного соуса
- 2 ст. л. соли
- 2 ст. л. перца
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Способ приготовления:
- Соль развести в литре воды и замочить свинину примерно на сутки в холодильнике.
- Чеснок измельчить и смешать с 2 столовыми ложками коричневого сахара, перцем, томатным соусом и растительным маслом.
- Разогреть духовку до максимальной температуры. ⠀
- Мясо промыть, хорошо втереть в него соус и плотно, со всем соусом, завернуть в фольгу так, чтобы верхний слой фольги мог открываться для доступа к мясу.
- Снизить температуру в духовке до 130-150 ºС.
- Мясо выложить на противень и оставить на 3-5-5 часов. Через 3 часа можно проверить готовность. Мясо должно быть мягким.
Как подавать буженину
Готовое мясо достать из духовки и оставить еще на 10-15 минут, чтобы лучше распределились соки. Подавать буженину со свежими овощами или использовать для приготовления бутербродов.
Смотрите видео, как приготовить буженину с яблоками:
Напомним, ранее мы делились рецептом буженины с розмарином. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить буженину с чесноком и морковью.
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