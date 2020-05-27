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Как сделать самую вкусную буженину из свинины

Сегодня, 16:37

Простой рецепт буженины в духовке

Буженина – это цельный кусок свинины, запеченный в духовке одним куском. Ее традиционно едят с острыми приправами: горчицей или хреном.

Выбирая мясо для буженины, покупайте по возможности домашнюю свинину. Лучше всего выбрать шейку – в ней тонкие прослойки жира, которые не дают мясу пересохнуть.

Буженину обычно подают в холодном виде, но если терпения не хватает, можно есть ее и горячей.

Домашняя буженина с чесноком

Буженина домашняя
Буженина домашняя
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 241 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 кг свинины
  • 1 головка чеснока
  • 2 ст. л. коричневого сахара
  • 50 мл растительного масла
  • 5 ст. л. острого томатного соуса
  • 2 ст. л. соли
  • 2 ст. л. перца

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Способ приготовления:

  1. Соль развести в литре воды и замочить свинину примерно на сутки в холодильнике.
  2. Чеснок измельчить и смешать с 2 столовыми ложками коричневого сахара, перцем, томатным соусом и растительным маслом.
  3. Разогреть духовку до максимальной температуры. ⠀
  4. Мясо промыть, хорошо втереть в него соус и плотно, со всем соусом, завернуть в фольгу так, чтобы верхний слой фольги мог открываться для доступа к мясу.
  5. Снизить температуру в духовке до 130-150 ºС.
  6. Мясо выложить на противень и оставить на 3-5-5 часов. Через 3 часа можно проверить готовность. Мясо должно быть мягким.

Как подавать буженину

Готовое мясо достать из духовки и оставить еще на 10-15 минут, чтобы лучше распределились соки. Подавать буженину со свежими овощами или использовать для приготовления бутербродов.

Смотрите видео, как приготовить буженину с яблоками:

Напомним, ранее мы делились рецептом буженины с розмарином. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить буженину с чесноком и морковью.

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Источник: Сегодня
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