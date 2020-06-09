Как сделать шашлык из свинины в луковом соке
Рецепт сочного шашлыка с тертым луком
Маринад для шашлыка на основе лука – самый простой и удачный. Благодаря ему мясо получается очень мягким, сочным и ароматным.
Вам нужно будет очистить репчатый лук и пропустить его через мясорубку. Потом готовой массой залить нарезанное мясо, посолить, поперчить и оставить мариноваться в холодильнике.
Свиной шашлык в луковом маринаде
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 225 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 кг свиного ошейка
- 1 кг лука
- 2 ч. л. соли
- 1 ч. л. молотого перца
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Способ приготовления:
- Лук почистить, нарезать и пропустить через мясорубку.
- Мясо нарезать порционными кусочками, добавить к нему соль, перец и лук, тщательно перемешать. Оставить минимум на 5 часов, лучше – на ночь.
- Нанизать свинину на шампуры и обжарить на мангале.
- Подавайте свиной шашлык вместе с лавашем, зеленью, овощами и соусами к шашлыку.
Какими кусками резать мясо для шашлыка
Лучший ориентир для нарезки мяса – спичечный коробок.
Смотрите видео, как выбрать мясо и маринад для шашлыка:
Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить лучший маринад для шашлыка. Мы также делились рецептами шашлыка на сковороде.
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