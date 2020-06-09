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Как сделать шашлык из свинины в луковом соке

Сегодня, 17:48

Рецепт сочного шашлыка с тертым луком

Маринад для шашлыка на основе лука – самый простой и удачный. Благодаря ему мясо получается очень мягким, сочным и ароматным.

Вам нужно будет очистить репчатый лук и пропустить его через мясорубку. Потом готовой массой залить нарезанное мясо, посолить, поперчить и оставить мариноваться в холодильнике.

Свиной шашлык в луковом маринаде

Шашлык из свинины с луковым соком
Шашлык из свинины с луковым соком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 225 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 кг свиного ошейка
  • 1 кг лука
  • 2 ч. л. соли
  • 1 ч. л. молотого перца

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Способ приготовления:

  1. Лук почистить, нарезать и пропустить через мясорубку.
  2. Мясо нарезать порционными кусочками, добавить к нему соль, перец и лук, тщательно перемешать. Оставить минимум на 5 часов, лучше – на ночь.
  3. Нанизать свинину на шампуры и обжарить на мангале.
  4. Подавайте свиной шашлык вместе с лавашем, зеленью, овощами и соусами к шашлыку.

Какими кусками резать мясо для шашлыка

Лучший ориентир для нарезки мяса – спичечный коробок.

Смотрите видео, как выбрать мясо и маринад для шашлыка:

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить лучший маринад для шашлыка. Мы также делились рецептами шашлыка на сковороде.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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