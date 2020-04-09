Как сделать шоколадно-банановый торт без выпечки за 15 минут
Рецепт вкусного десерта из печенья, заварного крема, бананов и глазури
Торт из печенья с бананами и шоколадом – очень простой и вкусный десерт. Ингредиентов для него требуется минимум, но результат вас непременно порадует.
Если готовить заварной крем и шоколадную глазурь одновременно, такой торт действительно можно сделать за 15 минут.
Торт без выпечки за 15 минут
Время приготовления:
- 15 минут + время для пропитки
Калорийность:
- 276 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для основы:
- 500 г печенья
- 3 банана
Для крема:
- 500 мл молока
- 100 г сахара
- 2 яйца
- 60 г муки
- 100 г сливочного масла
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Для глазури:
- 30 мл молока
- 3-4 ст.л. сахара
- 50 г сливочного масла
- 2 ст.л. темного какао-порошка
Способ приготовления:
- Сделать заварной крем. Налить в кастрюлю молоко, добавить сахар. Нагревать, пока сахар не растворится, время от времени помешивая.
- Отдельно разбить в миску яйца и всыпать просеянную муку. Перемешать миксером на низкой скорости, чтобы не осталось мучных комков.
- Помешивая, постепенно влить горячее молоко в яичную смесь. Вернуть все в кастрюлю, перемешать и поставить на слабый огонь. Варить до загустения, примерно 5-7 минут. Выключить огонь. Добавить нарезанное сливочное масло и перемешать.
- С бананов снять кожуру и нарезать тонкими кружочками.
- Выложить в форму шоколадное печенье, смазать заварным кремом. Разложить сверху бананы. Таким образом выложить три слоя: печенье, крем, бананы, крем и последний четвертый слой – печенье и крем.
- Сварить глазурь. Для этого насыпать в сотейник какао и сахар, влить молоко. Помешивая, проварить до загустения. Снять глазурь с огня и добавить сливочное масло, перемешать.
- Полить шоколадной глазурью торт и поставить его пропитываться в холодильник.
На заметку
Готовый десерт можно украсить колотыми орехами или ягодами и листиками мяты.
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Источник: Сегодня