Как сделать шоколадно-банановый торт без выпечки за 15 минут

Рецепт вкусного десерта из печенья, заварного крема, бананов и глазури

Торт из печенья с бананами и шоколадом – очень простой и вкусный десерт. Ингредиентов для него требуется минимум, но результат вас непременно порадует.

Если готовить заварной крем и шоколадную глазурь одновременно, такой торт действительно можно сделать за 15 минут.

Торт без выпечки за 15 минут

Торт из печенья без выпечки Фото: Pinterest

Время приготовления:

15 минут + время для пропитки

Калорийность:

276 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для основы:

500 г печенья

3 банана

Для крема:

500 мл молока

100 г сахара

2 яйца

60 г муки

100 г сливочного масла

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Для глазури:

30 мл молока

3-4 ст.л. сахара

50 г сливочного масла

2 ст.л. темного какао-порошка

Способ приготовления:

Сделать заварной крем. Налить в кастрюлю молоко, добавить сахар. Нагревать, пока сахар не растворится, время от времени помешивая. Отдельно разбить в миску яйца и всыпать просеянную муку. Перемешать миксером на низкой скорости, чтобы не осталось мучных комков. Помешивая, постепенно влить горячее молоко в яичную смесь. Вернуть все в кастрюлю, перемешать и поставить на слабый огонь. Варить до загустения, примерно 5-7 минут. Выключить огонь. Добавить нарезанное сливочное масло и перемешать. С бананов снять кожуру и нарезать тонкими кружочками. Выложить в форму шоколадное печенье, смазать заварным кремом. Разложить сверху бананы. Таким образом выложить три слоя: печенье, крем, бананы, крем и последний четвертый слой – печенье и крем. Сварить глазурь. Для этого насыпать в сотейник какао и сахар, влить молоко. Помешивая, проварить до загустения. Снять глазурь с огня и добавить сливочное масло, перемешать. Полить шоколадной глазурью торт и поставить его пропитываться в холодильник.

На заметку

Готовый десерт можно украсить колотыми орехами или ягодами и листиками мяты.

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