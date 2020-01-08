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Как сделать шоколадную помадку с орехами

Рецепт вкусных домашних конфет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Шоколадная помадка с орехами
Шоколадная помадка с орехами
Фото: Depositphotos

Шоколадная помадка с орехами и вареной сгущенкой – вкусный и очень простой десерт, приготовить который по силам каждому. Главное – выбрать качественные ингредиенты.

Смотрите видео, как приготовить диетический шоколадный десерт:

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Шоколадная помадка с орехами

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 501 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 г шоколада
  • 25 г сливочного масла
  • 200 г вареной сгущенки
  • 120 г орехов (фисташки, кешью, фундук, грецкие)

Способ приготовления:

  1. Шоколад порубить на небольшие кусочки и выложить в миску вместе с маслом и сгущенкой.
  2. Поставить на водяную баню и растопить при постоянном помешивании. Как только масса станет однородной – снять с бани.
  3. Добавить в шоколадную смесь рубленые орехи и перемешать.
  4. Вылить смесь в застеленную бумагой для выпечки форму и дать остыть до комнатной температуры, после чего убрать в холодильник до застывания.
  5. Готовую помадку вынуть из формы, убрать бумагу. Разрезать десерт на небольшие квадратики.

Как хранить шоколадную помадку

Хранить в плотно закрытом контейнере до семи дней.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить веганский шоколадный мусс из четырех ингредиентов от Гордона Рамзи. "Сегодня" также писали, как сделать горячий банановый коктейль с шоколадом.

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Источник: Сегодня
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