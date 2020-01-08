Как сделать шоколадную помадку с орехами
Рецепт вкусных домашних конфет
Шоколадная помадка с орехами и вареной сгущенкой – вкусный и очень простой десерт, приготовить который по силам каждому. Главное – выбрать качественные ингредиенты.
Смотрите видео, как приготовить диетический шоколадный десерт:
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Шоколадная помадка с орехами
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 501 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г шоколада
- 25 г сливочного масла
- 200 г вареной сгущенки
- 120 г орехов (фисташки, кешью, фундук, грецкие)
Способ приготовления:
- Шоколад порубить на небольшие кусочки и выложить в миску вместе с маслом и сгущенкой.
- Поставить на водяную баню и растопить при постоянном помешивании. Как только масса станет однородной – снять с бани.
- Добавить в шоколадную смесь рубленые орехи и перемешать.
- Вылить смесь в застеленную бумагой для выпечки форму и дать остыть до комнатной температуры, после чего убрать в холодильник до застывания.
- Готовую помадку вынуть из формы, убрать бумагу. Разрезать десерт на небольшие квадратики.
Как хранить шоколадную помадку
Хранить в плотно закрытом контейнере до семи дней.
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Источник: Сегодня