Как сделать шоколадную помадку с орехами

Рецепт вкусных домашних конфет

Шоколадная помадка с орехами Фото: Depositphotos

Шоколадная помадка с орехами и вареной сгущенкой – вкусный и очень простой десерт, приготовить который по силам каждому. Главное – выбрать качественные ингредиенты.

Смотрите видео, как приготовить диетический шоколадный десерт:

Шоколадная помадка с орехами

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

501 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 г шоколада

25 г сливочного масла

200 г вареной сгущенки

120 г орехов (фисташки, кешью, фундук, грецкие)

Способ приготовления:

Шоколад порубить на небольшие кусочки и выложить в миску вместе с маслом и сгущенкой. Поставить на водяную баню и растопить при постоянном помешивании. Как только масса станет однородной – снять с бани. Добавить в шоколадную смесь рубленые орехи и перемешать. Вылить смесь в застеленную бумагой для выпечки форму и дать остыть до комнатной температуры, после чего убрать в холодильник до застывания. Готовую помадку вынуть из формы, убрать бумагу. Разрезать десерт на небольшие квадратики.

Как хранить шоколадную помадку

Хранить в плотно закрытом контейнере до семи дней.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить веганский шоколадный мусс из четырех ингредиентов от Гордона Рамзи. "Сегодня" также писали, как сделать горячий банановый коктейль с шоколадом.

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