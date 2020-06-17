Как сделать сливочную панна котту с черешней

Рецепт панна котты на сливках с ягодами

Панна котта – итальянский сливочный десерт с ягодным пюре, который можно приготовить в разгар сезона черешни. Для него нужны самые простые и доступные ингредиенты.

Вместо черешни подойдут любые ягоды на ваш выбор. Из указанного количества продуктов получится четыре порции десерта.

Панна котта с черешней

Панна котта с черешней Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

188 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 мл сливок 35%

8 г желатина

1/3 стакана черешни

6 ст.л. сахара

1-2 капли миндальной эссенции

Вода

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Способ приготовления:

Желатин замочите в небольшом количестве воды (1-2 ст.л) и дайте ему набухнуть. Сливки налейте в ковш и поставьте на огонь, добавьте 4 ст.л. сахара и размешайте. Желатин отожмите и добавьте к горячим сливкам. Очень хорошо размешайте. Влейте миндальную эссенцию. Разлейте сливочную смесь по формочкам. Дайте остыть, уберите в холодильник, чтобы сливочная смесь "схватилась" (время застывания зависит от желатина). Помните, что сливочный слой должен быть достаточно плотным, чтобы не смешаться с ягодным. Из черешни удалите косточки. Поместите ягоды в сотейник, добавьте 1 ст.л. воды, 2 ст.л. сахара и держите на среднем огне около 5 минут, пока ягоды не станут совсем мягкими. Время от времени помешивайте. При помощи блендера измельчите черешню в пюре. Дайте немного остыть. Переложите ягодное пюре в формочки со сливочной смесью. Должно получиться два слоя. Еще ненадолго верните в холодильник.

На заметку

По желанию десерт можно украсить свежими ягодами, листиками мяты или тертым шоколадом.

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