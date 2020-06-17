Как сделать сливочную панна котту с черешней
Рецепт панна котты на сливках с ягодами
Панна котта – итальянский сливочный десерт с ягодным пюре, который можно приготовить в разгар сезона черешни. Для него нужны самые простые и доступные ингредиенты.
Вместо черешни подойдут любые ягоды на ваш выбор. Из указанного количества продуктов получится четыре порции десерта.
Панна котта с черешней
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 188 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 мл сливок 35%
- 8 г желатина
- 1/3 стакана черешни
- 6 ст.л. сахара
- 1-2 капли миндальной эссенции
- Вода
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Способ приготовления:
- Желатин замочите в небольшом количестве воды (1-2 ст.л) и дайте ему набухнуть.
- Сливки налейте в ковш и поставьте на огонь, добавьте 4 ст.л. сахара и размешайте.
- Желатин отожмите и добавьте к горячим сливкам. Очень хорошо размешайте. Влейте миндальную эссенцию.
- Разлейте сливочную смесь по формочкам. Дайте остыть, уберите в холодильник, чтобы сливочная смесь "схватилась" (время застывания зависит от желатина). Помните, что сливочный слой должен быть достаточно плотным, чтобы не смешаться с ягодным.
- Из черешни удалите косточки. Поместите ягоды в сотейник, добавьте 1 ст.л. воды, 2 ст.л. сахара и держите на среднем огне около 5 минут, пока ягоды не станут совсем мягкими. Время от времени помешивайте.
- При помощи блендера измельчите черешню в пюре. Дайте немного остыть.
- Переложите ягодное пюре в формочки со сливочной смесью. Должно получиться два слоя.
- Еще ненадолго верните в холодильник.
На заметку
По желанию десерт можно украсить свежими ягодами, листиками мяты или тертым шоколадом.
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