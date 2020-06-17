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Как сделать сливочную панна котту с черешней

Сегодня, 16:50

Рецепт панна котты на сливках с ягодами

Панна котта – итальянский сливочный десерт с ягодным пюре, который можно приготовить в разгар сезона черешни. Для него нужны самые простые и доступные ингредиенты.

Вместо черешни подойдут любые ягоды на ваш выбор. Из указанного количества продуктов получится четыре порции десерта.

Панна котта с черешней

Панна котта с черешней
Панна котта с черешней
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 188 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 мл сливок 35%
  • 8 г желатина
  • 1/3 стакана черешни
  • 6 ст.л. сахара
  • 1-2 капли миндальной эссенции
  • Вода

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Способ приготовления:

  1. Желатин замочите в небольшом количестве воды (1-2 ст.л) и дайте ему набухнуть.
  2. Сливки налейте в ковш и поставьте на огонь, добавьте 4 ст.л. сахара и размешайте.
  3. Желатин отожмите и добавьте к горячим сливкам. Очень хорошо размешайте. Влейте миндальную эссенцию.
  4. Разлейте сливочную смесь по формочкам. Дайте остыть, уберите в холодильник, чтобы сливочная смесь "схватилась" (время застывания зависит от желатина). Помните, что сливочный слой должен быть достаточно плотным, чтобы не смешаться с ягодным.
  5. Из черешни удалите косточки. Поместите ягоды в сотейник, добавьте 1 ст.л. воды, 2 ст.л. сахара и держите на среднем огне около 5 минут, пока ягоды не станут совсем мягкими. Время от времени помешивайте.
  6. При помощи блендера измельчите черешню в пюре. Дайте немного остыть.
  7. Переложите ягодное пюре в формочки со сливочной смесью. Должно получиться два слоя.
  8. Еще ненадолго верните в холодильник.

На заметку

По желанию десерт можно украсить свежими ягодами, листиками мяты или тертым шоколадом.

Смотрите видео о самых дорогих десертах мира:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить йогуртовую панна котту с ягодным кремом. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом малиновой панна котты.

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Источник: Сегодня
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