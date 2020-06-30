Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сделать слоеный салат "Филадельфия"

Сегодня, 17:01

Рецепт суши-салата из риса, красной рыбы, сливочного сыра, авокадо и огурцов ⠀

Этот вкусный слоеный салат напоминает классические роллы "Филадельфия". Он готовится из вареного риса, слабосоленой красной рыбы, авокадо, свежих огурцов и сливочного сыра. Такое блюдо станет настоящим украшением праздничного стола.

Салат "Филадельфия" в стаканчиках

Суши-салат "Филадельфия"
Суши-салат "Филадельфия"
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 128 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 г риса
  • 200 г слабосоленого лосося
  • 200 г свежих огурцов
  • 1 авокадо
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 2 ст. л. сливочного сыра
  • Щепотка белого кунжута
  • Щепотка черного кунжута
  • 3 ст. л. рисового уксуса

Читайте также:
Как приготовить рис для суши и роллов

Способ приготовления:

  1. Рис промыть, залить 400 мл воды и отварить до готовности. Добавить по щепотке соли и сахара, в готовый рис влить 3 ст. л. рисового уксуса. Остудить.
  2. Огурец, рыбу и авокадо нарезать мелким кубиком.
  3. Выложить слоями в стакан ингредиенты в следующем порядке: рис, сливочный сыр, огурец, лосось, рис, сливочный сыр, авокадо, лосось.

Как украсить салат

Сверху посыпать белым и черным кунжутом. Перед подачей полить соевым соусом.

Смотрите видео, как сделать ролл "Селедка под шубой":

Напомним, ранее мы рассказывали, почему японская кухня считается самой полезной. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом роллов с лососем и огурцом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Рецепт диетического чизкейка в стаканчиках с гранолой и ягодами Латкес: как приготовить хрустящие картофельные оладьи Как сделать индийские самосы с фруктовой начинкой Как приготовить вишню в собственном соку на зиму
суши рис салат лосось рецепт авокадо праздничное меню
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
Дочь Волочковой становится копией своей мачехи?
Дочь Волочковой становится копией своей мачехи?
Лишняя жидкость? Медик рассказал, как избавиться от отечности
Лишняя жидкость? Медик рассказал, как избавиться от отечности
Подтвержден новый способ заражения коронавирусом
Подтвержден новый способ заражения коронавирусом

Популярные статьи

Сегодня, 11:20Fun

Девочка появилась на свет с аномальными волосами: фото

Сегодня, 11:01Шоу-бизнес

Оля Полякова показала мужа и трогательно поздравила его с днем рождения

Сегодня, 10:10Fun

Похудевший на 50 кг парень раскрыл простые секреты сброса веса

Сегодня, 07:34Психология

Пять самых добрых знаков зодиака

Сегодня, 05:55Fun

Женщина нашла драгоценный камень во время прогулки с внучками: фото

Вчера, 13:25Food

Как приготовить вишню в собственном соку на зиму

Вчера, 10:10Шоу-бизнес

Адель примерила платье, которое носила до ошеломительного похудения: фото

Вчера, 05:24Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеям нужно быть активными, а Рыбам – не спешить

28 июняТехно

Довезут до Луны: самые надежные авто с пробегом свыше 300 тысяч

28 июняШоу-бизнес

Ирина Билык забавно отреагировала на государственную награду: фото

28 июняШоу-бизнес

Дочь Андрея Кузьменко выпустилась из столичного ВУЗа и получила диплом врача

28 июняEvents

Поздравления с Днем молодежи: прикольные и добрые стихи, картинки и смс

28 июняШоу-бизнес

Потап прокомментировал получение почетного звания от президента Зеленского

28 июняПсихология

Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля: все знаки зодиака

28 июняEvents

Эксклюзивные открытки с Днем Конституции Украины: поздравления и стихи

27 июняFun

День молодежи-2020: поздравления, открытки, стихи и смс

Новости партнеров

Это не кашель! Медики назвали характерный симптом рака легких
Это не кашель! Медики назвали характерный симптом рака легких
Лиза Галкина в платье в цветочек произвела фурор в Сети
Лиза Галкина в платье в цветочек произвела фурор в Сети
"Коронавирус с поражением 80% легких изменил Бабкину"
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Волочкова ошеломила поклонников новым видео в крохотных шортах
Волочкова ошеломила поклонников новым видео в крохотных шортах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Українські спортсменки на карантині зняли купальники заради відео
Українські спортсменки на карантині зняли купальники заради відео
Секреты приготовления воздушной творожной запеканки
Секреты приготовления воздушной творожной запеканки

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять