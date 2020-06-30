Как сделать слоеный салат "Филадельфия"
Рецепт суши-салата из риса, красной рыбы, сливочного сыра, авокадо и огурцов ⠀
Этот вкусный слоеный салат напоминает классические роллы "Филадельфия". Он готовится из вареного риса, слабосоленой красной рыбы, авокадо, свежих огурцов и сливочного сыра. Такое блюдо станет настоящим украшением праздничного стола.
Салат "Филадельфия" в стаканчиках
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 128 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г риса
- 200 г слабосоленого лосося
- 200 г свежих огурцов
- 1 авокадо
- 2 ст. л. соевого соуса
- 2 ст. л. сливочного сыра
- Щепотка белого кунжута
- Щепотка черного кунжута
- 3 ст. л. рисового уксуса
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Способ приготовления:
- Рис промыть, залить 400 мл воды и отварить до готовности. Добавить по щепотке соли и сахара, в готовый рис влить 3 ст. л. рисового уксуса. Остудить.
- Огурец, рыбу и авокадо нарезать мелким кубиком.
- Выложить слоями в стакан ингредиенты в следующем порядке: рис, сливочный сыр, огурец, лосось, рис, сливочный сыр, авокадо, лосось.
Как украсить салат
Сверху посыпать белым и черным кунжутом. Перед подачей полить соевым соусом.
Смотрите видео, как сделать ролл "Селедка под шубой":
Напомним, ранее мы рассказывали, почему японская кухня считается самой полезной. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом роллов с лососем и огурцом.
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