Как сделать домашний соус к шашлыку: три простых рецепта

Рецепты соусов к шашлыку с фото

Соус для шашлыка можно купить в магазине, а можно приготовить самостоятельно. Для этого вам понадобятся самые простые и доступные продукты.

В нашей подборке вы найдете лучшие рецепты соусов, которые можно сделать к шашлыку из свинины или курицы, а также к мясу, приготовленному на гриле.

Рецепт соуса к шашлыку из помидор

Томатный соус к шашлыку Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

Помидор – 3 шт.

Большая красная луковица – 1/3 шт.

Чеснок – 1 зубок

Рубленая зелень (петрушка или укроп) – 2 ст. л.

Масло оливковое – 100 г

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Читайте также: Как приготовить идеальный соус для домашней шаурмы

Способ приготовления:

Помыть помидоры, удалить зеленые плодоножки, нарезать на четвертинки, положить в блендер. Туда же добавить нарезанную зелень, выдавленный зубчик чеснока, лук и оливковое масло. Посолить, поперчить и взбить в однородную пюреобразную массу.

Смотрите видео, как сделать вкусные соусы к мясу:

Белый соус к шашлыку из курицы

Соус к шашлыку из курицы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

Огурец – 1 шт.

Натуральный йогурт – 125 мл

Сок 1/4 лимона

Несколько веточек мяты

Соль

Способ приготовления:

Огурец по желанию почистить и нарезать мелкими кубиками или натереть на терке. Зелень помыть и порубить. Смешать йогурт с огурцом, мятой, солью и соком лимона.

Армянский соус к шашлыку

Кавказский соус к шашлыку Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

Кинза – 1 пучок

Помидоры в собственном соку – 300 г

Чеснок – 5 зубков

Лук сладкий – 1/2 шт.

Перец чили – 1 шт.

Сахар, соль – по вкусу

Способ приготовления:

Удалить семена из перца чили, нарезать мякоть кубиками. Лук и чеснок почистить, произвольно нарезать. Зелень помыть и крупно нарубить. Сложить все ингредиенты для соуса в блендер и взбить.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить шашлык из свинины в духовке. Мы также делились рецептами шашлыка на сковороде.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться