Как сделать домашний соус к шашлыку: три простых рецепта
Рецепты соусов к шашлыку с фото
Соус для шашлыка можно купить в магазине, а можно приготовить самостоятельно. Для этого вам понадобятся самые простые и доступные продукты.
В нашей подборке вы найдете лучшие рецепты соусов, которые можно сделать к шашлыку из свинины или курицы, а также к мясу, приготовленному на гриле.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- Помидор – 3 шт.
- Большая красная луковица – 1/3 шт.
- Чеснок – 1 зубок
- Рубленая зелень (петрушка или укроп) – 2 ст. л.
- Масло оливковое – 100 г
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- Помыть помидоры, удалить зеленые плодоножки, нарезать на четвертинки, положить в блендер.
- Туда же добавить нарезанную зелень, выдавленный зубчик чеснока, лук и оливковое масло.
- Посолить, поперчить и взбить в однородную пюреобразную массу.
Смотрите видео, как сделать вкусные соусы к мясу:
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- Огурец – 1 шт.
- Натуральный йогурт – 125 мл
- Сок 1/4 лимона
- Несколько веточек мяты
- Соль
Способ приготовления:
- Огурец по желанию почистить и нарезать мелкими кубиками или натереть на терке.
- Зелень помыть и порубить.
- Смешать йогурт с огурцом, мятой, солью и соком лимона.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- Кинза – 1 пучок
- Помидоры в собственном соку – 300 г
- Чеснок – 5 зубков
- Лук сладкий – 1/2 шт.
- Перец чили – 1 шт.
- Сахар, соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Удалить семена из перца чили, нарезать мякоть кубиками.
- Лук и чеснок почистить, произвольно нарезать.
- Зелень помыть и крупно нарубить.
- Сложить все ингредиенты для соуса в блендер и взбить.
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Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить шашлык из свинины в духовке. Мы также делились рецептами шашлыка на сковороде.
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