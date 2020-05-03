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Как сделать домашний соус к шашлыку: три простых рецепта

Рецепты соусов к шашлыку с фото

Ирина Павлина
Сегодня, 14:09

Соус для шашлыка можно купить в магазине, а можно приготовить самостоятельно. Для этого вам понадобятся самые простые и доступные продукты.

В нашей подборке вы найдете лучшие рецепты соусов, которые можно сделать к шашлыку из свинины или курицы, а также к мясу, приготовленному на гриле.

Рецепт соуса к шашлыку из помидор

Томатный соус к шашлыку
Томатный соус к шашлыку
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • Помидор – 3 шт.
  • Большая красная луковица – 1/3 шт.
  • Чеснок – 1 зубок
  • Рубленая зелень (петрушка или укроп) – 2 ст. л.
  • Масло оливковое – 100 г
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Помыть помидоры, удалить зеленые плодоножки, нарезать на четвертинки, положить в блендер.
  2. Туда же добавить нарезанную зелень, выдавленный зубчик чеснока, лук и оливковое масло.
  3. Посолить, поперчить и взбить в однородную пюреобразную массу.

Смотрите видео, как сделать вкусные соусы к мясу:

Белый соус к шашлыку из курицы

Соус к шашлыку из курицы
Соус к шашлыку из курицы
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • Огурец – 1 шт.
  • Натуральный йогурт – 125 мл
  • Сок 1/4 лимона
  • Несколько веточек мяты
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Огурец по желанию почистить и нарезать мелкими кубиками или натереть на терке.
  2. Зелень помыть и порубить.
  3. Смешать йогурт с огурцом, мятой, солью и соком лимона.

Армянский соус к шашлыку

Кавказский соус к шашлыку
Кавказский соус к шашлыку
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • Кинза – 1 пучок
  • Помидоры в собственном соку – 300 г
  • Чеснок – 5 зубков
  • Лук сладкий – 1/2 шт.
  • Перец чили – 1 шт.
  • Сахар, соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Удалить семена из перца чили, нарезать мякоть кубиками.
  2. Лук и чеснок почистить, произвольно нарезать.
  3. Зелень помыть и крупно нарубить.
  4. Сложить все ингредиенты для соуса в блендер и взбить.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить шашлык из свинины в духовке. Мы также делились рецептами шашлыка на сковороде.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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