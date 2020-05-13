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Как сделать соус песто из крапивы: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт необычного соуса в итальянском стиле

Ирина Павлина
Сегодня, 13:40

Из молодой крапивы можно приготовить не только зеленый борщ, но и итальянский соус песто. Конечно, в крапиве нет умопомрачительного запаха базилика, но зато есть сочность и свежесть.

Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Соус песто из крапивы

Бутерброды с песто
Бутерброды с песто
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 15 веточек молодой крапивы
  • 100 г грецких орехов
  • 3 зубчика чеснока
  • 200 мл оливкового масла
  • 0.5 шт. лимона
  • 250 г выдержанного сыра
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Оторвите листочки крапивы и сложите в миску. Залейте кипятком, затем переложите в миску с ледяной водой.
  2. Слегка отожмите и сложите в блендер вместе с чесноком, орехами и кусочками сыра. Измельчите.
  3. Понемногу влейте оливковое масло, продолжая взбивать. Выжмите немного сока лимона, посолите. Еще раз взбейте.

Как подавать песто

Подсушите хлеб на сухой сковороде, намажьте его соусом. Добавьте помидоры, сыр и подавайте.

Напомним, ранее мы писали, как сделать булочки с крапивой. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, какие блюда можно приготовить из одуванчиков.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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