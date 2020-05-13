Как сделать соус песто из крапивы: пошаговый рецепт от Григория Германа
Рецепт необычного соуса в итальянском стиле
Из молодой крапивы можно приготовить не только зеленый борщ, но и итальянский соус песто. Конечно, в крапиве нет умопомрачительного запаха базилика, но зато есть сочность и свежесть.
Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Соус песто из крапивы
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 15 веточек молодой крапивы
- 100 г грецких орехов
- 3 зубчика чеснока
- 200 мл оливкового масла
- 0.5 шт. лимона
- 250 г выдержанного сыра
- Соль, перец
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Способ приготовления:
- Оторвите листочки крапивы и сложите в миску. Залейте кипятком, затем переложите в миску с ледяной водой.
- Слегка отожмите и сложите в блендер вместе с чесноком, орехами и кусочками сыра. Измельчите.
- Понемногу влейте оливковое масло, продолжая взбивать. Выжмите немного сока лимона, посолите. Еще раз взбейте.
Как подавать песто
Подсушите хлеб на сухой сковороде, намажьте его соусом. Добавьте помидоры, сыр и подавайте.
Напомним, ранее мы писали, как сделать булочки с крапивой. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, какие блюда можно приготовить из одуванчиков.
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Источник: Сегодня