Как сделать свекольные брауни: пошаговый рецепт от Григория Германа

Готовим оригинальный домашний десерт

Брауни – это знаменитые шоколадные пирожные с тягучей консистенцией. Ведущий телеканала "Украина" Григорий Герман рекомендует приготовить их со свеклой – получится очень вкусно и необычно.

Чтобы запечь свеклу в духовке, помойте ее и заверните в фольгу. Затем пеките при 180-200 ºС, пока она не начнет легко протыкаться вилкой. Достаньте из фольги, остудите и почистите.

Свекольные брауни

Брауни со свеклой Фото: Pinterest

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

284 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 свеклы

500 г сахара

1 плитка черного шоколада

50 г какао-порошка

10 г ванильного сахара

Корица

Растительное масло

Соль

Разрыхлитель

Сахарная пудра

Способ приготовления:

Сделайте пюре из запеченной свеклы, смешайте с растительным маслом и частью сахара. Растопите шоколад на водяной бане. Смешайте сухие ингредиенты, добавьте свекольную смесь, а в конце – растопленный шоколад. Тщательно перемешайте. Выложите тесто в большую прямоугольную форму для запекания. Пеките в разогретой до 175 ºС духовке в течение 25-30 минут. Полностью остудите десерт, посыпьте его сахарной пудрой и разрежьте на квадраты. По желанию украсьте листиками мяты.

На заметку

Чтобы какао-порошок равномерно распределился, просейте его вместе с мукой.

Напомним, ранее мы делились рецептом брауни с малиной. "Сегодня" также писали, как испечь брауни с арахисовым маслом.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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