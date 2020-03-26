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Как сделать свекольные брауни: пошаговый рецепт от Григория Германа

Готовим оригинальный домашний десерт

Ирина Павлина
Сегодня, 19:18

Брауни – это знаменитые шоколадные пирожные с тягучей консистенцией. Ведущий телеканала "Украина" Григорий Герман рекомендует приготовить их со свеклой – получится очень вкусно и необычно.

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Чтобы запечь свеклу в духовке, помойте ее и заверните в фольгу. Затем пеките при 180-200 ºС, пока она не начнет легко протыкаться вилкой. Достаньте из фольги, остудите и почистите.

Свекольные брауни

Брауни со свеклой
Брауни со свеклой
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 284 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 свеклы
  • 500 г сахара
  • 1 плитка черного шоколада
  • 50 г какао-порошка
  • 10 г ванильного сахара
  • Корица
  • Растительное масло
  • Соль
  • Разрыхлитель
  • Сахарная пудра

Способ приготовления:

  1. Сделайте пюре из запеченной свеклы, смешайте с растительным маслом и частью сахара.
  2. Растопите шоколад на водяной бане.
  3. Смешайте сухие ингредиенты, добавьте свекольную смесь, а в конце – растопленный шоколад. Тщательно перемешайте.
  4. Выложите тесто в большую прямоугольную форму для запекания.
  5. Пеките в разогретой до 175 ºС духовке в течение 25-30 минут.
  6. Полностью остудите десерт, посыпьте его сахарной пудрой и разрежьте на квадраты. По желанию украсьте листиками мяты.

На заметку

Чтобы какао-порошок равномерно распределился, просейте его вместе с мукой.

Напомним, ранее мы делились рецептом брауни с малиной. "Сегодня" также писали, как испечь брауни с арахисовым маслом.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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