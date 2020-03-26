Как сделать свекольные брауни: пошаговый рецепт от Григория Германа
Готовим оригинальный домашний десерт
Брауни – это знаменитые шоколадные пирожные с тягучей консистенцией. Ведущий телеканала "Украина" Григорий Герман рекомендует приготовить их со свеклой – получится очень вкусно и необычно.
Читайте также:Как приготовить шоколадно-свекольный торт с глазурью
Чтобы запечь свеклу в духовке, помойте ее и заверните в фольгу. Затем пеките при 180-200 ºС, пока она не начнет легко протыкаться вилкой. Достаньте из фольги, остудите и почистите.
Свекольные брауни
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 284 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 свеклы
- 500 г сахара
- 1 плитка черного шоколада
- 50 г какао-порошка
- 10 г ванильного сахара
- Корица
- Растительное масло
- Соль
- Разрыхлитель
- Сахарная пудра
Способ приготовления:
- Сделайте пюре из запеченной свеклы, смешайте с растительным маслом и частью сахара.
- Растопите шоколад на водяной бане.
- Смешайте сухие ингредиенты, добавьте свекольную смесь, а в конце – растопленный шоколад. Тщательно перемешайте.
- Выложите тесто в большую прямоугольную форму для запекания.
- Пеките в разогретой до 175 ºС духовке в течение 25-30 минут.
- Полностью остудите десерт, посыпьте его сахарной пудрой и разрежьте на квадраты. По желанию украсьте листиками мяты.
На заметку
Чтобы какао-порошок равномерно распределился, просейте его вместе с мукой.
Напомним, ранее мы делились рецептом брауни с малиной. "Сегодня" также писали, как испечь брауни с арахисовым маслом.
Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное