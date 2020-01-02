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Как сделать сырники с маком: простой рецепт

Необычный рецепт сырников на завтрак

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:45
Сырники с маком
Сырники с маком
Фото: Depositphotos

Классические сырники из творога можно разнообразить, если добавить в тесто мак. Так вкус блюда станет гораздо интереснее. А чтобы сделать сырники ароматнее, прибавьте чайную ложку тертой лимонной или апельсиновой цедры.

Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:

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Сырники с маком

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 183 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Творог – 300 г
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Ванилин – по вкусу
  • Мак – 1,5 ст. л.
  • Мука – 3 ст. л.
  • Соль – 1 щепотка

Способ приготовления:

  1. Творог размять вилкой вместе с сахаром, добавить все остальные ингредиенты.
  2. На присыпанной мукой поверхности сформировать "колбаску".
  3. Разрезать ее на шесть частей, придать форму будущим сырникам, обвалять их в муке и обжарить на растительном масле.

Как подавать сырники

Сырники подавайте теплыми, дополнив сметаной, вареньем, медом, сгущенкой, нарезанными фруктами или ягодами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить настоящий Львовский сырник. "Сегодня" также делились рецептом банановых сырников.

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Источник: Сегодня
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