Как сделать сырники с рисовой мукой в мультиварке
Рецепт безглютеновых сырников из творога
Сырники с рисовой мукой получаются очень нежными и воздушными. Они подходят тем, кто придерживается безглютеновой диеты.
Смотрите видео, как сделать низкокалорийные сырники:
Мы предлагаем приготовить сырники в мультиварке. Для этого лучше всего подойдет режим "Выпечка".
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Сырники с рисовой мукой
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 138 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г творога
- 1 ст. л. рисовой муки + еще немного муки для формирования сырников
- 1 щепотка морской соли
- Белок 1 яйца
- Сахар – по вкусу
- 1 ст. л. растительного масла
Способ приготовления:
- Перемешать творог, белок, соль, сахар и муку.
- Сформировать сырники, обвалять в рисовой муке.
- В кастрюлю мультиварки налить растительное масло, выложить сырники, готовить в режиме "Выпечка" 15-20 минут.
- Перевернуть и снова включить режим "Выпечка" на 5-10 минут.
- Подавать безглютеновые сырники со сметаной, вареньем, медом или сгущенкой.
Полезный совет
Вы можете сделать сырники несладкими: вместо сахара добавить соль, зелень и чеснок. А подать их вместе с ломтиками слабосоленого лосося.
Напомним, ранее мы делились рецептом сырников с вяленой клюквой и ягодным соусом. "Сегодня" также писали, как приготовить сырники без яиц и сахара.
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