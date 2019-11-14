Как сделать сырники с рисовой мукой в мультиварке

Рецепт безглютеновых сырников из творога

Сырники с рисовой мукой Фото: Depositphotos

Сырники с рисовой мукой получаются очень нежными и воздушными. Они подходят тем, кто придерживается безглютеновой диеты.

Смотрите видео, как сделать низкокалорийные сырники:

Мы предлагаем приготовить сырники в мультиварке. Для этого лучше всего подойдет режим "Выпечка".

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Сырники с рисовой мукой

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

138 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 г творога

1 ст. л. рисовой муки + еще немного муки для формирования сырников

1 щепотка морской соли

Белок 1 яйца

Сахар – по вкусу

1 ст. л. растительного масла

Способ приготовления:

Перемешать творог, белок, соль, сахар и муку. Сформировать сырники, обвалять в рисовой муке. В кастрюлю мультиварки налить растительное масло, выложить сырники, готовить в режиме "Выпечка" 15-20 минут. Перевернуть и снова включить режим "Выпечка" на 5-10 минут. Подавать безглютеновые сырники со сметаной, вареньем, медом или сгущенкой.

Полезный совет

Вы можете сделать сырники несладкими: вместо сахара добавить соль, зелень и чеснок. А подать их вместе с ломтиками слабосоленого лосося.

Напомним, ранее мы делились рецептом сырников с вяленой клюквой и ягодным соусом. "Сегодня" также писали, как приготовить сырники без яиц и сахара.

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