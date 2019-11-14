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Как сделать сырники с рисовой мукой в мультиварке

Рецепт безглютеновых сырников из творога

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Сырники с рисовой мукой
Сырники с рисовой мукой
Фото: Depositphotos

Сырники с рисовой мукой получаются очень нежными и воздушными. Они подходят тем, кто придерживается безглютеновой диеты.

Смотрите видео, как сделать низкокалорийные сырники:

Мы предлагаем приготовить сырники в мультиварке. Для этого лучше всего подойдет режим "Выпечка".

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Сырники с рисовой мукой

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 138 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 г творога
  • 1 ст. л. рисовой муки + еще немного муки для формирования сырников
  • 1 щепотка морской соли
  • Белок 1 яйца
  • Сахар – по вкусу
  • 1 ст. л. растительного масла

Способ приготовления:

  1. Перемешать творог, белок, соль, сахар и муку.
  2. Сформировать сырники, обвалять в рисовой муке.
  3. В кастрюлю мультиварки налить растительное масло, выложить сырники, готовить в режиме "Выпечка" 15-20 минут.
  4. Перевернуть и снова включить режим "Выпечка" на 5-10 минут.
  5. Подавать безглютеновые сырники со сметаной, вареньем, медом или сгущенкой.

Полезный совет

Вы можете сделать сырники несладкими: вместо сахара добавить соль, зелень и чеснок. А подать их вместе с ломтиками слабосоленого лосося.

Напомним, ранее мы делились рецептом сырников с вяленой клюквой и ягодным соусом. "Сегодня" также писали, как приготовить сырники без яиц и сахара.

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Источник: Сегодня
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