Как сделать сырники в сметанном соусе в духовке

Простой рецепт запеченных сырников в сметане

Сырники – традиционный завтрак для большинства украинцев. Но оригинальный способ приготовления поможет по-новому взглянуть на это блюдо.

Если запечь сырники в ароматном сметанном соусе, они будут особенно сочными и нежными, ведь сладкая заливка в процессе приготовления превращается в чудесный крем. Сметану желательно использовать жирную, иначе соус во время приготовления расслоится.

Запеченные сырники в сметане

Сырники в сметанном соусе Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

200 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для сырников: ⠀

500 г творога

2 яйца

2-3 ст.л. сахара

150 г муки (можно рисовой или кукурузной)

Щепотка соли

Читайте также: Рецепт полезных сырников в духовке от Татьяны Литвиновой

Для соуса:

300 мл домашней сметаны

50 г сахара или пудры

Щепотка ванилина

Смотрите видео, как сделать диетические сырники:

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 ºС. Смешайте творог, яйца и 50 г муки. Добавьте сахар и соль по вкусу. Замесите липкое тесто. Сформируйте сырники и обваляйте их в муке. Обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистого цвета с двух сторон. Сметану, сахар и ванилин смешайте в миске. Обжаренные сырники выложите в стеклянную форму для выпекания. Залейте их сметанным соусом и запекайте в духовке 5-10 минут.

Как подавать запеченные сырники

Подавайте на стол горячими. Вы можете дополнить сырники ягодами, лимонной цедрой, вареньем, сахарной пудрой или медом.

Напомним, ранее мы делились рецептом тушеных сырников от Лилии Ребрик.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться