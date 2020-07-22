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Как сделать сырники в сметанном соусе в духовке

Сегодня, 14:15

Простой рецепт запеченных сырников в сметане

Сырники – традиционный завтрак для большинства украинцев. Но оригинальный способ приготовления поможет по-новому взглянуть на это блюдо.

Если запечь сырники в ароматном сметанном соусе, они будут особенно сочными и нежными, ведь сладкая заливка в процессе приготовления превращается в чудесный крем. Сметану желательно использовать жирную, иначе соус во время приготовления расслоится.

Запеченные сырники в сметане

Сырники в сметанном соусе
Сырники в сметанном соусе
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 200 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для сырников: ⠀

  • 500 г творога
  • 2 яйца
  • 2-3 ст.л. сахара
  • 150 г муки (можно рисовой или кукурузной)
  • Щепотка соли

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Для соуса:

  • 300 мл домашней сметаны
  • 50 г сахара или пудры
  • Щепотка ванилина

Смотрите видео, как сделать диетические сырники:

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 ºС.
  2. Смешайте творог, яйца и 50 г муки. Добавьте сахар и соль по вкусу. Замесите липкое тесто.
  3. Сформируйте сырники и обваляйте их в муке. Обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистого цвета с двух сторон.
  4. Сметану, сахар и ванилин смешайте в миске.
  5. Обжаренные сырники выложите в стеклянную форму для выпекания. Залейте их сметанным соусом и запекайте в духовке 5-10 минут.

Как подавать запеченные сырники

Подавайте на стол горячими. Вы можете дополнить сырники ягодами, лимонной цедрой, вареньем, сахарной пудрой или медом.

Напомним, ранее мы делились рецептом тушеных сырников от Лилии Ребрик.

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Источник: Сегодня
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