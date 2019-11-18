Как сделать тесто для пиццы на кефире: три простых рецепта
Лучшие рецепты бездрожжевого теста для пиццы
Классическое тесто для пиццы готовится специальной муки, натуральных дрожжей, соли и воды. В состав также часто добавляют оливковое масло. Тесту дают подойти, затем раскатывают или растягивают руками, добавляют начинку и выпекают в печи при высокой температуре.
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К сожалению, многие не любят работать с тестом, так как не все умеют обходиться с дрожжами. Но выход есть: замесить быстрое тесто для пиццы на основе кефира. Готовая выпечка будет отличатся от классической пиццы, но получится очень мягкой, нежной и вкусной.
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Тесто для пиццы на кефире
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 1 стакан кефира
- 1 яйцо
- 2,5 стакана муки
- 2 ст.л. растительного масла
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 1 щепотка соли
Способ приготовления:
- Размешайте в миске яйцо с солью.
- Влейте кефир и растительное масло, перемешайте до получения однородной массы.
- Просейте муку с разрыхлителем.
- Добавьте муку в три приема, каждый раз перемешивая. Получится пышное липкое тесто.
- Форму для пиццы надо хорошо смазать растительным маслом, чтобы тесто при выпекании поджаривалось, получилось более хрустящим и пористым.
- Поскольку тесто липкое, распределять его по форме нужно смоченными в воде или смазанными маслом руками.
- Посыпьте тесто специями, смажьте томатным соусом, уложите начинку по вкусу и выпекайте пиццу в разогретой духовке около 30 минут.
Тесто для пиццы без дрожжей и яиц
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1,5 стакана муки
- 1/2 стакана нежирного кефира
- 1/3 стакана оливкового или любого другого растительного масла
- 2 ст.л. сахара
- 1 ч.л. соли
- 1/2 ч.л. соды
Способ приготовления:
- Смешайте кефир с содой и оставьте на 10 минут. Просейте муку.
- К кефиру с содой добавьте растительное масло, соль, сахар и перемешайте.
- После этого начинайте, постоянно вымешивая, понемногу вводить в тесто муку. Делать это необходимо до тех пор, пока тесто не начнет хорошо отлипать от рук, оно должно быть мягким и эластичным.
- После того, как тесто будет вымешано, накройте его пищевой пленкой и поставьте на 30 минут в холодильник.
- Затем раскатайте, добавьте соус и начинку и пеките в горячей духовке до готовности.
Тесто для пиццы без дрожжей на кефире
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 250 г кефира
- 2 куриных яйца
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1/2 ч.л. соли
- 1 столовая ложка сахара
- 1 пакетик разрыхлителя
- 2 стакана муки
Способ приготовления:
- Взбейте яйца с солью, постепенно добавляя масло.
- Отдельно смешайте кефир с разрыхлителем.
- Соедините в большой миске обе смеси.
- Постепенно добавьте муку. Тесто должно быть как пластилин.
- Затем тесто раскатайте, выложите на противень и пеките до готовности.
Классические начинки для пиццы
- Основой начинки классической пиццы "Маргарита" являются помидоры и сыр моцарелла. Также итальянские повара добавляют по вкусу базилик, оливковое масло и пармезан;
- Другая очень популярная в мире пицца называется "Четыре сыра". Главными элементами начинки являются сыры четырех сортов. Чаще всего, в традиционном варианте, для приготовления блюда используют моцареллу, пармезан, горгонзолу и эмменталь;
- Очень интересная начинка у пиццы "Четыре сезона". Каждая из четырех частей продукта символизирует определенное время года и имеет свой состав. Лето – это салями, присыпанное черным перцем, зима – вареные яйца с грибами, весна состоит из артишоков и оливок, а осень – из сыра моцарелла и томатов;
- В Италии в пиццу часто добавляют морепродукты: кальмары, креветки, мидии;
- Прекрасными дополнительными элементами станут овощи и грибы: помидоры, баклажаны, шампиньоны, шпинат, перец чили.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить пиццу с лисичками и сыром.
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