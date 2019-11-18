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Как сделать тесто для пиццы на кефире: три простых рецепта

Лучшие рецепты бездрожжевого теста для пиццы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:44
Тесто для пиццы на кефире
Тесто для пиццы на кефире
Фото: Depositphotos

Классическое тесто для пиццы готовится специальной муки, натуральных дрожжей, соли и воды. В состав также часто добавляют оливковое масло. Тесту дают подойти, затем раскатывают или растягивают руками, добавляют начинку и выпекают в печи при высокой температуре.

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К сожалению, многие не любят работать с тестом, так как не все умеют обходиться с дрожжами. Но выход есть: замесить быстрое тесто для пиццы на основе кефира. Готовая выпечка будет отличатся от классической пиццы, но получится очень мягкой, нежной и вкусной.

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Тесто для пиццы на кефире

Тесто для пиццы без дрожжей
Тесто для пиццы без дрожжей
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 1 стакан кефира
  • 1 яйцо
  • 2,5 стакана муки
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 1 щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Размешайте в миске яйцо с солью.
  2. Влейте кефир и растительное масло, перемешайте до получения однородной массы.
  3. Просейте муку с разрыхлителем.
  4. Добавьте муку в три приема, каждый раз перемешивая. Получится пышное липкое тесто.
  5. Форму для пиццы надо хорошо смазать растительным маслом, чтобы тесто при выпекании поджаривалось, получилось более хрустящим и пористым.
  6. Поскольку тесто липкое, распределять его по форме нужно смоченными в воде или смазанными маслом руками.
  7. Посыпьте тесто специями, смажьте томатным соусом, уложите начинку по вкусу и выпекайте пиццу в разогретой духовке около 30 минут.

Тесто для пиццы без дрожжей и яиц

Бездрожжевое тесто для пиццы
Бездрожжевое тесто для пиццы
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1,5 стакана муки
  • 1/2 стакана нежирного кефира
  • 1/3 стакана оливкового или любого другого растительного масла
  • 2 ст.л. сахара
  • 1 ч.л. соли
  • 1/2 ч.л. соды

Способ приготовления:

  1. Смешайте кефир с содой и оставьте на 10 минут. Просейте муку.
  2. К кефиру с содой добавьте растительное масло, соль, сахар и перемешайте.
  3. После этого начинайте, постоянно вымешивая, понемногу вводить в тесто муку. Делать это необходимо до тех пор, пока тесто не начнет хорошо отлипать от рук, оно должно быть мягким и эластичным.
  4. После того, как тесто будет вымешано, накройте его пищевой пленкой и поставьте на 30 минут в холодильник.
  5. Затем раскатайте, добавьте соус и начинку и пеките в горячей духовке до готовности.

Тесто для пиццы без дрожжей на кефире

Тесто для пиццы на кефире с яйцами
Тесто для пиццы на кефире с яйцами
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 250 г кефира
  • 2 куриных яйца
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1 столовая ложка сахара
  • 1 пакетик разрыхлителя
  • 2 стакана муки

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца с солью, постепенно добавляя масло.
  2. Отдельно смешайте кефир с разрыхлителем.
  3. Соедините в большой миске обе смеси.
  4. Постепенно добавьте муку. Тесто должно быть как пластилин.
  5. Затем тесто раскатайте, выложите на противень и пеките до готовности.

Классические начинки для пиццы

  • Основой начинки классической пиццы "Маргарита" являются помидоры и сыр моцарелла. Также итальянские повара добавляют по вкусу базилик, оливковое масло и пармезан;
  • Другая очень популярная в мире пицца называется "Четыре сыра". Главными элементами начинки являются сыры четырех сортов. Чаще всего, в традиционном варианте, для приготовления блюда используют моцареллу, пармезан, горгонзолу и эмменталь;
  • Очень интересная начинка у пиццы "Четыре сезона". Каждая из четырех частей продукта символизирует определенное время года и имеет свой состав. Лето – это салями, присыпанное черным перцем, зима – вареные яйца с грибами, весна состоит из артишоков и оливок, а осень – из сыра моцарелла и томатов;
  • В Италии в пиццу часто добавляют морепродукты: кальмары, креветки, мидии;
  • Прекрасными дополнительными элементами станут овощи и грибы: помидоры, баклажаны, шампиньоны, шпинат, перец чили.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пиццу с лисичками и сыром.

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Источник: Сегодня
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