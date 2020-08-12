Как сделать ткемали из слив на зиму: классический рецепт

Ткемали – это очень вкусный соус из слив на зиму

Соус ткемали – настоящая визитная карточка Грузии. Его подают к мясным и рыбным блюдам, цыпленку на вертеле, овощам и картофелю, макаронам и хлебу.

Красный соус ткемали варят из красной и желтой сливы, зеленый – с добавлением терна. Последний слаще, красный кислее и пикантней.

Ткемали из сливы: рецепт классический

Грузинский соус из слив на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

65 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 кг ткемали (незрелых плодов алычи или слив)

1 небольшая головка чеснока

1 пучок укропа

1 пучок кинзы

1 пучок омбало (мяты болотной) или 1 веточка мелиссы

1 ч. л. молотого кориандра

1 ч. л. готовой смеси уцхо-сунели

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Положите алычу или сливы в кастрюлю и залейте отфильтрованной холодной водой так, чтобы она покрыла плоды. Варите алычу до тех пор, пока она не разварится. Остывшую массу протрите через дуршлаг, отделите косточки и кожуру. Мякоть с соком продолжайте варить до получения густой массы. Во время варки добавьте измельченную зелень укропа, кинзы, омбало, растолченный с солью чеснок, уцхо-сунели и кориандр. Готовый соус разлейте по банкам и храните в холодильнике. Или разложите в стерилизованные банки и закатайте крышками.

Полезный совет

К мясному или рыбному блюду соус ткемали подают с мелко порезанной свежей зеленью петрушки и укропа. Зелень подается отдельно и добавляется по вкусу. Если сливу заменить помидорами, получится совсем другой грузинский соус – сацебели.

Смотрите видео с рецептом приготовления ткемали:

Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных домашних соусов на зиму.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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