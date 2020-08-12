Как сделать ткемали из слив на зиму: классический рецепт
Ткемали – это очень вкусный соус из слив на зиму
Соус ткемали – настоящая визитная карточка Грузии. Его подают к мясным и рыбным блюдам, цыпленку на вертеле, овощам и картофелю, макаронам и хлебу.
Красный соус ткемали варят из красной и желтой сливы, зеленый – с добавлением терна. Последний слаще, красный кислее и пикантней.
Ткемали из сливы: рецепт классический
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 65 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 кг ткемали (незрелых плодов алычи или слив)
- 1 небольшая головка чеснока
- 1 пучок укропа
- 1 пучок кинзы
- 1 пучок омбало (мяты болотной) или 1 веточка мелиссы
- 1 ч. л. молотого кориандра
- 1 ч. л. готовой смеси уцхо-сунели
- Соль – по вкусу
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Способ приготовления:
- Положите алычу или сливы в кастрюлю и залейте отфильтрованной холодной водой так, чтобы она покрыла плоды. Варите алычу до тех пор, пока она не разварится. Остывшую массу протрите через дуршлаг, отделите косточки и кожуру.
- Мякоть с соком продолжайте варить до получения густой массы. Во время варки добавьте измельченную зелень укропа, кинзы, омбало, растолченный с солью чеснок, уцхо-сунели и кориандр.
- Готовый соус разлейте по банкам и храните в холодильнике. Или разложите в стерилизованные банки и закатайте крышками.
Полезный совет
К мясному или рыбному блюду соус ткемали подают с мелко порезанной свежей зеленью петрушки и укропа. Зелень подается отдельно и добавляется по вкусу. Если сливу заменить помидорами, получится совсем другой грузинский соус – сацебели.
Смотрите видео с рецептом приготовления ткемали:
Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных домашних соусов на зиму.
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