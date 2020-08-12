Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сделать ткемали из слив на зиму: классический рецепт

Сегодня, 17:49

Ткемали – это очень вкусный соус из слив на зиму

Соус ткемали – настоящая визитная карточка Грузии. Его подают к мясным и рыбным блюдам, цыпленку на вертеле, овощам и картофелю, макаронам и хлебу.

Красный соус ткемали варят из красной и желтой сливы, зеленый – с добавлением терна. Последний слаще, красный кислее и пикантней.

Ткемали из сливы: рецепт классический

Грузинский соус из слив на зиму
Грузинский соус из слив на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 65 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 кг ткемали (незрелых плодов алычи или слив)
  • 1 небольшая головка чеснока
  • 1 пучок укропа
  • 1 пучок кинзы
  • 1 пучок омбало (мяты болотной) или 1 веточка мелиссы
  • 1 ч. л. молотого кориандра
  • 1 ч. л. готовой смеси уцхо-сунели
  • Соль – по вкусу

Читайте также:
Ткемали: как приготовить настоящий грузинский соус

Способ приготовления:

  1. Положите алычу или сливы в кастрюлю и залейте отфильтрованной холодной водой так, чтобы она покрыла плоды. Варите алычу до тех пор, пока она не разварится. Остывшую массу протрите через дуршлаг, отделите косточки и кожуру.
  2. Мякоть с соком продолжайте варить до получения густой массы. Во время варки добавьте измельченную зелень укропа, кинзы, омбало, растолченный с солью чеснок, уцхо-сунели и кориандр.
  3. Готовый соус разлейте по банкам и храните в холодильнике. Или разложите в стерилизованные банки и закатайте крышками.

Полезный совет

К мясному или рыбному блюду соус ткемали подают с мелко порезанной свежей зеленью петрушки и укропа. Зелень подается отдельно и добавляется по вкусу. Если сливу заменить помидорами, получится совсем другой грузинский соус – сацебели.

Смотрите видео с рецептом приготовления ткемали:

Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных домашних соусов на зиму.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить варенье из сливы: ТОП-5 рецептов на зиму Кабачки с фетой и зеленью: рецепт быстрой летней закуски Сливовый пирог по рецепту из газеты The New York Times Как испечь сливовый коблер с имбирем и корицей
сливы соус рецепт грузинская кухня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Скандальная Асмус полностью разделась и показала, зачем развелась
Скандальная Асмус полностью разделась и показала, зачем развелась
Жена Усика покорила поклонников боксера своей красотой
Жена Усика покорила поклонников боксера своей красотой
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки

Популярные статьи

Сегодня, 13:41Food

Как приготовить шулики на Маковея: рецепты традиционной украинской выпечки

Вчера, 17:03Food

Как приготовить варенье из сливы: ТОП-5 рецептов на зиму

Вчера, 16:01Психология

Как влюбить в себя парня: пять безотказных способов

Вчера, 15:51Events

Когда три Спаса в 2020 году: точные даты летних праздников

Вчера, 14:35Food

Как приготовить маковую начинку для пирогов, блинов и рулетов

Вчера, 11:51Fun

Длиной 122 метра: таинственный корабль нашли у берегов Антарктиды (фото, видео)

Вчера, 10:32Шоу-бизнес

Победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова показала фото с девичника

Вчера, 10:31Food

Сливовый пирог по рецепту из газеты The New York Times

Вчера, 10:31Fun

Пес помог котенку перейти через дорогу и попал на видео

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Дочь Оззи Осборна стала неузнаваемой после похудения на 39 кг: фото до и после

10 августаШоу-бизнес

Танці з зірками-2020: все звездные участники шоу

10 августаШоу-бизнес

Внучки Елизаветы II показали себя без макияжа: редкое фото

10 августаEvents

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

10 августаFood

Маковый Спас-2020: что святят на Маковея

10 августаШоу-бизнес

Как дочь королевы Елизаветы II планирует отметить свое 70-летие: появились подробности

10 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 10 августа: Весам нужно быть доброжелательными, а Скорпионы почувствуют себя супергероями

Новости партнеров

Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
С кем Харламов после развода с Асмус коротает одиночество
С кем Харламов после развода с Асмус коротает одиночество
В чем польза. Как и почему нужно есть острый перец
В чем польза. Как и почему нужно есть острый перец
Тина Кароль в бюстгальтере показала фигуру (фото)
Тина Кароль в бюстгальтере показала фигуру (фото)
Астрологи назвали самые крепкие пары по знакам Зодиака
Астрологи назвали самые крепкие пары по знакам Зодиака
Фото свадьбы Макаревича слили в сеть, невеста на 30 лет моложе
Фото свадьбы Макаревича слили в сеть, невеста на 30 лет моложе
Скандинавская богиня Осланд похвасталась горячими фото на пляже
Скандинавская богиня Осланд похвасталась горячими фото на пляже
Трагічно обірвалося життя юного сина Віктора Павлика
Трагічно обірвалося життя юного сина Віктора Павлика

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять