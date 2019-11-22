Как сделать томатный соус для пиццы с базиликом
Рецепт вкусного соуса для пиццы с пряностями
Хорошее тесто для пиццы – это только половина успеха. Важно, чтобы и соус, и начинка тоже были вкусными.
Смотрите видео, как приготовить домашнюю пиццу по рецепту Алексея Суханова:
Мы рекомендуем сделать домашний соус для пиццы из томатной пасты. Благодаря добавлению пряностей он получается очень ароматным.
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Томатный соус для пиццы с базиликом
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 136 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Вода – 120 мл
- Томатная паста – 4-5 ст. л.
- Сахар – 1 ст. л.
- Соль – 1/2 ч. л.
- Сушеный базилик – 1/2 ч. л.
- Паприка – 1/4 ч. л.
- Сушеный чеснок – 1/4 ч. л.
Способ приготовления:
- В миску выложить томатную пасту.
- Добавить соль и сахар, затем паприку, сухой чеснок и базилик.
- Влить воду и хорошо перемешать.
- Перелить в сотейник и готовить на слабом огне 10-12 минут.
- Перелить в стерилизованную банку с крышкой и остудить.
Как хранить домашний соус для пиццы
Готовый томатный соус для пиццы хранить в холодильнике не больше недели.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить турецкую пиццу пиде. "Сегодня" также писали, как приготовить тесто для пиццы в хлебопечке.
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