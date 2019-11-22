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Как сделать томатный соус для пиццы с базиликом

Рецепт вкусного соуса для пиццы с пряностями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:35
Томатный соус для пиццы: рецепт
Томатный соус для пиццы: рецепт
Фото: freepik.com

Хорошее тесто для пиццы – это только половина успеха. Важно, чтобы и соус, и начинка тоже были вкусными.

Смотрите видео, как приготовить домашнюю пиццу по рецепту Алексея Суханова:

Мы рекомендуем сделать домашний соус для пиццы из томатной пасты. Благодаря добавлению пряностей он получается очень ароматным.

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Томатный соус для пиццы с базиликом

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 136 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Вода – 120 мл
  • Томатная паста – 4-5 ст. л.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Соль – 1/2 ч. л.
  • Сушеный базилик – 1/2 ч. л.
  • Паприка – 1/4 ч. л.
  • Сушеный чеснок – 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

  1. В миску выложить томатную пасту.
  2. Добавить соль и сахар, затем паприку, сухой чеснок и базилик.
  3. Влить воду и хорошо перемешать.
  4. Перелить в сотейник и готовить на слабом огне 10-12 минут.
  5. Перелить в стерилизованную банку с крышкой и остудить.

Как хранить домашний соус для пиццы

Готовый томатный соус для пиццы хранить в холодильнике не больше недели.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить турецкую пиццу пиде. "Сегодня" также писали, как приготовить тесто для пиццы в хлебопечке.

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Источник: Сегодня
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