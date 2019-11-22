Как сделать томатный соус для пиццы с базиликом

Рецепт вкусного соуса для пиццы с пряностями

Томатный соус для пиццы: рецепт Фото: freepik.com

Хорошее тесто для пиццы – это только половина успеха. Важно, чтобы и соус, и начинка тоже были вкусными.

Смотрите видео, как приготовить домашнюю пиццу по рецепту Алексея Суханова:

Мы рекомендуем сделать домашний соус для пиццы из томатной пасты. Благодаря добавлению пряностей он получается очень ароматным.

Томатный соус для пиццы с базиликом

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

136 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Вода – 120 мл

Томатная паста – 4-5 ст. л.

Сахар – 1 ст. л.

Соль – 1/2 ч. л.

Сушеный базилик – 1/2 ч. л.

Паприка – 1/4 ч. л.

Сушеный чеснок – 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

В миску выложить томатную пасту. Добавить соль и сахар, затем паприку, сухой чеснок и базилик. Влить воду и хорошо перемешать. Перелить в сотейник и готовить на слабом огне 10-12 минут. Перелить в стерилизованную банку с крышкой и остудить.

Как хранить домашний соус для пиццы

Готовый томатный соус для пиццы хранить в холодильнике не больше недели.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить турецкую пиццу пиде. "Сегодня" также писали, как приготовить тесто для пиццы в хлебопечке.

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