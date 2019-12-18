Как сделать торт из зефира без выпечки
Рецепт вкусного и быстрого десерта
Зефирный торт – десерт, который сможет сделать даже ребенок. Чтобы приготовить такой красивый и вкусный торт, вам вовсе не придется замешивать тесто и выпекать его. Нужно всего лишь подготовить продукты и выложить их слоями, образовывая слоеный десерт.
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Торт из зефира и печенья с вареной сгущенкой
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 912 ккал на порцию
Ингредиенты:
- 500 г зефира
- 200 г орехов
- 200 г песочного печенья
- 2 банки сгущенки
- 3 банана
- 300 г сливочного масла 82.5%
Способ приготовления:
- Каждую зефирную половинку разрезать пополам в длину, чтобы из одной штуки получилось четыре.
- Мелко порубить печенье и орехи.
- Для крема взбить сгущенку и мягкое масло.
- Нарезать банан кружочками.
- Взять разъемную форму, застелить пищевой пленкой и выложить десерт, чередуя зефир — крем — орехи — банан.
- Поставить на 4 часа в холодильник.
Как подавать зефирный торт
Вынуть готовый торт из формы. По желанию украсить и разрезать на порционные куски.
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