Как сделать торт из зефира без выпечки

Рецепт вкусного и быстрого десерта

Торт из зефира без выпечки Фото: Depositphotos

Зефирный торт – десерт, который сможет сделать даже ребенок. Чтобы приготовить такой красивый и вкусный торт, вам вовсе не придется замешивать тесто и выпекать его. Нужно всего лишь подготовить продукты и выложить их слоями, образовывая слоеный десерт.

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Торт из зефира и печенья с вареной сгущенкой

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

912 ккал на порцию

Ингредиенты:

500 г зефира

200 г орехов

200 г песочного печенья

2 банки сгущенки

3 банана

300 г сливочного масла 82.5%

Способ приготовления:

Каждую зефирную половинку разрезать пополам в длину, чтобы из одной штуки получилось четыре. Мелко порубить печенье и орехи. Для крема взбить сгущенку и мягкое масло. Нарезать банан кружочками. Взять разъемную форму, застелить пищевой пленкой и выложить десерт, чередуя зефир — крем — орехи — банан. Поставить на 4 часа в холодильник.

Как подавать зефирный торт

Вынуть готовый торт из формы. По желанию украсить и разрезать на порционные куски.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно жарить маршмэллоу на костре. "Сегодня" также рассказывали, чем полезен зефир с желатином.

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