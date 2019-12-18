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Как сделать торт из зефира без выпечки

Рецепт вкусного и быстрого десерта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:01
Торт из зефира без выпечки
Торт из зефира без выпечки
Фото: Depositphotos

Зефирный торт – десерт, который сможет сделать даже ребенок. Чтобы приготовить такой красивый и вкусный торт, вам вовсе не придется замешивать тесто и выпекать его. Нужно всего лишь подготовить продукты и выложить их слоями, образовывая слоеный десерт.

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:

Торт из зефира и печенья с вареной сгущенкой

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 912 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • 500 г зефира
  • 200 г орехов
  • 200 г песочного печенья
  • 2 банки сгущенки
  • 3 банана
  • 300 г сливочного масла 82.5%

Способ приготовления:

  1. Каждую зефирную половинку разрезать пополам в длину, чтобы из одной штуки получилось четыре.
  2. Мелко порубить печенье и орехи.
  3. Для крема взбить сгущенку и мягкое масло.
  4. Нарезать банан кружочками.
  5. Взять разъемную форму, застелить пищевой пленкой и выложить десерт, чередуя зефир — крем — орехи — банан.
  6. Поставить на 4 часа в холодильник.

Как подавать зефирный торт

Вынуть готовый торт из формы. По желанию украсить и разрезать на порционные куски.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно жарить маршмэллоу на костре. "Сегодня" также рассказывали, чем полезен зефир с желатином.

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Источник: Сегодня
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