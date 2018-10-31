Как сделать тыкву на Хэллоуин своими руками: лучшие идеи с фото

Смотрите самые яркие идеи тыкв на Хэллоуин и узнайте, почему именно тыква стала символом праздника

Хэллоуин отмечают 31 октября Фото: Rawpixel.com / Freepik

Хэллоуин 2018 близится, и многие из нас решают, что было бы забавно вырезать к празднику тыкву вместе с детьми, друзьями или соседями по квартире. В конце концов, это довольно просто. Мы расскажем, как сделать идеальный Светильник Джека, который вы с гордостью поставите на свой подоконник 31 октября.

Как появилась традиция вырезать тыкву на Хэллоуин

С помощью тыкв пытались отпугнуть злых духов Фото: pixabay.com

Не все знают, что Хэллоуин – не новоиспеченный костюмированный праздник. Его корни уходят еще в дохристианскую эпоху. Именно в это время племена кельтов, которые проживали на территории современных Англии, Ирландии и Северной Франции, делили год зиму и лето. А 31 октября считалось у них последним днем уходящего года. Этот день также означал окончание сбора урожая и переход на новый сезон – зимний.

Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay Идеи классического Светильника Джека на Хэллоуин Фото: pixabay 1/50

По древнему поверью кельтов, в эту ночь миры живых и мертвых открывались. Сами кельты называли эту ночь Самайном или Самхэйном. Чтобы не стать жертвами духов и привидений, кельты гасили в своих домах огонь, надевали на себя звериные шкуры, пытаясь отпугнуть незваных пришельцев. Соответственно, отсюда и традиция – выставлять в окнах полую репу или тыкву с вырезанными глазами и ртом и свечкой внутри – ее еще называют "Джеком-фонарем". Про "Джека-фонаря" есть немало легенд, но их придумали гораздо позже.

Как выбрать тыкву для Хэллоуина

Выбирайте среднюю тыкву круглой формы Фото: pixabay.com

Обычно на Хэллоуин вырезают круглую тыкву и зажигают свечу внутри, но вы можете взять овощ той формы, которая больше всего подходит под вашу задумку. Если вы хотите сделать классического Джека-Фонаря, купите среднюю тыкву с ярко-оранжевой кожурой. Она должна быть свежей, без пятен и повреждений.

Как вырезать тыкву на Хэллоуин

Срежьте верхушку тыквы и выскоблите мякоть Фото: pixabay.com

Для начала аккуратно срежьте верхушку. Затем возьмите ложку и нож и аккуратно выскоблите волокна, семечки и часть мякоти. Не делайте стенки слишком тонкими, иначе тыква может растрескаться. Стенки не должны быть и чересчур толстыми – так вам будет сложно вырезать рисунок.

Вырезайте рисунок по контурам Фото: pixabay.com

Нанесите на тыкву контуры будущего узора. Вы можете нарисовать их маркером или сделать частые проколы шилом. Более профессиональный вариант – предварительно распечатать и приложить к тыкве специальный трафарет. Затем возьмите небольшой острый нож и начните вырезать, двигаясь от центра к краям. Чтобы тыквенная мякоть не потемнела, смажьте ее лимонным соком или вазелином. Теперь внутри Джека-Фонаря можно зажечь свечу.

Как зажечь свечу в тыкве на Хэллоуин

Внутри тыквы зажигают свечу Фото: pixabay.com

Внутри Светильника Джека обязательно зажигают свечу. Удобнее всего поставить ее в маленький жаропрочный стаканчик. Помните, что если вы накроете тыкву с зажженной внутри свечой верхушкой, то она довольно быстро начнет гореть. Поэтому лучше использовать гирлянды или электронные свечи на батарейках.

Оригинальные тыквы на Хэллоуин

На тыкве можно вырезать что угодно Фото: pixabay.com

Светильник Джека – далеко не единственный вариант тыквы на Хэллоуин. Вы можете не вырезать тыкву, а нарисовать на ее поверхности смешные рожицы или узоры. Тыквы также покрывают яркой краской или клеем с блестками. Кроме этого, вы можете сделать на поверхности карвинг в виде цветов, сказочных персонажей или героев кино и мультфильмов.

Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com Оригинальные и красивые тыквы на Хэллоуин Фото: pixabay.com 1/37

Напомним, ранее "Сегодня" делился рецептами праздничных блюд на Хэллоуин. Мы также писали, как приготовить шоколадное печенье в виде кошек и летучих мышей.