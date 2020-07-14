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Как сделать варенье из черешни и малины с желатином

Сегодня, 16:06

Такое необычное варенье – идеальное дополнение к блинам, тостам и мороженому

Сезон черешни подходит к концу. Если вы хотите заготовить ее на зиму, приготовьте оригинальное варенье с малиной и желатином.

Сделать эту вкусную заготовку в домашних условиях не составит труда. Черешня и малина – очень сочные ягоды, и сгустив их сок при помощи желатина, вы получите густое варенье, почти конфитюр. Его можно будет добавлять в пироги или пирожки в качестве начинки.

Варенье из черешни и малины с желатином

Варенье из черешни и малины
Варенье из черешни и малины
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 171 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг черешни
  • 100 г малины
  • 370-500 г сахара
  • 12 г листового желатина

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Способ приготовления:

  1. Черешню помойте, разрежьте пополам и удалите косточки.
  2. Пересыпьте подготовленную черешню в таз, где вы будете варить варенье. Засыпьте туда же малину.
  3. Посыпьте ягоды сверху сахаром и дайте постоять не менее 30 минут, чтобы выделился сок.
  4. После того, как выделилось немного сока, поставьте таз на медленный огонь. Позже сока станет больше. Тогда можно будет увеличить огонь и довести до кипения. С момента закипания варите варенье 5 минут. В процессе варки снимайте пенку. Отставьте варенье с плиты и оставьте до полного остывания. После этого повторите процесс варки. Точно так же доведите до кипения, варите 5 минут и отставьте. Варить нужно на сильном огне, периодически помешивая и снимая пенку.
  5. Перед третьей варкой залейте желатин водой согласно инструкции и дайте ему набухнуть.
  6. После того как желатин набух, отожмите его от жидкости и добавьте в варенье, которое вы уже начали подогревать на огне. Варенье должно быть уже достаточно горячим. Перемешайте его хорошенько, чтобы желатин растворился и равномерно распределился по всему варенью. Точно так же, как и в первые два раза, доведите варенье до кипения и варите после этого 5 минут.
  7. Горячее варенье разлейте по стерильным банкам и закупорьте крышками. Сразу же переверните банку на крышку и оставьте так на 5 минут. Затем переверните банку дном вниз и оставьте на столе до полного остывания.
  8. После этого отправьте банки на хранение в прохладное место. Перед употреблением поставьте варенье из черешни и малины в холодильник, чтобы желатин застыл.

Как заменить листовой желатин обычным

У среднестатистического порошкового желатина желирующая способность примерно на треть меньше, чем у листового. Поэтому замена производится из расчета 2 к 3 (3 г порошкового заменяют 2 г листового).

Смотрите видео, как сделать малиновый лимонад с базиликом:

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно заморозить малину на зиму. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать заготовки из малины.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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