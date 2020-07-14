Как сделать варенье из черешни и малины с желатином
Такое необычное варенье – идеальное дополнение к блинам, тостам и мороженому
Сезон черешни подходит к концу. Если вы хотите заготовить ее на зиму, приготовьте оригинальное варенье с малиной и желатином.
Сделать эту вкусную заготовку в домашних условиях не составит труда. Черешня и малина – очень сочные ягоды, и сгустив их сок при помощи желатина, вы получите густое варенье, почти конфитюр. Его можно будет добавлять в пироги или пирожки в качестве начинки.
Варенье из черешни и малины с желатином
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 171 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг черешни
- 100 г малины
- 370-500 г сахара
- 12 г листового желатина
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Способ приготовления:
- Черешню помойте, разрежьте пополам и удалите косточки.
- Пересыпьте подготовленную черешню в таз, где вы будете варить варенье. Засыпьте туда же малину.
- Посыпьте ягоды сверху сахаром и дайте постоять не менее 30 минут, чтобы выделился сок.
- После того, как выделилось немного сока, поставьте таз на медленный огонь. Позже сока станет больше. Тогда можно будет увеличить огонь и довести до кипения. С момента закипания варите варенье 5 минут. В процессе варки снимайте пенку. Отставьте варенье с плиты и оставьте до полного остывания. После этого повторите процесс варки. Точно так же доведите до кипения, варите 5 минут и отставьте. Варить нужно на сильном огне, периодически помешивая и снимая пенку.
- Перед третьей варкой залейте желатин водой согласно инструкции и дайте ему набухнуть.
- После того как желатин набух, отожмите его от жидкости и добавьте в варенье, которое вы уже начали подогревать на огне. Варенье должно быть уже достаточно горячим. Перемешайте его хорошенько, чтобы желатин растворился и равномерно распределился по всему варенью. Точно так же, как и в первые два раза, доведите варенье до кипения и варите после этого 5 минут.
- Горячее варенье разлейте по стерильным банкам и закупорьте крышками. Сразу же переверните банку на крышку и оставьте так на 5 минут. Затем переверните банку дном вниз и оставьте на столе до полного остывания.
- После этого отправьте банки на хранение в прохладное место. Перед употреблением поставьте варенье из черешни и малины в холодильник, чтобы желатин застыл.
Как заменить листовой желатин обычным
У среднестатистического порошкового желатина желирующая способность примерно на треть меньше, чем у листового. Поэтому замена производится из расчета 2 к 3 (3 г порошкового заменяют 2 г листового).
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