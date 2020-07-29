Как сделать вегетарианскую окрошку на квасе
Рецепт вкусной окрошки без мяса
Окрошка – один из самых популярных холодных супов. Обычно ее готовят с мясом: отварной телятиной или курицей, языком и колбасой.
Мы предлагаем вам вегетарианский вариант окрошки – с овощным ассорти. К перечисленным в рецепте ингредиентам можно добавить квашеную капусту или моченые грибы.
Окрошка без мяса
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 65 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Квас хлебный – 1 л
- Сметана – 4 ст. л.
- Картофель отварной – 4 шт.
- Морковь отварная – 2 шт.
- Перец болгарский – 2 шт.
- Огурец свежий – 1 шт.
- Яйцо – 3 шт.
- Горчица столовая – 1 ст. л.
- Зелень укропа – 1 пучок
- Лук зеленый – по вкусу
- Соль – по вкусу
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Способ приготовления:
- Яичный белок порежьте на кубики, желток разотрите с солью и горчицей. Смешайте с квасом.
- Все овощи также порежьте на мелкие кубики и соедините с основой. Дайте настояться хотя бы час.
- Перед подачей разложите в тарелки сметану.
Полезный совет
Любители редиса могут добавить два его вида: обычный розовый и дайкон (белый крупный, отличается особой остротой и пикантным вкусом). Чтобы убрать резкий вкус редиса, можно предварительно вымочить его сутки в холодной воде.
Смотрите видео с необычными рецептами окрошки:
Напомним, ранее мы писали, как сделать клубничный суп с мороженым и делились рецептом холодника на квасе.
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