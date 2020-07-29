Как сделать вегетарианскую окрошку на квасе

Рецепт вкусной окрошки без мяса

Окрошка – один из самых популярных холодных супов. Обычно ее готовят с мясом: отварной телятиной или курицей, языком и колбасой.

Мы предлагаем вам вегетарианский вариант окрошки – с овощным ассорти. К перечисленным в рецепте ингредиентам можно добавить квашеную капусту или моченые грибы.

Окрошка без мяса

Окрошка без мяса Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

65 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Квас хлебный – 1 л

Сметана – 4 ст. л.

Картофель отварной – 4 шт.

Морковь отварная – 2 шт.

Перец болгарский – 2 шт.

Огурец свежий – 1 шт.

Яйцо – 3 шт.

Горчица столовая – 1 ст. л.

Зелень укропа – 1 пучок

Лук зеленый – по вкусу

Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

Яичный белок порежьте на кубики, желток разотрите с солью и горчицей. Смешайте с квасом. Все овощи также порежьте на мелкие кубики и соедините с основой. Дайте настояться хотя бы час. Перед подачей разложите в тарелки сметану.

Полезный совет

Любители редиса могут добавить два его вида: обычный розовый и дайкон (белый крупный, отличается особой остротой и пикантным вкусом). Чтобы убрать резкий вкус редиса, можно предварительно вымочить его сутки в холодной воде.

Смотрите видео с необычными рецептами окрошки:

Напомним, ранее мы писали, как сделать клубничный суп с мороженым и делились рецептом холодника на квасе.

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