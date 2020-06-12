Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сделать Венский сырник: рецепт воздушного домашнего десерта

Сегодня, 13:17

Венский сырник готовится из творога и покрывается сметанным кремом

Венский сырник – это нежный и воздушный творожный десерт, который чем-то напоминает чизкейк без теста. В отличие от классического Львовского сырника, он покрывается не шоколадной глазурью, а сметанным кремом. А вместо изюма в творожную массу добавляется мелко натертая лимонная цедра.

Готовый десерт можно украсить свежими летними ягодами: клубникой, малиной, черникой или ежевикой.

Венский сырник

Венский сырник
Венский сырник
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа + время на охлаждение

Калорийность:

  • 225 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг творога
  • 100 г сливочного масла
  • 190 г сахара
  • Ванильный сахар
  • 5 куриных яиц
  • 25 г крахмала
  • Цедра одного лимона

Читайте также:
Как приготовить Львовский сырник: три простых рецепта

Для украшения:

  • 250 г жирной сметаны от 30%
  • 30 г сахарной пудры
  • Ванилин

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

Способ приготовления:

  1. Дно формы диаметром 20 см застелить пергаментной бумагой.
  2. В миску положить творог и перебить блендером. Также творог можно перетереть через сито.
  3. В другую миску положить размягченное сливочное масло, добавить сахар и ванильный сахар. Все взбить блендером до однородной массы. затем по одному ввести куриные яйца, после каждого добавления все тщательно взбить миксером. Затем частями ввести творог, постоянно перемешивая массу.
  4. В готовую смесь ввести крахмал и взбивать еще немного миксером. Потом добавить лимонную цедру, перемешать и вылить тесто в форму.
  5. Заготовку отправить в духовку, разогретую до 160 ºС и выпекать в течение 60 минут.
  6. Затем духовку выключить, слегка приоткрыть ее и оставить сырник в духовке еще на 30 минут. Затем аккуратно достать его из формы и переложить на тарелку.
  7. Готовый сырник убрать в холодильник на 6-8 часов.
  8. В сметану добавить сахарную пудру и ванилин. Все взбить миксером. Крем переложить в кондитерский мешок и украсить приготовленный десерт, а потом подать к столу.

Полезный совет

Если вам не удалось найти достаточно жирную сметану, добавьте в крем пакетик загустителя для сливок.

Напомним, ранее мы писали, как сделать Львовский сырник по рецепту Дарьи Цвек.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Рецепты с клубникой: готовим суп, салат и десерт Рецепт простого вафельного торта со сгущенкой и черникой Как сделать воздушный зефир на желатине Лучший рецепт тонких блинчиков на молоке
торт десерт творог сметана запеканка
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Вечеринка с Киркоровым и Лазаревым: дочке Лорак исполнилось 9 лет
Вечеринка с Киркоровым и Лазаревым: дочке Лорак исполнилось 9 лет
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Тіна Кароль у спокусливому вбранні показала животик (фото)
Тіна Кароль у спокусливому вбранні показала животик (фото)
Как выглядят самые красивые девушки планеты без косметики
Как выглядят самые красивые девушки планеты без косметики

Популярные статьи

Сегодня, 12:49Travel

Розовое озеро в Украине: где находится и лечебные свойства

Сегодня, 10:15Food

Малосольные огурцы: как приготовить хрустящую закуску на зиму

Вчера, 18:24Travel

Бюджетный отпуск на Черном море: семейный отдых в Каролино-Бугазе

Вчера, 10:11Food

Как приготовить домашний лимонад: три простых рецепта

Вчера, 07:14Fun

Схватка 18-летнего парня и огромной акулы попала на видео

10 июняTravel

Бакота: чем известна, что посмотреть и как доехать

10 июняTravel

Где вкусно поесть в Одессе: выбор редакции

10 июняFood

Как приготовить окрошку: простые рецепты на любой вкус

10 июняFood

Как приготовить кабачковую икру: четыре простых рецепта

10 июняTravel

Отдых в Затоке: преимущества украинского черноморского курорта

9 июняTravel

5 причин, почему стоит поехать на отдых в Бердянск

9 июняШоу-бизнес

Плакал во время заседания: суд арестовал Михаила Ефремова

9 июняTravel

Достопримечательности Львова: почему стоит посетить город

9 июняШоу-бизнес

Победительница "Холостяка-10" рассказала о резкой реакции отца на измену Максима Михайлюка

9 июняFood

Как приготовить шампиньоны на гриле

9 июняШоу-бизнес

Ксения Собчак высказалась об аварии с Михаилом Ефремовым: "Сейчас сидит над обломками своей жизни"

Новости партнеров

Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Адвокат Медведчука: коли та як у Марченко з’явилася частка в 1+1
Адвокат Медведчука: коли та як у Марченко з’явилася частка в 1+1
«Все это чудовищно». Виновный в смертельном ДТП Михаил Ефремов
«Все это чудовищно». Виновный в смертельном ДТП Михаил Ефремов
Роскошная свадьба в семье Софии Ротару, появились фото
Роскошная свадьба в семье Софии Ротару, появились фото
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
Что приготовить худеющей на диете: диетическое тирамису
Что приготовить худеющей на диете: диетическое тирамису

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять