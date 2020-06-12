Как сделать Венский сырник: рецепт воздушного домашнего десерта
Венский сырник готовится из творога и покрывается сметанным кремом
Венский сырник – это нежный и воздушный творожный десерт, который чем-то напоминает чизкейк без теста. В отличие от классического Львовского сырника, он покрывается не шоколадной глазурью, а сметанным кремом. А вместо изюма в творожную массу добавляется мелко натертая лимонная цедра.
Готовый десерт можно украсить свежими летними ягодами: клубникой, малиной, черникой или ежевикой.
Венский сырник
Время приготовления:
- 2 часа + время на охлаждение
Калорийность:
- 225 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг творога
- 100 г сливочного масла
- 190 г сахара
- Ванильный сахар
- 5 куриных яиц
- 25 г крахмала
- Цедра одного лимона
Читайте также:Как приготовить Львовский сырник: три простых рецепта
Для украшения:
- 250 г жирной сметаны от 30%
- 30 г сахарной пудры
- Ванилин
Смотрите видео, как выбрать качественный творог:
Способ приготовления:
- Дно формы диаметром 20 см застелить пергаментной бумагой.
- В миску положить творог и перебить блендером. Также творог можно перетереть через сито.
- В другую миску положить размягченное сливочное масло, добавить сахар и ванильный сахар. Все взбить блендером до однородной массы. затем по одному ввести куриные яйца, после каждого добавления все тщательно взбить миксером. Затем частями ввести творог, постоянно перемешивая массу.
- В готовую смесь ввести крахмал и взбивать еще немного миксером. Потом добавить лимонную цедру, перемешать и вылить тесто в форму.
- Заготовку отправить в духовку, разогретую до 160 ºС и выпекать в течение 60 минут.
- Затем духовку выключить, слегка приоткрыть ее и оставить сырник в духовке еще на 30 минут. Затем аккуратно достать его из формы и переложить на тарелку.
- Готовый сырник убрать в холодильник на 6-8 часов.
- В сметану добавить сахарную пудру и ванилин. Все взбить миксером. Крем переложить в кондитерский мешок и украсить приготовленный десерт, а потом подать к столу.
Полезный совет
Если вам не удалось найти достаточно жирную сметану, добавьте в крем пакетик загустителя для сливок.
Напомним, ранее мы писали, как сделать Львовский сырник по рецепту Дарьи Цвек.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное