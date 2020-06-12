Как сделать Венский сырник: рецепт воздушного домашнего десерта

Венский сырник готовится из творога и покрывается сметанным кремом

Венский сырник – это нежный и воздушный творожный десерт, который чем-то напоминает чизкейк без теста. В отличие от классического Львовского сырника, он покрывается не шоколадной глазурью, а сметанным кремом. А вместо изюма в творожную массу добавляется мелко натертая лимонная цедра.

Готовый десерт можно украсить свежими летними ягодами: клубникой, малиной, черникой или ежевикой.

Венский сырник

Венский сырник Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа + время на охлаждение

Калорийность:

225 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг творога

100 г сливочного масла

190 г сахара

Ванильный сахар

5 куриных яиц

25 г крахмала

Цедра одного лимона

Для украшения:

250 г жирной сметаны от 30%

30 г сахарной пудры

Ванилин

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

Способ приготовления:

Дно формы диаметром 20 см застелить пергаментной бумагой. В миску положить творог и перебить блендером. Также творог можно перетереть через сито. В другую миску положить размягченное сливочное масло, добавить сахар и ванильный сахар. Все взбить блендером до однородной массы. затем по одному ввести куриные яйца, после каждого добавления все тщательно взбить миксером. Затем частями ввести творог, постоянно перемешивая массу. В готовую смесь ввести крахмал и взбивать еще немного миксером. Потом добавить лимонную цедру, перемешать и вылить тесто в форму. Заготовку отправить в духовку, разогретую до 160 ºС и выпекать в течение 60 минут. Затем духовку выключить, слегка приоткрыть ее и оставить сырник в духовке еще на 30 минут. Затем аккуратно достать его из формы и переложить на тарелку. Готовый сырник убрать в холодильник на 6-8 часов. В сметану добавить сахарную пудру и ванилин. Все взбить миксером. Крем переложить в кондитерский мешок и украсить приготовленный десерт, а потом подать к столу.

Полезный совет

Если вам не удалось найти достаточно жирную сметану, добавьте в крем пакетик загустителя для сливок.

Напомним, ранее мы писали, как сделать Львовский сырник по рецепту Дарьи Цвек.

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