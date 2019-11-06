Как сделать витаминное пюре из фейхоа

Рецепт сырого варенья из фейхоа с лаймом и мятой

Сырое варенье из фейхоа Фото: Depositphotos

Фейхоа – настоящий кладезь полезных веществ. По содержанию йода этот экзотический зеленый фрукт даже может конкурировать с морепродуктами. К тому же, вкус фейхоа – это необычный микс земляники, ананаса и киви.

Смотрите видео, как сделать необычное домашнее варенье:

Мы советуем сделать из фейхоа витаминное пюре с добавлением лайма и мяты по рецепту Даши Малаховой. Его можно есть просто так или использовать как дополнение к блинам, сырникам и даже панна котте.

Читайте также: Как приготовить компот на зиму из фейхоа

Пюре из фейхоа через мясорубку

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

192 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400 г фейхоа

300 г сахара

1 лайм

Свежая мята

Способ приготовления:

Фейхоа помойте и обсушите. Разрежьте и пропустите через мясорубку вместе с лаймом и веточками мяты. Добавьте сахар, перемешайте и переложите в стерилизованную банку. Храните в холодильнике не более двух месяцев.

Как правильно есть фейхоа

Фейхоа едят в основном в свежем виде: добавляют в салаты, протирают с сахаром. При этом кожицу можно не счищать, так сохраняется больше витаминов, хотя она придает вяжущий вкус. Из фейхоа готовят желе, джемы, компоты, пастилу.

Но из зеленого фрукта можно приготовить не только сладости. Салат из него со свеклой, грецкими орехами, заправленный растительным маслом, понравится тем, кто не желает набирать лишние килограммы. Калорийность фейхоа – 55 ккал на 100 г.

Напомним, ранее мы рассказывали о пользе и вреде фейхоа.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.