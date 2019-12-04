Как сделать витражное печенье на елку: пошаговый рецепт

Рецепт необычного печенья с карамелью

Печенье на елку витражное Фото: Depositphotos

Необычное печенье с прозрачными карамельными вставками украсит любую елку. Обязательно испеките такое, и вы получите и печенье к Новому году, и новые елочные игрушки.

Смотрит видео, как оригинально украсить елку:

Карамельки желательно выбирать прозрачные, но без начинки и разных цветов.

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Витражное печенье на елку

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

175-185 г муки

65 г масла или растительно-сливочной смеси

60 г сахара

1 яйцо

2 ст. ложки лимонного сока

Разноцветные карамельные конфеты

Способ приготовления:

Просейте в миску муку, добавьте яичный белок, лимонный сок, сахар и растительно-сливочную смесь. Разотрите руками и замесите тесто. Скатайте в шар, заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 15-30 минут. Подготовленное тесто раскатайте, вырежьте формами печенье и аккуратно переложите на противень, выстеленный пергаментной бумагой. С помощью коктейльной трубочки вырежьте отверстия, чтобы готовые печенья можно было повесить на елку. Колпачком от фломастера или крышкой от бутылки вырежьте отверстия на самом печенье. Поставьте противень с печеньем в духовку, разогретую до 180 ºС, на 4-5 минут. Достаньте печенье из духовки и смажьте желтком, смешанным с водой. В отверстия насыпьте дробленную разноцветную карамель и опять поставьте в духовку. Когда карамель расплавится, а печенье приобретет золотистый цвет, достаньте из духовки и дайте печенью остыть, чтобы карамель хорошо застыла. Аккуратно снимите с пергамента и проденьте ленточки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шоколадное печенье с трещинками от Юлии Высоцкой. "Сегодня" также делились рецептом печенья с яблоками и корицей.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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