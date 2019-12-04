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Как сделать витражное печенье на елку: пошаговый рецепт

Рецепт необычного печенья с карамелью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:15
Печенье на елку витражное
Печенье на елку витражное
Фото: Depositphotos

Необычное печенье с прозрачными карамельными вставками украсит любую елку. Обязательно испеките такое, и вы получите и печенье к Новому году, и новые елочные игрушки.

Смотрит видео, как оригинально украсить елку:

Карамельки желательно выбирать прозрачные, но без начинки и разных цветов.

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Витражное печенье на елку

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 175-185 г муки
  • 65 г масла или растительно-сливочной смеси
  • 60 г сахара
  • 1 яйцо
  • 2 ст. ложки лимонного сока
  • Разноцветные карамельные конфеты

Способ приготовления:

  1. Просейте в миску муку, добавьте яичный белок, лимонный сок, сахар и растительно-сливочную смесь. Разотрите руками и замесите тесто. Скатайте в шар, заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 15-30 минут.
  2. Подготовленное тесто раскатайте, вырежьте формами печенье и аккуратно переложите на противень, выстеленный пергаментной бумагой.
  3. С помощью коктейльной трубочки вырежьте отверстия, чтобы готовые печенья можно было повесить на елку. Колпачком от фломастера или крышкой от бутылки вырежьте отверстия на самом печенье.
  4. Поставьте противень с печеньем в духовку, разогретую до 180 ºС, на 4-5 минут.
  5. Достаньте печенье из духовки и смажьте желтком, смешанным с водой. В отверстия насыпьте дробленную разноцветную карамель и опять поставьте в духовку. Когда карамель расплавится, а печенье приобретет золотистый цвет, достаньте из духовки и дайте печенью остыть, чтобы карамель хорошо застыла.
  6. Аккуратно снимите с пергамента и проденьте ленточки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шоколадное печенье с трещинками от Юлии Высоцкой. "Сегодня" также делились рецептом печенья с яблоками и корицей.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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