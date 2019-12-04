Как сделать витражное печенье на елку: пошаговый рецепт
Рецепт необычного печенья с карамелью
Необычное печенье с прозрачными карамельными вставками украсит любую елку. Обязательно испеките такое, и вы получите и печенье к Новому году, и новые елочные игрушки.
Смотрит видео, как оригинально украсить елку:
Карамельки желательно выбирать прозрачные, но без начинки и разных цветов.
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Витражное печенье на елку
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 175-185 г муки
- 65 г масла или растительно-сливочной смеси
- 60 г сахара
- 1 яйцо
- 2 ст. ложки лимонного сока
- Разноцветные карамельные конфеты
Способ приготовления:
- Просейте в миску муку, добавьте яичный белок, лимонный сок, сахар и растительно-сливочную смесь. Разотрите руками и замесите тесто. Скатайте в шар, заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 15-30 минут.
- Подготовленное тесто раскатайте, вырежьте формами печенье и аккуратно переложите на противень, выстеленный пергаментной бумагой.
- С помощью коктейльной трубочки вырежьте отверстия, чтобы готовые печенья можно было повесить на елку. Колпачком от фломастера или крышкой от бутылки вырежьте отверстия на самом печенье.
- Поставьте противень с печеньем в духовку, разогретую до 180 ºС, на 4-5 минут.
- Достаньте печенье из духовки и смажьте желтком, смешанным с водой. В отверстия насыпьте дробленную разноцветную карамель и опять поставьте в духовку. Когда карамель расплавится, а печенье приобретет золотистый цвет, достаньте из духовки и дайте печенью остыть, чтобы карамель хорошо застыла.
- Аккуратно снимите с пергамента и проденьте ленточки.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шоколадное печенье с трещинками от Юлии Высоцкой. "Сегодня" также делились рецептом печенья с яблоками и корицей.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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Источник: Сегодня