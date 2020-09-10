Как сделать вкус вегетарианских блюд ярче: советы Владимира Ярославского

Растительная еда не должна быть скучной и пресной

В наши дни все больше людей решаются перейти на вегетарианский образ жизни. Мотивы самые разные: от проблем со здоровьем до заботы о благополучии животных, от экологических причин до желания быть в тренде. При этом существует распространенный миф, что вегетарианские блюда скучные и невкусные.

Известный повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Владимир Ярославский уверен, что это не так. Об этом он написал в своем Instagram. Но с овощами, корешками, травами и листьями необходимо будет немного повозиться: подумать, как добавить вкуса или аромата, чтобы обогатить впечатления от растительной пищи.

Шеф-повар Владимир Ярославский

Здесь есть несколько способов:

Овощи должны быть красиво и хорошо обжарены – это уже сразу другой продукт. Как для пюре, так и для рагу или использования целиком. Для понимания – сравните вкус сырого и жареного лука;

Используйте различные растительные масла – от вкусного оливкового до экзотических: кунжутного, орехового;

Добавляйте пряности и специи. Можно использовать как готовые смеси (рас-аль-ханут, пасты или сухие смеси различных карри, грузинские смеси хмели-сунели и уцхо-сунели), так и отдельные ароматы – кардамон, зиру, корицу;

Используйте всевозможные пряные травы: розмарин, тимьян, свежий эстрагон, зелень фенхеля. Пюре из укропа или петрушки придаст блюдам необычный вкус;

Есть еще один секретный ингредиент для блюд из овощей – соевый соус. Настоящий ферментированный продукт даст вам непередаваемое ощущение полноты вкуса, так как богат природным "умами".

Если вы любите азиатскую кухню, используйте водоросли, не забывайте про цедру и сок цитрусовых. Все азиатские ароматы и вкусы очень хорошо работают с овощами.

Не забывайте о красивой подаче блюд Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Когда вы меняете продукты животного происхождения на растительные, подбирайте похожий по составу и текстурам аналог: например, сливочное масло легко заменить кокосовым.

Не путайте исходный продукт. У Владимира Ярославского часто спрашивают, можно ли заменить пшеничную муку миндальной. В ответ он предлагает сравнить вкусы пшеницы и миндаля.

"Глютен и крахмал и орех – здесь не сработает такая прямая замена", – уверен шеф-повар.

Смотрите видео и узнайте, чем веганы отличаются от вегетарианцев:

Напомним, ранее Владимир Ярославский делился секретами приготовления бульонов.

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