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Как сделать вкуснейшие постные пончики: рецепт от Джейми Оливера

Рецепт аппетитного домашнего десерта для постящихся и веганов

Ирина Павлина
Сегодня, 17:06

Горячие, хрустящие и сладкие, эти пончики от Джейми Оливера – фантастический десерт, который понравится всем. Лучшее дополнение к ним – домашний малиновый соус с апельсиновым соком.

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Пончики готовятся без использования продуктов животного происхождения, поэтому их можно готовить во время Великого поста, который в 2020 году пройдет со 2 марта по 18 апреля.

Постные пончики

Постные пончики
Постные пончики
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 50 минут

Калорийность:

  • 87 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • 50 г безмолочного маргарина
  • 120 мл органического соевого молока
  • 1,5 л подсолнечного масла
  • 250 г обычной муки
  • 1 1/2 чайной ложки разрыхлителя
  • 1/2 чайной ложки морской соли
  • 50 г сахарной пудры
  • 200 г малины
  • 1 столовая ложка сахарной пудры
  • 1/2 апельсина

Для ванильного сахара:

  • 1 стручок ванили
  • 50 г сахарной пудры

Смотрите видео, как сделать пончики в сиропе по рецепту Григория Германа:

Способ приготовления:

  1. Растопите маргарин, соевое молоко и две столовые ложки подсолнечного масла в маленькой кастрюле на среднем огне.
  2. Тем временем смешайте муку, разрыхлитель, соль и сахар в большой миске. Сделайте лунку в середине, затем добавьте маргариновую смесь.
  3. Постепенно перемешайте смесь вилкой, пока не получится влажное, густое тесто, затем разделите на кусочки и скатайте 24 шарика размером с мяч для гольфа.
  4. Нагрейте оставшееся подсолнечное масло в глубокой кастрюле среднего размера на сильном огне. Чтобы проверить, достаточно ли горячее масло, поместите кусок хлеба в сковороду – если хлеб всплывает на поверхность, шипит и становится золотистым, это почти правильно.
  5. Уменьшите огонь до среднего, затем осторожно опустите шесть шариков теста в горячее масло с помощью шумовки. Готовьте от 3 до 5 минут, или до золотистого цвета.
  6. Тем временем сделайте ванильный сахар. Разрежьте ванильный стручок вдоль и вычистите семена. Разотрите семена и половину сахара с помощью ступки и пестика, затем поместите в большую миску с оставшимся сахаром.
  7. Переложите приготовленные пончики на двойной слой кухонной бумаги, чтобы впитался лишний жир. Дайте остыть в течение нескольких минут, обваляйте в ванильном сахаре, затем поместите на поднос. Повторите с оставшимися шариками теста.
  8. Подавайте мини-пончики с малиновым соусом.

Как сделать малиновый соус

Поместите малину, сахарную пудру и свежевыжатый апельсиновый сок в миску, затем хорошо раздавите тыльной стороной вилки.

Напомним, ранее мы делились лучшим рецептом пончиков с корицей от Юлии Высоцкой. "Сегодня" также писали, как сделать банановые пончики в духовке.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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Источник: Сегодня
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