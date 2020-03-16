Как сделать вкуснейшие постные пончики: рецепт от Джейми Оливера
Рецепт аппетитного домашнего десерта для постящихся и веганов
Горячие, хрустящие и сладкие, эти пончики от Джейми Оливера – фантастический десерт, который понравится всем. Лучшее дополнение к ним – домашний малиновый соус с апельсиновым соком.
Пончики готовятся без использования продуктов животного происхождения, поэтому их можно готовить во время Великого поста, который в 2020 году пройдет со 2 марта по 18 апреля.
Постные пончики
Время приготовления:
- 50 минут
Калорийность:
- 87 ккал на порцию
Ингредиенты:
- 50 г безмолочного маргарина
- 120 мл органического соевого молока
- 1,5 л подсолнечного масла
- 250 г обычной муки
- 1 1/2 чайной ложки разрыхлителя
- 1/2 чайной ложки морской соли
- 50 г сахарной пудры
- 200 г малины
- 1 столовая ложка сахарной пудры
- 1/2 апельсина
Для ванильного сахара:
- 1 стручок ванили
- 50 г сахарной пудры
Смотрите видео, как сделать пончики в сиропе по рецепту Григория Германа:
Способ приготовления:
- Растопите маргарин, соевое молоко и две столовые ложки подсолнечного масла в маленькой кастрюле на среднем огне.
- Тем временем смешайте муку, разрыхлитель, соль и сахар в большой миске. Сделайте лунку в середине, затем добавьте маргариновую смесь.
- Постепенно перемешайте смесь вилкой, пока не получится влажное, густое тесто, затем разделите на кусочки и скатайте 24 шарика размером с мяч для гольфа.
- Нагрейте оставшееся подсолнечное масло в глубокой кастрюле среднего размера на сильном огне. Чтобы проверить, достаточно ли горячее масло, поместите кусок хлеба в сковороду – если хлеб всплывает на поверхность, шипит и становится золотистым, это почти правильно.
- Уменьшите огонь до среднего, затем осторожно опустите шесть шариков теста в горячее масло с помощью шумовки. Готовьте от 3 до 5 минут, или до золотистого цвета.
- Тем временем сделайте ванильный сахар. Разрежьте ванильный стручок вдоль и вычистите семена. Разотрите семена и половину сахара с помощью ступки и пестика, затем поместите в большую миску с оставшимся сахаром.
- Переложите приготовленные пончики на двойной слой кухонной бумаги, чтобы впитался лишний жир. Дайте остыть в течение нескольких минут, обваляйте в ванильном сахаре, затем поместите на поднос. Повторите с оставшимися шариками теста.
- Подавайте мини-пончики с малиновым соусом.
Как сделать малиновый соус
Поместите малину, сахарную пудру и свежевыжатый апельсиновый сок в миску, затем хорошо раздавите тыльной стороной вилки.
Напомним, ранее мы делились лучшим рецептом пончиков с корицей от Юлии Высоцкой. "Сегодня" также писали, как сделать банановые пончики в духовке.
Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты
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