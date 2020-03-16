Как сделать вкуснейшие постные пончики: рецепт от Джейми Оливера

Рецепт аппетитного домашнего десерта для постящихся и веганов

Горячие, хрустящие и сладкие, эти пончики от Джейми Оливера – фантастический десерт, который понравится всем. Лучшее дополнение к ним – домашний малиновый соус с апельсиновым соком.

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Пончики готовятся без использования продуктов животного происхождения, поэтому их можно готовить во время Великого поста, который в 2020 году пройдет со 2 марта по 18 апреля.

Постные пончики

Постные пончики Фото: Depositphotos

Время приготовления:

50 минут

Калорийность:

87 ккал на порцию

Ингредиенты:

50 г безмолочного маргарина

120 мл органического соевого молока

1,5 л подсолнечного масла

250 г обычной муки

1 1/2 чайной ложки разрыхлителя

1/2 чайной ложки морской соли

50 г сахарной пудры

200 г малины

1 столовая ложка сахарной пудры

1/2 апельсина

Для ванильного сахара:

1 стручок ванили

50 г сахарной пудры

Смотрите видео, как сделать пончики в сиропе по рецепту Григория Германа:

Способ приготовления:

Растопите маргарин, соевое молоко и две столовые ложки подсолнечного масла в маленькой кастрюле на среднем огне. Тем временем смешайте муку, разрыхлитель, соль и сахар в большой миске. Сделайте лунку в середине, затем добавьте маргариновую смесь. Постепенно перемешайте смесь вилкой, пока не получится влажное, густое тесто, затем разделите на кусочки и скатайте 24 шарика размером с мяч для гольфа. Нагрейте оставшееся подсолнечное масло в глубокой кастрюле среднего размера на сильном огне. Чтобы проверить, достаточно ли горячее масло, поместите кусок хлеба в сковороду – если хлеб всплывает на поверхность, шипит и становится золотистым, это почти правильно. Уменьшите огонь до среднего, затем осторожно опустите шесть шариков теста в горячее масло с помощью шумовки. Готовьте от 3 до 5 минут, или до золотистого цвета. Тем временем сделайте ванильный сахар. Разрежьте ванильный стручок вдоль и вычистите семена. Разотрите семена и половину сахара с помощью ступки и пестика, затем поместите в большую миску с оставшимся сахаром. Переложите приготовленные пончики на двойной слой кухонной бумаги, чтобы впитался лишний жир. Дайте остыть в течение нескольких минут, обваляйте в ванильном сахаре, затем поместите на поднос. Повторите с оставшимися шариками теста. Подавайте мини-пончики с малиновым соусом.

Как сделать малиновый соус

Поместите малину, сахарную пудру и свежевыжатый апельсиновый сок в миску, затем хорошо раздавите тыльной стороной вилки.

Напомним, ранее мы делились лучшим рецептом пончиков с корицей от Юлии Высоцкой. "Сегодня" также писали, как сделать банановые пончики в духовке.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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