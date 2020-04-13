Как сделать вкуснейший торт без выпечки "Пломбир"
Для этого десерта вам не понадобится духовка
Торт "Пломбир" – потрясающий домашний десерт, для которого вам не понадобятся ни миксер, не духовка. Вам нужно будет приготовить штрейзель и поджарить его на сковороде, а затем прослоить заварным сметанным кремом.
После охлаждения такой торт прекрасно режется. Он очень нежный, вкусный и ароматный, его можно приготовить на любой праздник.
Торт без выпечки "Пломбир"
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 353 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для песочной крошки:
- 600 г муки
- 150 г сахара
- 300 г сливочного масла
- 1 ч.л. соли
Для крема:
- 1.2 кг сметаны
- 5 яиц
- 350 г сахара
- 60 г муки
- 50 г сливочного масла
- 2 ч.л. ванильного сахара
- 1 ч.л. соли
Для украшения:
- 100 г миндальных лепестков
Смотрите видео, как сделать сметанник без выпечки:
Способ приготовления:
- На стол насыпать муку. Добавить сахар, чайную ложку соли, все хорошо перемешать. Добавить сливочное масло, перетереть с мукой в крошку.
- Высыпать в сковороду с толстым дном. Поставить на сильный огонь и, все время перемешивая, обжарить крошку до золотистого цвета. При необходимости уменьшить огонь до среднего. Готовую крошку переложить в миску и дать остыть.
- Приготовить крем: в кастрюлю положить сметану, добавить яйца и соль. Насыпать сахар, ваниль и муку. Все хорошо перемешать до получения однородной массы.
- Поставить кастрюлю на средний огонь и, все время перемешивая венчиком, довести до кипения. Выключить огонь. Добавить сливочное масло и перемешивать еще 1-2 минуты. Перелить крем в миску и мешать еще минуту. Оставить крем на час, чтобы он остыл.
- Собрать торт. На блюдо положить кольцо разъемной формы диаметром 26 см. Бока формы покрыть ацетатной лентой. Края ленты немного смазать растительным маслом для того, чтобы они склеились.
- На блюдо выложить четверть подготовленной крошки, разровнять. Затем выложить четверть крема. Повторить слои. Последний слой – крем.
Как подавать торт
Украсить торт миндальными лепестками и поставить в холодильник на 12 часов. Затем снять кольцо разъемной формы, убрать ацетатную ленту и подавать торт к столу.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить "Наполеон" без выпечки из печенья.
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