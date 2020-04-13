Как сделать вкуснейший торт без выпечки "Пломбир"

Для этого десерта вам не понадобится духовка

Торт "Пломбир" – потрясающий домашний десерт, для которого вам не понадобятся ни миксер, не духовка. Вам нужно будет приготовить штрейзель и поджарить его на сковороде, а затем прослоить заварным сметанным кремом.

После охлаждения такой торт прекрасно режется. Он очень нежный, вкусный и ароматный, его можно приготовить на любой праздник.

Торт без выпечки "Пломбир"

Вкусный торт без выпечки Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

353 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для песочной крошки:

600 г муки

150 г сахара

300 г сливочного масла

1 ч.л. соли

Для крема:

1.2 кг сметаны

5 яиц

350 г сахара

60 г муки

50 г сливочного масла

2 ч.л. ванильного сахара

1 ч.л. соли

Для украшения:

100 г миндальных лепестков

Смотрите видео, как сделать сметанник без выпечки:

Способ приготовления:

На стол насыпать муку. Добавить сахар, чайную ложку соли, все хорошо перемешать. Добавить сливочное масло, перетереть с мукой в крошку. Высыпать в сковороду с толстым дном. Поставить на сильный огонь и, все время перемешивая, обжарить крошку до золотистого цвета. При необходимости уменьшить огонь до среднего. Готовую крошку переложить в миску и дать остыть. Приготовить крем: в кастрюлю положить сметану, добавить яйца и соль. Насыпать сахар, ваниль и муку. Все хорошо перемешать до получения однородной массы. Поставить кастрюлю на средний огонь и, все время перемешивая венчиком, довести до кипения. Выключить огонь. Добавить сливочное масло и перемешивать еще 1-2 минуты. Перелить крем в миску и мешать еще минуту. Оставить крем на час, чтобы он остыл. Собрать торт. На блюдо положить кольцо разъемной формы диаметром 26 см. Бока формы покрыть ацетатной лентой. Края ленты немного смазать растительным маслом для того, чтобы они склеились. На блюдо выложить четверть подготовленной крошки, разровнять. Затем выложить четверть крема. Повторить слои. Последний слой – крем.

Как подавать торт

Украсить торт миндальными лепестками и поставить в холодильник на 12 часов. Затем снять кольцо разъемной формы, убрать ацетатную ленту и подавать торт к столу.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить "Наполеон" без выпечки из печенья.

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