Как сделать вкусное мороженое из двух ингредиентов

Рецепт простого домашнего мороженого из сливок и вареной сгущенки

Хотите приготовить полезное домашнее мороженое без помощи специальных кухонных агрегатов? Тогда вам точно пригодится наш рецепт. Мороженое из вареной сгущенки и сливок получается очень вкусным, с приятным ароматом карамели.

Выбирая молочные продукты для десерта, обязательно обратите внимание на состав. В нем не должно быть пальмового или кокосового масла, а также крахмала.

Мороженое из сливок и сгущенки

Мороженое с вареной сгущенкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут + время на охлаждение

Калорийность:

333 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г холодных сливок 33%

1 банка (380 г) сгущенного вареного молока

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Способ приготовления:

Сливки взбивать миксером, пока они не увеличатся в объеме. Сгущенку довести до комнатной температуры. Частями добавить взбитые сливки к сгущенке и аккуратно перемешать до однородного цвета. Накрыть пленкой и убрать в морозилку на несколько часов.

Полезный совет

Готовое мороженое можно подавать с карамельным соусом.

Смотрите видео, из чего делают сгущенное молоко:

Напомним, ранее мы делились рецептом мороженого из смородины и сметаны.

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