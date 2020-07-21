Как сделать вкусное мороженое из двух ингредиентов
Рецепт простого домашнего мороженого из сливок и вареной сгущенки
Хотите приготовить полезное домашнее мороженое без помощи специальных кухонных агрегатов? Тогда вам точно пригодится наш рецепт. Мороженое из вареной сгущенки и сливок получается очень вкусным, с приятным ароматом карамели.
Выбирая молочные продукты для десерта, обязательно обратите внимание на состав. В нем не должно быть пальмового или кокосового масла, а также крахмала.
Мороженое из сливок и сгущенки
Время приготовления:
- 10 минут + время на охлаждение
Калорийность:
- 333 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г холодных сливок 33%
- 1 банка (380 г) сгущенного вареного молока
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Способ приготовления:
- Сливки взбивать миксером, пока они не увеличатся в объеме.
- Сгущенку довести до комнатной температуры.
- Частями добавить взбитые сливки к сгущенке и аккуратно перемешать до однородного цвета.
- Накрыть пленкой и убрать в морозилку на несколько часов.
Полезный совет
Готовое мороженое можно подавать с карамельным соусом.
Смотрите видео, из чего делают сгущенное молоко:
Напомним, ранее мы делились рецептом мороженого из смородины и сметаны.
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