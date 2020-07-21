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Как сделать вкусное мороженое из двух ингредиентов

Сегодня, 18:04

Рецепт простого домашнего мороженого из сливок и вареной сгущенки

Хотите приготовить полезное домашнее мороженое без помощи специальных кухонных агрегатов? Тогда вам точно пригодится наш рецепт. Мороженое из вареной сгущенки и сливок получается очень вкусным, с приятным ароматом карамели.

Выбирая молочные продукты для десерта, обязательно обратите внимание на состав. В нем не должно быть пальмового или кокосового масла, а также крахмала.

Мороженое из сливок и сгущенки

Мороженое с вареной сгущенкой
Мороженое с вареной сгущенкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут + время на охлаждение

Калорийность:

  • 333 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г холодных сливок 33%
  • 1 банка (380 г) сгущенного вареного молока

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Способ приготовления:

  1. Сливки взбивать миксером, пока они не увеличатся в объеме.
  2. Сгущенку довести до комнатной температуры.
  3. Частями добавить взбитые сливки к сгущенке и аккуратно перемешать до однородного цвета.
  4. Накрыть пленкой и убрать в морозилку на несколько часов.

Полезный совет

Готовое мороженое можно подавать с карамельным соусом.

Смотрите видео, из чего делают сгущенное молоко:

Напомним, ранее мы делились рецептом мороженого из смородины и сметаны.

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Источник: Сегодня
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