Как сделать яблочные розы из слоеного теста
Розочки из яблок – вкусный и красивый десерт к чаю
Не нужно быть профессионалом, чтобы испечь вкусный и красивый десерт. И эти элегантные яблочные розы – прекрасное тому подтверждение. Чтобы они не расплылись при выпечке, обязательно поместите их в маленькие формочки для кексов.
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Яблочные розочки в духовке
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 209 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 красных яблока
- 400 г слоеного теста
- 2-3 ст. л. повидла
- 2 ст. л. крахмала
- 2 ст. л. сахарной пудры
Способ приготовления:
- Слоеное тесто разморозить.
- Удалить из яблок сердцевину и разрезать на тонкие пластинки.
- Сделать сироп из воды и сахара, добавить кусочки яблок и кипятить три минуты. Затем выложить на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
- Раскатать тесто и разрезать его на полоски шириной 5-7 см. Край полоски по всей длине смазать повидлом и слегка присыпать крахмалом.
- Выложить яблоки на край полосок теста с отступом. Снова немного присыпать крахмалом. Завернуть край теста и свернуть в розочки, как рулетики.
- Смазать растительным маслом формочки для кексов. Положить в них заготовки и красиво расправить. Дать постоять 15 минут.
- Поставить розочки в духовку, разогретую до 170 ºС и выпекать 30-50 минут – в зависимости от размера. Они должны подрумяниться.
- Переложить на блюдо и посыпать сахарной пудрой.
Полезные советы
- Чтобы сварите сироп, смешайте сахар и воду в равных пропорциях и доведите до кипения;
- Слоеное тесто может быть как пресным, так и дрожжевым;
- Полоски теста должны быть не слишком длинными.
Смотрите видео, как приготовить французский яблочный пирог:
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Источник: Сегодня