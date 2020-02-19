Как сделать яблочные розы из слоеного теста

Розочки из яблок – вкусный и красивый десерт к чаю

Розы из слоеного теста с яблоками Фото: Depositphotos

Не нужно быть профессионалом, чтобы испечь вкусный и красивый десерт. И эти элегантные яблочные розы – прекрасное тому подтверждение. Чтобы они не расплылись при выпечке, обязательно поместите их в маленькие формочки для кексов.

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Яблочные розочки в духовке

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

209 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3 красных яблока

400 г слоеного теста

2-3 ст. л. повидла

2 ст. л. крахмала

2 ст. л. сахарной пудры

Способ приготовления:

Слоеное тесто разморозить. Удалить из яблок сердцевину и разрезать на тонкие пластинки. Сделать сироп из воды и сахара, добавить кусочки яблок и кипятить три минуты. Затем выложить на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Раскатать тесто и разрезать его на полоски шириной 5-7 см. Край полоски по всей длине смазать повидлом и слегка присыпать крахмалом. Выложить яблоки на край полосок теста с отступом. Снова немного присыпать крахмалом. Завернуть край теста и свернуть в розочки, как рулетики. Смазать растительным маслом формочки для кексов. Положить в них заготовки и красиво расправить. Дать постоять 15 минут. Поставить розочки в духовку, разогретую до 170 ºС и выпекать 30-50 минут – в зависимости от размера. Они должны подрумяниться. Переложить на блюдо и посыпать сахарной пудрой.

Полезные советы

Чтобы сварите сироп, смешайте сахар и воду в равных пропорциях и доведите до кипения;

Слоеное тесто может быть как пресным, так и дрожжевым;

Полоски теста должны быть не слишком длинными.

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