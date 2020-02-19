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Как сделать яблочные розы из слоеного теста

Розочки из яблок – вкусный и красивый десерт к чаю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:13
Розы из слоеного теста с яблоками
Розы из слоеного теста с яблоками
Фото: Depositphotos

Не нужно быть профессионалом, чтобы испечь вкусный и красивый десерт. И эти элегантные яблочные розы – прекрасное тому подтверждение. Чтобы они не расплылись при выпечке, обязательно поместите их в маленькие формочки для кексов.

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Яблочные розочки в духовке

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 209 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3 красных яблока
  • 400 г слоеного теста
  • 2-3 ст. л. повидла
  • 2 ст. л. крахмала
  • 2 ст. л. сахарной пудры

Способ приготовления:

  1. Слоеное тесто разморозить.
  2. Удалить из яблок сердцевину и разрезать на тонкие пластинки.
  3. Сделать сироп из воды и сахара, добавить кусочки яблок и кипятить три минуты. Затем выложить на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
  4. Раскатать тесто и разрезать его на полоски шириной 5-7 см. Край полоски по всей длине смазать повидлом и слегка присыпать крахмалом.
  5. Выложить яблоки на край полосок теста с отступом. Снова немного присыпать крахмалом. Завернуть край теста и свернуть в розочки, как рулетики.
  6. Смазать растительным маслом формочки для кексов. Положить в них заготовки и красиво расправить. Дать постоять 15 минут.
  7. Поставить розочки в духовку, разогретую до 170 ºС и выпекать 30-50 минут – в зависимости от размера. Они должны подрумяниться.
  8. Переложить на блюдо и посыпать сахарной пудрой.

Полезные советы

  • Чтобы сварите сироп, смешайте сахар и воду в равных пропорциях и доведите до кипения;
  • Слоеное тесто может быть как пресным, так и дрожжевым;
  • Полоски теста должны быть не слишком длинными.

Смотрите видео, как приготовить французский яблочный пирог:

Напомним, ранее мы писали, как испечь яблочный пирог с шоколадом и орехами. "Сегодня" также делились рецептом песочного пирога с яблоками.

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Источник: Сегодня
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