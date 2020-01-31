Как сделать японские хлопковые оладьи
Готовим японские панкейки без формы
Японские оладьи, или хоткейки, похожи на маленькие суфле: очень нежные внутри и хрустящие снаружи. Чтобы блинчики получились воздушными, в тесто добавляют хорошо взбитые белки.
Смотрите видео, как приготовить разноцветные блины:
В рецептах можно часто встретить рикотту, маскарпоне и даже японский майонез. Оладьи пекут на сковороде, иногда в кулинарных кольцах, накрывая крышкой.
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Японские блинчики хоткейк
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 222 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 яичных желтка
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- 2 столовые ложки сахара
- 1 столовая ложка растительного масла
- 1 щепотка соли
- 1/2 чайной ложки ванильной эссенции
- 3 столовые ложки молока
- 1/2 чашки муки
- 1 столовая ложка сахара
- 2 яичных белка
- Немного масла, чтобы смазать сковороду
Способ приготовления:
- Сначала разделите яйца на желтки и белки, поместите в две большие миски.
- Добавьте к желткам молоко, сахар, щепотку соли, ванильную эссенцию и растительное масло, перемешайте.
- Затем просейте муку и разрыхлитель на яичную смесь, все хорошо перемешайте, пока масса не станет однородной, без крупных комочков, и отставьте в сторону.
- Теперь с помощью электрического миксера начните взбивать яичные белки на средней скорости. Примерно через две минуты, когда яичные белки начнут густеть, добавьте к ним столовую ложку сахара и взбивайте их на средней скорости еще две-три минуты или пока не образуются жесткие пики.
- Добавьте яичные белки в тесто для блинов в три приема и аккуратно перемешайте, следя за тем, чтобы не разрушить пузырьки воздуха.
- Разогрейте антипригарную сковороду на слабом огне и смажьте кастрюлю небольшим количеством масла. Сначала налейте две-три ложки жидкого теста, затем подождите две минуты и добавьте еще одну ложку. Теперь накройте крышкой и готовьте в течение пяти минут, пока центр блинчика не станет слегка дрожащим, затем с помощью лопатки осторожно переверните его.
- Накройте и готовьте еще пять минут на этой стороне. Таким же образом сделайте остальные блинчики.
Как подавать хоткейки
Посыпьте их сахарной пудрой и подавайте с любимыми фруктами, сиропом, взбитыми сливками или мороженым.
Напомним, ранее мы делились рецептом самых вкусных оладий на кефире.
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