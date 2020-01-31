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Как сделать японские хлопковые оладьи

Готовим японские панкейки без формы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Японские панкейки
Японские панкейки
Фото: Depositphotos

Японские оладьи, или хоткейки, похожи на маленькие суфле: очень нежные внутри и хрустящие снаружи. Чтобы блинчики получились воздушными, в тесто добавляют хорошо взбитые белки.

Смотрите видео, как приготовить разноцветные блины:

В рецептах можно часто встретить рикотту, маскарпоне и даже японский майонез. Оладьи пекут на сковороде, иногда в кулинарных кольцах, накрывая крышкой.

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Японские блинчики хоткейк

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 222 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 яичных желтка
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 2 столовые ложки сахара
  • 1 столовая ложка растительного масла
  • 1 щепотка соли
  • 1/2 чайной ложки ванильной эссенции
  • 3 столовые ложки молока
  • 1/2 чашки муки
  • 1 столовая ложка сахара
  • 2 яичных белка
  • Немного масла, чтобы смазать сковороду

Способ приготовления:

  1. Сначала разделите яйца на желтки и белки, поместите в две большие миски.
  2. Добавьте к желткам молоко, сахар, щепотку соли, ванильную эссенцию и растительное масло, перемешайте.
  3. Затем просейте муку и разрыхлитель на яичную смесь, все хорошо перемешайте, пока масса не станет однородной, без крупных комочков, и отставьте в сторону.
  4. Теперь с помощью электрического миксера начните взбивать яичные белки на средней скорости. Примерно через две минуты, когда яичные белки начнут густеть, добавьте к ним столовую ложку сахара и взбивайте их на средней скорости еще две-три минуты или пока не образуются жесткие пики.
  5. Добавьте яичные белки в тесто для блинов в три приема и аккуратно перемешайте, следя за тем, чтобы не разрушить пузырьки воздуха.
  6. Разогрейте антипригарную сковороду на слабом огне и смажьте кастрюлю небольшим количеством масла. Сначала налейте две-три ложки жидкого теста, затем подождите две минуты и добавьте еще одну ложку. Теперь накройте крышкой и готовьте в течение пяти минут, пока центр блинчика не станет слегка дрожащим, затем с помощью лопатки осторожно переверните его.
  7. Накройте и готовьте еще пять минут на этой стороне. Таким же образом сделайте остальные блинчики.

Как подавать хоткейки

Посыпьте их сахарной пудрой и подавайте с любимыми фруктами, сиропом, взбитыми сливками или мороженым.

Напомним, ранее мы делились рецептом самых вкусных оладий на кефире.

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Источник: Сегодня
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