Как сделать японские хлопковые оладьи

Готовим японские панкейки без формы

Японские панкейки Фото: Depositphotos

Японские оладьи, или хоткейки, похожи на маленькие суфле: очень нежные внутри и хрустящие снаружи. Чтобы блинчики получились воздушными, в тесто добавляют хорошо взбитые белки.

Смотрите видео, как приготовить разноцветные блины:

В рецептах можно часто встретить рикотту, маскарпоне и даже японский майонез. Оладьи пекут на сковороде, иногда в кулинарных кольцах, накрывая крышкой.

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Японские блинчики хоткейк

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

222 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 яичных желтка

1 чайная ложка разрыхлителя

2 столовые ложки сахара

1 столовая ложка растительного масла

1 щепотка соли

1/2 чайной ложки ванильной эссенции

3 столовые ложки молока

1/2 чашки муки

1 столовая ложка сахара

2 яичных белка

Немного масла, чтобы смазать сковороду

Способ приготовления:

Сначала разделите яйца на желтки и белки, поместите в две большие миски. Добавьте к желткам молоко, сахар, щепотку соли, ванильную эссенцию и растительное масло, перемешайте. Затем просейте муку и разрыхлитель на яичную смесь, все хорошо перемешайте, пока масса не станет однородной, без крупных комочков, и отставьте в сторону. Теперь с помощью электрического миксера начните взбивать яичные белки на средней скорости. Примерно через две минуты, когда яичные белки начнут густеть, добавьте к ним столовую ложку сахара и взбивайте их на средней скорости еще две-три минуты или пока не образуются жесткие пики. Добавьте яичные белки в тесто для блинов в три приема и аккуратно перемешайте, следя за тем, чтобы не разрушить пузырьки воздуха. Разогрейте антипригарную сковороду на слабом огне и смажьте кастрюлю небольшим количеством масла. Сначала налейте две-три ложки жидкого теста, затем подождите две минуты и добавьте еще одну ложку. Теперь накройте крышкой и готовьте в течение пяти минут, пока центр блинчика не станет слегка дрожащим, затем с помощью лопатки осторожно переверните его. Накройте и готовьте еще пять минут на этой стороне. Таким же образом сделайте остальные блинчики.

Как подавать хоткейки

Посыпьте их сахарной пудрой и подавайте с любимыми фруктами, сиропом, взбитыми сливками или мороженым.

Напомним, ранее мы делились рецептом самых вкусных оладий на кефире.

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