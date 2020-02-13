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Как сделать желе "Сердечки" на 14 февраля

Вкусный и простой десерт на День святого Валентина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:50
Десерт на День святого Валентина
Десерт на День святого Валентина
Фото: Pinterest

День святого Валентина уже совсем скоро! Кубики из молочного желе с клубничными сердечками внутри – это отличный сюрприз ко Дню влюбленных. Такой десерт понравится и взрослым, и детям.

Смотрите видео, как сделать букет из зефира:

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Желе "Сердечки" на День святого Валентина

Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 40 минут + время на застывание

Калорийность:

  • 358 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 (по 85 г) пакетика клубничного желе
  • 15-20 г желатина
  • 5 1/2 стакана кипятка
  • 400 мл сладкого сгущенного молока
  • 1/2 стакана холодной воды

Способ приготовления:

  1. Сбрызнуть форму 23 х 33 см антипригарным спреем.
  2. В большую миску высыпать четыре пакетика клубничного желе. Влить четыре чашки кипящей воды и перемешать до полного растворения. Перелить в подготовленную форму и поместить в холодильник на два часа.
  3. В среднюю миску добавить 1/2 чашки холодной воды и насыпать сверху желатин. Дать постоять в течение минуты.
  4. Добавить 1 1/2 чашки кипятка и сгущенное молоко с сахаром, хорошо перемешать и дать остыть.
  5. Вынуть застывшее красное желе из холодильника и перевернуть на разделочную доску.
  6. Снова сбрызнуть форму антипригарным спреем. С помощью формочек для печенья вырезать сердечки из желе. Выложить сердца в форму.
  7. Залить молочно-желатиновой смесью и поместить в холодильник на два часа. Вынуть и разрезать на квадраты.

Какая емкость чашки в рецепте

Одна чашка воды – 235 мл.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие салаты приготовить на 14 февраля. "Сегодня" также делились рецептами кексов на День святого Валентина.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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Источник: Сегодня
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