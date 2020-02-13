Как сделать желе "Сердечки" на 14 февраля
Вкусный и простой десерт на День святого Валентина
День святого Валентина уже совсем скоро! Кубики из молочного желе с клубничными сердечками внутри – это отличный сюрприз ко Дню влюбленных. Такой десерт понравится и взрослым, и детям.
Смотрите видео, как сделать букет из зефира:
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Желе "Сердечки" на День святого Валентина
Время приготовления:
- 40 минут + время на застывание
Калорийность:
- 358 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 (по 85 г) пакетика клубничного желе
- 15-20 г желатина
- 5 1/2 стакана кипятка
- 400 мл сладкого сгущенного молока
- 1/2 стакана холодной воды
Способ приготовления:
- Сбрызнуть форму 23 х 33 см антипригарным спреем.
- В большую миску высыпать четыре пакетика клубничного желе. Влить четыре чашки кипящей воды и перемешать до полного растворения. Перелить в подготовленную форму и поместить в холодильник на два часа.
- В среднюю миску добавить 1/2 чашки холодной воды и насыпать сверху желатин. Дать постоять в течение минуты.
- Добавить 1 1/2 чашки кипятка и сгущенное молоко с сахаром, хорошо перемешать и дать остыть.
- Вынуть застывшее красное желе из холодильника и перевернуть на разделочную доску.
- Снова сбрызнуть форму антипригарным спреем. С помощью формочек для печенья вырезать сердечки из желе. Выложить сердца в форму.
- Залить молочно-желатиновой смесью и поместить в холодильник на два часа. Вынуть и разрезать на квадраты.
Какая емкость чашки в рецепте
Одна чашка воды – 235 мл.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие салаты приготовить на 14 февраля. "Сегодня" также делились рецептами кексов на День святого Валентина.
Все подробности в спецтеме Valentine's Day
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Источник: Сегодня