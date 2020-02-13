Как сделать желе "Сердечки" на 14 февраля

Вкусный и простой десерт на День святого Валентина

Десерт на День святого Валентина Фото: Pinterest

День святого Валентина уже совсем скоро! Кубики из молочного желе с клубничными сердечками внутри – это отличный сюрприз ко Дню влюбленных. Такой десерт понравится и взрослым, и детям.

Смотрите видео, как сделать букет из зефира:

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Желе "Сердечки" на День святого Валентина

Фото: Pinterest

Время приготовления:

40 минут + время на застывание

Калорийность:

358 ккал на 100 г

Ингредиенты:

4 (по 85 г) пакетика клубничного желе

15-20 г желатина

5 1/2 стакана кипятка

400 мл сладкого сгущенного молока

1/2 стакана холодной воды

Способ приготовления:

Сбрызнуть форму 23 х 33 см антипригарным спреем. В большую миску высыпать четыре пакетика клубничного желе. Влить четыре чашки кипящей воды и перемешать до полного растворения. Перелить в подготовленную форму и поместить в холодильник на два часа. В среднюю миску добавить 1/2 чашки холодной воды и насыпать сверху желатин. Дать постоять в течение минуты. Добавить 1 1/2 чашки кипятка и сгущенное молоко с сахаром, хорошо перемешать и дать остыть. Вынуть застывшее красное желе из холодильника и перевернуть на разделочную доску. Снова сбрызнуть форму антипригарным спреем. С помощью формочек для печенья вырезать сердечки из желе. Выложить сердца в форму. Залить молочно-желатиновой смесью и поместить в холодильник на два часа. Вынуть и разрезать на квадраты.

Какая емкость чашки в рецепте

Одна чашка воды – 235 мл.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие салаты приготовить на 14 февраля. "Сегодня" также делились рецептами кексов на День святого Валентина.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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