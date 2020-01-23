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Как сделать жюльен с красной рыбой и грибами в духовке

Рецепт горячей закуски из рыбы и шампиньонов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:12
Жюльен с грибами и красной рыбой
Жюльен с грибами и красной рыбой
Фото: Depositphotos

Изначально жюльеном во французской кухне называлось не конкретное блюдо, а способ нарезки продуктов для салатов, супов и соусов – соломкой. А вот у нас жюльеном обычно называют горячую закуску из грибов, курицы или рыбы.

Смотрите видео, как выбрать свежие шампиньоны:

Мы советуем сделать жюльен с красной рыбой, шампиньонами и сыром. Он получается очень сытным и вкусным.

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Жюльен с рыбой и грибами

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 142 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Филе красной рыбы – 300 г
  • Лук репчатый – 1 крупная луковица
  • Шампиньоны – 300 г
  • Сливки 10% – 350 мл
  • Сыр твердый – 100 г
  • Мука – 1 ст.л.
  • Соль, перец
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Филе промыть и обсушить, удалить косточки и нарезать кубиками. Сыр натереть на терке.
  2. Луковицу разрезать на четыре части и нашинковать. Грибы – пополам и нарезать тонкими пластинками.
  3. Грибы отправить на разогретую сухую сковороду. Свежие шампиньоны выделяют много жидкости, поэтому подождите, пока она выпарится, и только потом добавьте масло.
  4. Обжаривать несколько минут, затем снять грибы со сковороды.
  5. Лук обжарить до мягкости на растительном масле. Можно добавить небольшой кусочек сливочного масла.
  6. Вернуть грибы на сковороду к луку, добавить рыбу, обжаривать несколько минут. Посыпать мукой, посолить, поперчить и перемешать.
  7. Влить сливки и готовить, помешивая, пока соус не загустеет.
  8. Разложить жюльен по кокотницам, посыпать натертым сыром.
  9. Поставить в разогретую до 200 ºС духовку и запекать около 10 минут.

Полезный совет

Вы можете использовать любую красную рыбу: форель, семгу, горбушу. Главное, чтобы она была без кожи и костей.

Напомним, ранее мы делились рецептом жюльена в булочках. "Сегодня" также рассказывали, как сделать мясной жюльен с картошкой.

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Источник: Сегодня
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