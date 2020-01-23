Как сделать жюльен с красной рыбой и грибами в духовке

Рецепт горячей закуски из рыбы и шампиньонов

Жюльен с грибами и красной рыбой Фото: Depositphotos

Изначально жюльеном во французской кухне называлось не конкретное блюдо, а способ нарезки продуктов для салатов, супов и соусов – соломкой. А вот у нас жюльеном обычно называют горячую закуску из грибов, курицы или рыбы.

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Мы советуем сделать жюльен с красной рыбой, шампиньонами и сыром. Он получается очень сытным и вкусным.

Жюльен с рыбой и грибами

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

142 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Филе красной рыбы – 300 г

Лук репчатый – 1 крупная луковица

Шампиньоны – 300 г

Сливки 10% – 350 мл

Сыр твердый – 100 г

Мука – 1 ст.л.

Соль, перец

Растительное масло

Способ приготовления:

Филе промыть и обсушить, удалить косточки и нарезать кубиками. Сыр натереть на терке. Луковицу разрезать на четыре части и нашинковать. Грибы – пополам и нарезать тонкими пластинками. Грибы отправить на разогретую сухую сковороду. Свежие шампиньоны выделяют много жидкости, поэтому подождите, пока она выпарится, и только потом добавьте масло. Обжаривать несколько минут, затем снять грибы со сковороды. Лук обжарить до мягкости на растительном масле. Можно добавить небольшой кусочек сливочного масла. Вернуть грибы на сковороду к луку, добавить рыбу, обжаривать несколько минут. Посыпать мукой, посолить, поперчить и перемешать. Влить сливки и готовить, помешивая, пока соус не загустеет. Разложить жюльен по кокотницам, посыпать натертым сыром. Поставить в разогретую до 200 ºС духовку и запекать около 10 минут.

Полезный совет

Вы можете использовать любую красную рыбу: форель, семгу, горбушу. Главное, чтобы она была без кожи и костей.

Напомним, ранее мы делились рецептом жюльена в булочках. "Сегодня" также рассказывали, как сделать мясной жюльен с картошкой.

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