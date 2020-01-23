Как сделать жюльен с красной рыбой и грибами в духовке
Рецепт горячей закуски из рыбы и шампиньонов
Изначально жюльеном во французской кухне называлось не конкретное блюдо, а способ нарезки продуктов для салатов, супов и соусов – соломкой. А вот у нас жюльеном обычно называют горячую закуску из грибов, курицы или рыбы.
Смотрите видео, как выбрать свежие шампиньоны:
Мы советуем сделать жюльен с красной рыбой, шампиньонами и сыром. Он получается очень сытным и вкусным.
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Жюльен с рыбой и грибами
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 142 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Филе красной рыбы – 300 г
- Лук репчатый – 1 крупная луковица
- Шампиньоны – 300 г
- Сливки 10% – 350 мл
- Сыр твердый – 100 г
- Мука – 1 ст.л.
- Соль, перец
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Филе промыть и обсушить, удалить косточки и нарезать кубиками. Сыр натереть на терке.
- Луковицу разрезать на четыре части и нашинковать. Грибы – пополам и нарезать тонкими пластинками.
- Грибы отправить на разогретую сухую сковороду. Свежие шампиньоны выделяют много жидкости, поэтому подождите, пока она выпарится, и только потом добавьте масло.
- Обжаривать несколько минут, затем снять грибы со сковороды.
- Лук обжарить до мягкости на растительном масле. Можно добавить небольшой кусочек сливочного масла.
- Вернуть грибы на сковороду к луку, добавить рыбу, обжаривать несколько минут. Посыпать мукой, посолить, поперчить и перемешать.
- Влить сливки и готовить, помешивая, пока соус не загустеет.
- Разложить жюльен по кокотницам, посыпать натертым сыром.
- Поставить в разогретую до 200 ºС духовку и запекать около 10 минут.
Полезный совет
Вы можете использовать любую красную рыбу: форель, семгу, горбушу. Главное, чтобы она была без кожи и костей.
Напомним, ранее мы делились рецептом жюльена в булочках. "Сегодня" также рассказывали, как сделать мясной жюльен с картошкой.
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