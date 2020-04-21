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Как собрать идеальную сырную тарелку

Секреты приготовления сырной тарелки

Ирина Павлина
Сегодня, 14:46

Сырная тарелка – это эффектно, вкусно и просто. Она традиционно формируется из благородных сыров – бри, горгонзоллы, камамбера, пармезана, рокфора или грюйера. Чтобы подчеркнуть их вкус, в качестве дополнения подают орехи, фрукты, джемы, мед и вино.

Правила сырной тарелки не сложны, вы можете собрать ее дома к приходу гостей, выбрав те сыры, которые нравятся именно вам.

Как сделать сырную тарелку

Сырная тарелка: состав
Сырная тарелка: состав
Фото: Depositphotos

Сначала нужно достать продукты из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Их следует выкладывать не на тарелку, а на деревянную доску. Вы можете взять обычную кухонную, либо приобрести специальную сырную доску.

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Важно, чтобы сперва лежали сыры с нежным, не сильно выраженным вкусом и ароматом, далее — более насыщенные, и так по нарастающей, вплоть до самых "ярких" по вкусу и запаху. Тогда, пробуя их поочередно, можно по достоинству оценить каждый, не "перебив" резким вкусом другой, менее пикантный. Сырная тарелка "для начинающих" — два-три вида сыра, а оптимальный вариант для небольшой компании – пять-шесть видов.

Смотрите видео, как выбрать сыр с плесенью:

Сыры принято есть руками, либо при помощи шпажек или специальных вилок для сыра.

Как резать сыр

Сыры либо режут, либо колют. Соответственно, нарезать можно треугольниками, как пирог, кубиками, прямоугольниками, либо колоть на неровные кусочки. Каждый кусочек должен быть достаточно крупный, чтобы его было удобно взять и откусить от него. Мягкие внутри сыры нарезают крупными кусками, при этом допускается, чтобы их внутренняя мягкая часть вытекала на доску.

Чем дополнить сыр

  • Фрукты: с насыщенным вкусом – виноград, инжир, дыня, груша, клубника, ежевика и т.д.
  • Орехи: грецкие, арахис, миндаль, и т.д., лучше сразу несколько видов.
  • Мед: в него макают кусочек сыра. Более легким сырам подойдет светлый мед, более тяжелым – темный.
  • Варенье и сухофрукты: подойдут к сырной тарелке в зимний сезон, когда нет отечественных свежих фруктов.

Не принято подавать хлеб, тосты, и прочие хлебобулочные продукты.

Какое вино подать к сырной тарелке

К каждому сыру – разное вино
К каждому сыру – разное вино
Фото: freepik.com

К разным видам сыров подают разные виды вина. Необязательно придерживаться определенного выбора, можно подбирать по вкусу. Но лучше сочетать плотные, насыщенные сыры с такими же винами, у которых яркий аромат и сильный вкус, а более мягкие вина — с более легкими сырами. В белые вина, кстати, можно добавлять кубики льда, чтобы еще больше облегчить его вкус. Хорошим тоном будет считаться подача вина той же страны, что и сыр на тарелке. Если все-таки вы не знаете, какое вино подать, то исходите из следующих советов:

  • красные вина – к твердым сырам.
  • молодые фруктовые – к полутвердым, не сильно соленым.
  • сухие и полусухие вина – к мягким, сливочным.
  • сладкие крепленые – к голубым сырам.
  • шампанское "брют" – к сырам с плесневой корочкой.
  • совиньон – к козьим.

Украсьте сырную тарелку ломтиками фруктов, листиками свежей мяты, миндалем – и подавайте к столу.

Напомним, ранее мы писали, в чем разница между просекко и шампанским. Сегодня. Lifestyle также рассказывали, как быстро охладить вино.

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Источник: Сегодня
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