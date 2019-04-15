Как собрать пасхальную корзину: что можно и нельзя святить

Узнайте, что правильно святить на Пасху

Яйцо – один из главных символов Пасхи Фото: freepik.com

Пасха 2019 наступит совсем скоро: католики будут праздновать ее 21 апреля, а православные – 28-го. Если вы планируете отправиться в церковь святить куличи, желательно заранее продумать, что положить в пасхальную корзину. Существует список как разрешенных продуктов, так и тех, что нельзя брать с собой на службу.

Что нужно святить на Пасху в церкви

В первую очередь, на Пасху положено святить куличи. Это не просто сладкий хлеб, а символ Воскресения Христа. Куличом разговляются сразу после окончания пасхального богослужения или уже дома, где глава семьи делит его по числу домочадцев.

Кулич – главное блюдо пасхального стола Фото: Depositphotos

Также можно святить в церкви пасху – особое блюдо из творога, которое по традиции готовится только один раз в году. Классическая форма творожной пасхи символизирует Гроб Господень.

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Кроме этого, на службу разрешено приносить крашенки. Согласно церковным правилам, красить яйца нужно в Чистый четверг или Великую Субботу.

Можно положить в корзинку кагор и соль (считается, что потом соль будет освящать всю еду), а также свечи.

В церковь можно брать буженину, а кровянку – нет Фото: Depositphotos

По традиции, в церковь уместно взять также домашнюю колбасу (но не кровяную!) и буженину, сало, сыр, пирожки и пироги с творогом и маком, сливочное масло и хрен – то, чем будете разговляться.

Что нельзя святить на Пасху

В пасхальной корзине не место крепкому алкоголю – водке, коньяку и самогону. Также нельзя брать с собой кровянку, ножи, деньги и прочие материальные ценности. Овощи и фрукты святить не принято, но если вы захватите их собой, священник вряд ли сделает вам замечание.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить творожную пасху.

Смотрите видео, сколько будет стоить пасхальная корзина в 2019 году:

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