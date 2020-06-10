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Как сварить чечевичный суп с беконом: пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 12:22

Рецепт сытного чечевичного супа

Суп из чечевицы с овощами и беконом – очень простой, быстрый и вкусный. Приготовить его можно за считанные минуты.

Пошаговый рецепт чечевичного супа с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Чечевичный суп с беконом

Суп из чечевицы
Суп из чечевицы
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 78 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 болгарский перец
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 200 г красной чечевицы
  • 200 г бекона
  • 200 г картофеля
  • 150 мл томатного сока
  • Вода
  • Соль, перец
  • Оливковое масло
  • Мята

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Способ приготовления:

  1. Поджарьте тонкие полоски бекона до золотистого цвета. Переложите на доску и порубите.
  2. В жире, который вытопился, обжарьте нарезанные овощи: лук, чеснок, морковь.
  3. Переложите зажарку в кастрюлю. Добавьте болгарский перец и нарезанный картофель, немного обжарьте.
  4. Добавьте чечевицу, перемешайте и залейте кипятком из чайника. Варите до готовности картофеля.
  5. Посолите, поперчите. Часть супа переложите в тарелку, а часть прямо в кастрюле измельчите блендером. Влейте томатный сок.
  6. Перемешайте обе части супа.

Как подавать чечевичный суп

Сбрызните суп оливковым маслом и украсьте измельченной мятой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить суп из чечевицы, грибов и фасоли. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом салата из чечевицы с грушей.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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