Как сварить чечевичный суп с беконом: пошаговый рецепт от Григория Германа
Рецепт сытного чечевичного супа
Суп из чечевицы с овощами и беконом – очень простой, быстрый и вкусный. Приготовить его можно за считанные минуты.
Пошаговый рецепт чечевичного супа с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Чечевичный суп с беконом
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 78 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 болгарский перец
- 1 морковь
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 200 г красной чечевицы
- 200 г бекона
- 200 г картофеля
- 150 мл томатного сока
- Вода
- Соль, перец
- Оливковое масло
- Мята
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Способ приготовления:
- Поджарьте тонкие полоски бекона до золотистого цвета. Переложите на доску и порубите.
- В жире, который вытопился, обжарьте нарезанные овощи: лук, чеснок, морковь.
- Переложите зажарку в кастрюлю. Добавьте болгарский перец и нарезанный картофель, немного обжарьте.
- Добавьте чечевицу, перемешайте и залейте кипятком из чайника. Варите до готовности картофеля.
- Посолите, поперчите. Часть супа переложите в тарелку, а часть прямо в кастрюле измельчите блендером. Влейте томатный сок.
- Перемешайте обе части супа.
Как подавать чечевичный суп
Сбрызните суп оливковым маслом и украсьте измельченной мятой.
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