Как сварить чечевичный суп с беконом: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт сытного чечевичного супа

Суп из чечевицы с овощами и беконом – очень простой, быстрый и вкусный. Приготовить его можно за считанные минуты.

Пошаговый рецепт чечевичного супа с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Чечевичный суп с беконом

Суп из чечевицы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

78 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 болгарский перец

1 морковь

1 луковица

2 зубчика чеснока

200 г красной чечевицы

200 г бекона

200 г картофеля

150 мл томатного сока

Вода

Соль, перец

Оливковое масло

Мята

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Способ приготовления:

Поджарьте тонкие полоски бекона до золотистого цвета. Переложите на доску и порубите. В жире, который вытопился, обжарьте нарезанные овощи: лук, чеснок, морковь. Переложите зажарку в кастрюлю. Добавьте болгарский перец и нарезанный картофель, немного обжарьте. Добавьте чечевицу, перемешайте и залейте кипятком из чайника. Варите до готовности картофеля. Посолите, поперчите. Часть супа переложите в тарелку, а часть прямо в кастрюле измельчите блендером. Влейте томатный сок. Перемешайте обе части супа.

Как подавать чечевичный суп

Сбрызните суп оливковым маслом и украсьте измельченной мятой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить суп из чечевицы, грибов и фасоли. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом салата из чечевицы с грушей.

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