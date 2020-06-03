Как сварить финский рыбный суп на обед

Рецепт сливочного рыбного супа с овощами

Финский рыбный суп – это вкуснейший сливочный суп из лосося, который готовится довольно легко и просто, но выглядит очень эффектно и аппетитно.

Для начала вам нужно будет сварить рыбный бульон, затем процедить его и добавить нарезанное филе лосося и пассерованые овощи. Сливки нужно вливать в самом конце – так они не свернутся во время варки.

Финский рыбный суп

Финский рыбный суп Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

55 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3 л воды

300 г супового набора из лосося (хвост, хребет, голова)

300 г филе лосося или белой рыбы

2-3 шт. картофеля

1 морковь

2 луковицы

200 мл сливок 10%

соль, специи (лавровый лист, черный перец, специи для рыбы, паприка сладкая, хмели-сунели)

Способ приготовления:

Суповой набор с одной луковицей, надрезанной крест-накрест, залить водой, поставить на огонь и довести до кипения. Уменьшить огонь, снять пену и варить 20-30 минут. Пока варится бульон, подготовить овощи: лук измельчить, морковь и картофель нарезать кубиками. Филе рыбы нарезать кубиками. Процедить готовый бульон, с костей снять мякоть. В сковороде разогреть 1 ст.л. растительного масла. Положить лук и жарить 3 минуты, постоянно помешивая. Добавить морковь, все обжарить до готовности. Вернуть бульон на огонь, довести до кипения, добавить картофель и варить 20 минут. Добавить лук, морковь и сырую рыбу. Готовить 5-7 минут, вернут в суп мякоть с костей, все специи и соль по вкусу. Влить сливки и довести до кипения. Выключить огонь и дать супу настояться.

Как подавать рыбный суп

Перед подачей блюдо можно украсить нарезанным зеленым луком или укропом, посыпать свежемолотым черным перцем.

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