Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сварить финский рыбный суп на обед

Сегодня, 12:40

Рецепт сливочного рыбного супа с овощами

Финский рыбный суп – это вкуснейший сливочный суп из лосося, который готовится довольно легко и просто, но выглядит очень эффектно и аппетитно.

Для начала вам нужно будет сварить рыбный бульон, затем процедить его и добавить нарезанное филе лосося и пассерованые овощи. Сливки нужно вливать в самом конце – так они не свернутся во время варки.

Финский рыбный суп

Финский рыбный суп
Финский рыбный суп
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 55 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3 л воды
  • 300 г супового набора из лосося (хвост, хребет, голова)
  • 300 г филе лосося или белой рыбы
  • 2-3 шт. картофеля
  • 1 морковь
  • 2 луковицы
  • 200 мл сливок 10%
  • соль, специи (лавровый лист, черный перец, специи для рыбы, паприка сладкая, хмели-сунели)

Читайте также:
Рецепт дня: средиземноморский рыбный суп

Способ приготовления:

  1. Суповой набор с одной луковицей, надрезанной крест-накрест, залить водой, поставить на огонь и довести до кипения. Уменьшить огонь, снять пену и варить 20-30 минут.
  2. Пока варится бульон, подготовить овощи: лук измельчить, морковь и картофель нарезать кубиками.
  3. Филе рыбы нарезать кубиками.
  4. Процедить готовый бульон, с костей снять мякоть.
  5. В сковороде разогреть 1 ст.л. растительного масла. Положить лук и жарить 3 минуты, постоянно помешивая. Добавить морковь, все обжарить до готовности.
  6. Вернуть бульон на огонь, довести до кипения, добавить картофель и варить 20 минут.
  7. Добавить лук, морковь и сырую рыбу. Готовить 5-7 минут, вернут в суп мякоть с костей, все специи и соль по вкусу. Влить сливки и довести до кипения.
  8. Выключить огонь и дать супу настояться.

Как подавать рыбный суп

Перед подачей блюдо можно украсить нарезанным зеленым луком или укропом, посыпать свежемолотым черным перцем.

Смотрите видео о супинге – новом фуд-тренде:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить самую вкусную уху из карпа. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать рыбу по-гречески.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить освежающий клубничный лимонад с мятой Как сделать дип из сметаны с травами и чесноком Говяжий стейк в горчичном маринаде: рецепт дня Рецепт быстрой запеканки с рыбой и брокколи
рыба суп рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Популярные статьи

Сегодня, 11:55Fun

Что будет, если питаться только овощами и фруктами или мясом: идентичные близнецы показали на фото

Сегодня, 09:57Events

Именины Елены: поздравления с Днем ангела

Сегодня, 05:05Fun

3 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 11:14Шоу-бизнес

Таисия Повалий показала лицо без макияжа: как выглядит 55-летняя певица

Вчера, 11:09Travel

Куда поехать на Троицу-2020 в Украине: необычные направления

Вчера, 10:53Стиль

Коронация Елизаветы II: какой стиль предпочитала юная королева

Вчера, 10:37Events

Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника

1 июняШоу-бизнес

Алла Мазур показала, как выглядит после операции: фото

1 июняШоу-бизнес

ТОП-10 малоизвестных фактов из жизни секс-символа Мэрилин Монро

1 июняСтиль

Можно короче: ТОП-5 главных стрижек 2020 года

1 июняСтиль

Самые модные окрашивания волос 2020: главные тренды лета

1 июняТехно

Дешевой не будет: Sony раскрыла цену PlayStation 5

1 июняШоу-бизнес

Бэби-бум в украинском шоу-бизнесе: кто из звезд готовится стать родителями

1 июняFood

Как приготовить клубничное варенье: ТОП-5 рецептов

1 июняШоу-бизнес

Даша Астафьева показала полностью обнаженную фигуру: фото 18+

1 июняFun

День защиты детей: красивые поздравления и стихи

Новости партнеров

Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса распалась
Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса распалась
Ані Лорак показала красуню-донечку від колишнього чоловіка
Ані Лорак показала красуню-донечку від колишнього чоловіка
Яма больше не лысый, любимец Могилевской отрастил шевелюру
Яма больше не лысый, любимец Могилевской отрастил шевелюру
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Почему надо пить воду с медом и лимоном по утрам: 6 причин
Почему надо пить воду с медом и лимоном по утрам: 6 причин
Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
Фитнес-модель Николь Амато показала себя в выгодном ракурсе
Фитнес-модель Николь Амато показала себя в выгодном ракурсе

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять