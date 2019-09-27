Как сварить глинтвейн из красного вина в мультиварке

Мультиварка идеально подходит для приготовления глинтвейна

Глинтвейн из красного вина в мультиварке Фото: Depositphotos

Глинтвейн из красного вина с фруктами – напиток, который согреет вас в холодные дни и поднимет настроение. Главное, не переборщить с количеством.

Смотрите видео о пользе и вреде глинтвейна для здоровья:

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А чтобы не стоять долго у плиты, мы рекомендуем сварить домашний глинтвейн в мультиварке.

Глинтвейн в мультиварке

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 бутылка красного сухого вина

200 мл апельсинового сока

1 яблоко

1 лимон

1 лайм

1/2 палочки корицы

Сахар или мед – по вкусу

Способ приготовления:

В чашу мультиварки налить бутылку хорошего сухого красного вина. Добавить апельсиновой сок, корицу, нарезанное яблоко, нарезанный лайм и лимон. Включить режим "Подогрев" и готовить, пока глинтвейн не станет горячим. Попробовать, по желанию добавить сахар или мед. Процедить глинтвейн из красного вина в чашки, украсить кусочками фруктов или пряностями.

Секреты вкусного глинтвейна

Для глинтвейна используется, как правило, красное сухое вино с содержанием спирта от 8,5 до 12,5%.

Глинтвейн не стоит нагревать до температуры выше чем 80°С. Ни в коем случае не стоит его кипятить!

Специи, которые вы добавляете, не должны быть молотыми. Молотые специи pаствоpяются в вине, отчего глинтвейн становиться мутным.

Как и другие горячие напитки, глинтвейн принято подавать в высоких бокалах из толстого стекла.

Как правило, глинтвейн пьют отдельно от еды. Этот напиток также можно подать с не слишком сладким десертом (печенье, штрудель, фруктовый пирог).

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали о пользе горячего вина для здоровья. Также мы делились рецептом идеального глинтвейна от Джейми Оливера.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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