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Как сварить глинтвейн из красного вина в мультиварке

Мультиварка идеально подходит для приготовления глинтвейна

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:10
Глинтвейн из красного вина в мультиварке
Глинтвейн из красного вина в мультиварке
Фото: Depositphotos

Глинтвейн из красного вина с фруктами – напиток, который согреет вас в холодные дни и поднимет настроение. Главное, не переборщить с количеством.

Смотрите видео о пользе и вреде глинтвейна для здоровья:

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А чтобы не стоять долго у плиты, мы рекомендуем сварить домашний глинтвейн в мультиварке.

Глинтвейн в мультиварке

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 бутылка красного сухого вина
  • 200 мл апельсинового сока
  • 1 яблоко
  • 1 лимон
  • 1 лайм
  • 1/2 палочки корицы
  • Сахар или мед – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. В чашу мультиварки налить бутылку хорошего сухого красного вина.
  2. Добавить апельсиновой сок, корицу, нарезанное яблоко, нарезанный лайм и лимон.
  3. Включить режим "Подогрев" и готовить, пока глинтвейн не станет горячим.
  4. Попробовать, по желанию добавить сахар или мед.
  5. Процедить глинтвейн из красного вина в чашки, украсить кусочками фруктов или пряностями.

Секреты вкусного глинтвейна

  • Для глинтвейна используется, как правило, красное сухое вино с содержанием спирта от 8,5 до 12,5%.
  • Глинтвейн не стоит нагревать до температуры выше чем 80°С. Ни в коем случае не стоит его кипятить!
  • Специи, которые вы добавляете, не должны быть молотыми. Молотые специи pаствоpяются в вине, отчего глинтвейн становиться мутным.
  • Как и другие горячие напитки, глинтвейн принято подавать в высоких бокалах из толстого стекла.
  • Как правило, глинтвейн пьют отдельно от еды. Этот напиток также можно подать с не слишком сладким десертом (печенье, штрудель, фруктовый пирог).

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали о пользе горячего вина для здоровья. Также мы делились рецептом идеального глинтвейна от Джейми Оливера.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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