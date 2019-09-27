Как сварить глинтвейн из красного вина в мультиварке
Мультиварка идеально подходит для приготовления глинтвейна
Глинтвейн из красного вина с фруктами – напиток, который согреет вас в холодные дни и поднимет настроение. Главное, не переборщить с количеством.
Смотрите видео о пользе и вреде глинтвейна для здоровья:
А чтобы не стоять долго у плиты, мы рекомендуем сварить домашний глинтвейн в мультиварке.
Глинтвейн в мультиварке
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 бутылка красного сухого вина
- 200 мл апельсинового сока
- 1 яблоко
- 1 лимон
- 1 лайм
- 1/2 палочки корицы
- Сахар или мед – по вкусу
Способ приготовления:
- В чашу мультиварки налить бутылку хорошего сухого красного вина.
- Добавить апельсиновой сок, корицу, нарезанное яблоко, нарезанный лайм и лимон.
- Включить режим "Подогрев" и готовить, пока глинтвейн не станет горячим.
- Попробовать, по желанию добавить сахар или мед.
- Процедить глинтвейн из красного вина в чашки, украсить кусочками фруктов или пряностями.
Секреты вкусного глинтвейна
- Для глинтвейна используется, как правило, красное сухое вино с содержанием спирта от 8,5 до 12,5%.
- Глинтвейн не стоит нагревать до температуры выше чем 80°С. Ни в коем случае не стоит его кипятить!
- Специи, которые вы добавляете, не должны быть молотыми. Молотые специи pаствоpяются в вине, отчего глинтвейн становиться мутным.
- Как и другие горячие напитки, глинтвейн принято подавать в высоких бокалах из толстого стекла.
- Как правило, глинтвейн пьют отдельно от еды. Этот напиток также можно подать с не слишком сладким десертом (печенье, штрудель, фруктовый пирог).
Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали о пользе горячего вина для здоровья. Также мы делились рецептом идеального глинтвейна от Джейми Оливера.
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Источник: Сегодня