Как сварить горячий шоколад с апельсином

Рецепт ароматного горячего шоколада с апельсиновым ликером и цедрой

Апельсиновый горячий шоколад Фото: freepik.com

Горячий шоколад – превосходный напиток для осени. Он не только вкусный, но и полезный. Шоколад повышает активность мозга, содержит антиоксиданты, улучшает настроение и полезен для здоровья сердца.

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Предлагаем вам рецепт ароматного горячего шоколада с цитрусовой цедрой и ликером. Для его приготовления лучше всего подойдет горький черный шоколад.

Горячий шоколад с апельсиновым ликером

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

100 г черного шоколада

50 мл апельсинового ликера

Цедра 1 апельсина

300 мл молока

100 мл жирных сливок

Сахар – по вкусу

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Способ приготовления:

В сотейнике смешать сливки и молоко. Добавить тертую апельсиновую цедру, поставить на небольшой огонь. Довести молоко до кипения, затем процедить. Процеженное молоко снова налить в сотейник, добавить разломанный на кусочки шоколад. Дать ему растаять, перемешать и добавить апельсиновый ликер. Готовый горячий шоколад разлить по чашкам. Попробовать, по желанию добавить сахар.

Секреты приготовления горячего шоколада

Убедитесь, что вы не перегреваете молоко. Как только на поверхности появятся пузырьки, снимите его с огня, иначе образуется пленка.

Чем слаще шоколад, тем меньше нужно сахара. Если вы захотите использовать молочный шоколад, возможно, сахар не понадобится вообще.

Чем дольше держать напиток на огне после добавления ликера, тем меньше алкоголя сохранится; аромат при этом останется.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусный шоколадный кекс. "Сегодня" также делились рецептом брауни с малиной.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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