Как сварить горячий шоколад с апельсином
Рецепт ароматного горячего шоколада с апельсиновым ликером и цедрой
Горячий шоколад – превосходный напиток для осени. Он не только вкусный, но и полезный. Шоколад повышает активность мозга, содержит антиоксиданты, улучшает настроение и полезен для здоровья сердца.
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Предлагаем вам рецепт ароматного горячего шоколада с цитрусовой цедрой и ликером. Для его приготовления лучше всего подойдет горький черный шоколад.
Горячий шоколад с апельсиновым ликером
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 100 г черного шоколада
- 50 мл апельсинового ликера
- Цедра 1 апельсина
- 300 мл молока
- 100 мл жирных сливок
- Сахар – по вкусу
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Способ приготовления:
- В сотейнике смешать сливки и молоко. Добавить тертую апельсиновую цедру, поставить на небольшой огонь. Довести молоко до кипения, затем процедить.
- Процеженное молоко снова налить в сотейник, добавить разломанный на кусочки шоколад. Дать ему растаять, перемешать и добавить апельсиновый ликер.
- Готовый горячий шоколад разлить по чашкам. Попробовать, по желанию добавить сахар.
Секреты приготовления горячего шоколада
- Убедитесь, что вы не перегреваете молоко. Как только на поверхности появятся пузырьки, снимите его с огня, иначе образуется пленка.
- Чем слаще шоколад, тем меньше нужно сахара. Если вы захотите использовать молочный шоколад, возможно, сахар не понадобится вообще.
- Чем дольше держать напиток на огне после добавления ликера, тем меньше алкоголя сохранится; аромат при этом останется.
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