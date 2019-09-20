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Как сварить горячий шоколад с апельсином

Рецепт ароматного горячего шоколада с апельсиновым ликером и цедрой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Апельсиновый горячий шоколад
Апельсиновый горячий шоколад
Фото: freepik.com

Горячий шоколад – превосходный напиток для осени. Он не только вкусный, но и полезный. Шоколад повышает активность мозга, содержит антиоксиданты, улучшает настроение и полезен для здоровья сердца.

Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:

Предлагаем вам рецепт ароматного горячего шоколада с цитрусовой цедрой и ликером. Для его приготовления лучше всего подойдет горький черный шоколад.

Горячий шоколад с апельсиновым ликером

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 100 г черного шоколада
  • 50 мл апельсинового ликера
  • Цедра 1 апельсина
  • 300 мл молока
  • 100 мл жирных сливок
  • Сахар – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. В сотейнике смешать сливки и молоко. Добавить тертую апельсиновую цедру, поставить на небольшой огонь. Довести молоко до кипения, затем процедить.
  2. Процеженное молоко снова налить в сотейник, добавить разломанный на кусочки шоколад. Дать ему растаять, перемешать и добавить апельсиновый ликер.
  3. Готовый горячий шоколад разлить по чашкам. Попробовать, по желанию добавить сахар.

Секреты приготовления горячего шоколада

  • Убедитесь, что вы не перегреваете молоко. Как только на поверхности появятся пузырьки, снимите его с огня, иначе образуется пленка.
  • Чем слаще шоколад, тем меньше нужно сахара. Если вы захотите использовать молочный шоколад, возможно, сахар не понадобится вообще.
  • Чем дольше держать напиток на огне после добавления ликера, тем меньше алкоголя сохранится; аромат при этом останется.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусный шоколадный кекс. "Сегодня" также делились рецептом брауни с малиной.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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