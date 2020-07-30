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Как сварить греческий традиционный рыбный суп

Сегодня, 16:55

Рецепт похлебки псарасуп из трех видов рыбы и овощей

Греческую похлебку можно приготовить из любой морской рыбы. Овощи тоже можно менять по своему вкусу. Важный ингредиент этого блюда – лимон. Он придает супу приятную кислинку и отлично оттеняет вкус рыбы.

Рыбный суп по-гречески

Рыбный суп с картофелем и морковью
Рыбный суп с картофелем и морковью
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 63 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Филе лосося – 0,5 кг
  • Филе эскалара (масляная рыба) – 0,5 кг
  • Филе копченой форели – 100 г
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Зелень петрушки – 50 г
  • Соль, перец – по вкусу
  • Лимон – 0,5 шт.
  • Картофель – 3 шт.
  • Вода – 3 л

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Способ приготовления:

  1. Филе лосося и эскалара порежьте крупными кусками, залейте водой, положите очищенную луковицу и поставьте на огонь.
  2. Доведите бульон до кипения и, сняв пену, варите 15 минут на очень маленьком огне — тогда бульон получится прозрачным.
  3. Затем положите в суп очищенный и порезанный небольшими кусочками картофель, варите 5 минут, затем добавьте очень мелко нарезанную морковь, варите еще 5 минут.
  4. Филе копченой форели порежьте небольшими кусочками и положите в кипящую уху, проварите еще 5 минут.
  5. Посолите и поперчите суп, выдавите в него сок половины лимона, доведите до кипения и добавьте мелко нарезанную зелень петрушки.

Полезный совет

Пикантность рыбному супу добавит 10 г соевого соуса, который нужно влить в конце приготовления. Но это – на любителя.

Смотрите видео, как приготовить рыбный бургер в турецком стиле:

Напомним, ранее мы писали, как сварить греческий куриный суп авголемоно, а также делились рецептом лукового супа.

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Источник: Сегодня
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