Как сварить греческий традиционный рыбный суп
Рецепт похлебки псарасуп из трех видов рыбы и овощей
Греческую похлебку можно приготовить из любой морской рыбы. Овощи тоже можно менять по своему вкусу. Важный ингредиент этого блюда – лимон. Он придает супу приятную кислинку и отлично оттеняет вкус рыбы.
Рыбный суп по-гречески
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 63 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Филе лосося – 0,5 кг
- Филе эскалара (масляная рыба) – 0,5 кг
- Филе копченой форели – 100 г
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Зелень петрушки – 50 г
- Соль, перец – по вкусу
- Лимон – 0,5 шт.
- Картофель – 3 шт.
- Вода – 3 л
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Способ приготовления:
- Филе лосося и эскалара порежьте крупными кусками, залейте водой, положите очищенную луковицу и поставьте на огонь.
- Доведите бульон до кипения и, сняв пену, варите 15 минут на очень маленьком огне — тогда бульон получится прозрачным.
- Затем положите в суп очищенный и порезанный небольшими кусочками картофель, варите 5 минут, затем добавьте очень мелко нарезанную морковь, варите еще 5 минут.
- Филе копченой форели порежьте небольшими кусочками и положите в кипящую уху, проварите еще 5 минут.
- Посолите и поперчите суп, выдавите в него сок половины лимона, доведите до кипения и добавьте мелко нарезанную зелень петрушки.
Полезный совет
Пикантность рыбному супу добавит 10 г соевого соуса, который нужно влить в конце приготовления. Но это – на любителя.
Смотрите видео, как приготовить рыбный бургер в турецком стиле:
Напомним, ранее мы писали, как сварить греческий куриный суп авголемоно, а также делились рецептом лукового супа.
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