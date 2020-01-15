Как сварить кофе с шоколадом и сливками
Рецепт вкусного кофейного напитка
Как взбодриться и одновременно согреться зимой? Очень просто: приготовить себе чашечку крепкого кофе с шоколадом и сливками. Такой напиток замечательно улучшает настроение.
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Кофе с шоколадом и сливками
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 210 ккал
Ингредиенты:
- 250 мл кофе
- 50 мл подогретых сливок или молока
- 2 ст.л. кипятка
- 25 г черного шоколада
- Сахар и корица – по вкусу
Способ приготовления:
- Сварить крепкий кофе.
- Залить шоколад кипящей водой, перемешать до получения гладкой блестящей массы.
- Добавить шоколадную смесь к кофе вместе с корицей, сахаром и молоком.
- Тщательно перемешать и разлить по чашкам.
Как подавать напиток
По желанию кофе можно украсить взбитыми сливками, присыпать какао-порошком или молотой корицей. В напиток также можно добавить ложечку ликера – кофейного, шоколадного, сливочного, апельсинового.
Напомним, ранее мы рассказывали, какая полезная добавка может заменить сахар и сливки в кофе. "Сегодня" также сообщали, какой кофе лучше: натуральный или растворимый.
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