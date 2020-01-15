Как сварить кофе с шоколадом и сливками

Рецепт вкусного кофейного напитка

Кофе с молоком и шоколадом Фото: freepik.com

Как взбодриться и одновременно согреться зимой? Очень просто: приготовить себе чашечку крепкого кофе с шоколадом и сливками. Такой напиток замечательно улучшает настроение.

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Кофе с шоколадом и сливками

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

210 ккал

Ингредиенты:

250 мл кофе

50 мл подогретых сливок или молока

2 ст.л. кипятка

25 г черного шоколада

Сахар и корица – по вкусу

Способ приготовления:

Сварить крепкий кофе. Залить шоколад кипящей водой, перемешать до получения гладкой блестящей массы. Добавить шоколадную смесь к кофе вместе с корицей, сахаром и молоком. Тщательно перемешать и разлить по чашкам.

Как подавать напиток

По желанию кофе можно украсить взбитыми сливками, присыпать какао-порошком или молотой корицей. В напиток также можно добавить ложечку ликера – кофейного, шоколадного, сливочного, апельсинового.

Напомним, ранее мы рассказывали, какая полезная добавка может заменить сахар и сливки в кофе. "Сегодня" также сообщали, какой кофе лучше: натуральный или растворимый.

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