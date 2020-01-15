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Как сварить кофе с шоколадом и сливками

Рецепт вкусного кофейного напитка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:04
Кофе с молоком и шоколадом
Кофе с молоком и шоколадом
Фото: freepik.com

Как взбодриться и одновременно согреться зимой? Очень просто: приготовить себе чашечку крепкого кофе с шоколадом и сливками. Такой напиток замечательно улучшает настроение.

Смотрите видео, чем опасен уличный кофе:

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Кофе с шоколадом и сливками

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 210 ккал

Ингредиенты:

  • 250 мл кофе
  • 50 мл подогретых сливок или молока
  • 2 ст.л. кипятка
  • 25 г черного шоколада
  • Сахар и корица – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сварить крепкий кофе.
  2. Залить шоколад кипящей водой, перемешать до получения гладкой блестящей массы.
  3. Добавить шоколадную смесь к кофе вместе с корицей, сахаром и молоком.
  4. Тщательно перемешать и разлить по чашкам.

Как подавать напиток

По желанию кофе можно украсить взбитыми сливками, присыпать какао-порошком или молотой корицей. В напиток также можно добавить ложечку ликера – кофейного, шоколадного, сливочного, апельсинового.

Напомним, ранее мы рассказывали, какая полезная добавка может заменить сахар и сливки в кофе. "Сегодня" также сообщали, какой кофе лучше: натуральный или растворимый.

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Источник: Сегодня
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